Parker / Hecht - When It Stares You in the Face

Весьма любопытный проект, возникший во многом благодаря стечению обстоятельств и записанный за один присест в течение одного дня. Правда, все получилось так стремительно, потому что Рик Паркер и Эрнан Гехт знают друг друга уже давно и не раз играли вместе. Рик Паркер – тромбонист из Нью-Йорка, известный своими экспериментами по сочетанию естественного звука тромбона с разнообразными эффектами электронного характера. Паркер работал и работает с самыми разными музыкантами из мира джаза и рока. Авторитетный Нэйт Чинен из New York Times характеризует его музыку, как «экспрессивный фьюжн нового типа, взращенный несколькими поколениями экспериментаторов из даунтауна». Его партнер Эрнан Гехт родом из Аргентины, сейчас он вернулся на родину, но более двадцати лет прожил в Мексике и являлся очень заметной фигурой в музыкальной жизни Мехико. Гехт работал со множеством известных американских музыкантов, является обладателем Латинского Грэмми за 2010 год.
Рик и Эрнан познакомились в 2007 году, когда Гехт помог организовать тур квартета Паркера по Мексике. С тех пор они не раз работали вместе и в США, и в Мексике, у них были такие совместные проекты, как авангардный квартет 4 Limones и экспериментальное трио Ambient Assault. Но альбом When It Stares You in the Face не был результатом тщательной подготовки. Просто Паркер в очередной раз гастролировал в Мехико с другим ансамблем и у него выдался один свободный день. Гехт пригласил его в свою студию в Койоакане (это пригород Мехико, где в свое время жил и был убит Троцкий), и старые друзья с энтузиазмом и без всяких наложений звука сыграли программу из девяти треков. В последующей обработке записи добавился только юмористический вокальный сэмпл в The Shadow Zone.
Рик, помимо своего фирменного звучания тромбона с эффектами, активно использовал сразу несколько синтезаторов, предоставленных хозяином студии, а сам Эрнан вел с ним диалог из-за ударной установки. Он, кстати, очень мощно проявил свои технические возможности в композиции The Joy of Endless Breaking. А начали музыканты с очень энергичной пьесы When It Stares You in the Face. Потом было немало и темповых, и более медленных вещей, но везде джаз, рок и электроника были надежно соединены в одной упряжке, которую уверенно направляла воля и творческая фантазия Рика Паркера и Эрнана Гехта. Если это и есть фьюжн нового типа, как считает Нэйт Чинен, - что ж, пусть будет так.
Из названия проекта понятно, что речь идет об альбоме-трибьюте. Любопытно, что если отбросить понятную разницу в возрасте, то биографии героя трибьюта и создателя этого альбома кажутся во многом зеркальными. Трубач и композитор Кенни Уилер ...
До поры до времени творческие пути двух бельгийских музыкантов, скрипача Дамьена Черичи и аккордеониста Дидье Лалоя, не пересекались. Дамьен учился в Льеже у таких мастеров, как Жильбер Тийс и Мартин Пирар, но вскоре понял, что академическое ...
Много и всегда с удовольствием слушал я итальянского гитариста Энцо Рокко и знакомил с его музыкой наших читателей. Обычно это были дуэтные проекты (когда Рокко встречается со своим земляком Карло Актисом Дато – это вообще «именины сердца»), один ...
Биг-бэнды под руководством женщин давно уже не новость. Достаточно вспомнить два таких блистательных примера, как оркестры Тошико Акиоши или Марии Шнайдер. Приятно, что у них появились наследницы. Собственно говоря, появились они уже довольно давно. ...
Если вы еще с 90-х годов с удовольствием слушали downtown music в релизах Knitting Factory или Tzadik, то любая новая встреча с таким видным представителем этого направления нью-йоркского авангарда, как виолончелист Эрик Фридландер, станет для вас ...
Эсбе не перестает удивлять. С этой британской вокалисткой, выпускницей Королевской академии музыки в Лондоне, мы встречались пару лет назад, рецензируя ее пятый альбом Saqqara, удивительное и необычное сочетание world music с электроникой. В том ...
У фортепьяно славные традиции в каталонском джазе. Достаточно вспомнить такое известное имя, как Тете Монтулиу. Продолжательницей этих традиций является пианистка и композитор Ева Новоа. Она родилась в Барселоне, начинала, как это часто бывает, с ...
Необычайно плодотворными выдались конец прошлого и начало нынешнего года для белорусского мастера импровизационной музыки, мультиинструменталиста, композитора и поэта Виктора Семашко. В недавнем электронном письме Виктор выслал линки сразу к четырем ...
Порой рассказ об очередном альбоме превращается в замысловатый квест. До знакомства с Ataraxia я никогда ничего не слышал о гитаристе и композиторе со звучным именем Франсиско Лела де Ларреа. «Явки и пароли» (читай – линк к bandcamp музыканта, где я ...
Интересный гость с нестандартной судьбой сегодня в нашем обзоре. Очевидно, уроженец Стамбула Фуат Туач музыку любил давно, но, как о профессии изначально не думал. Фуат стал юристом, видимо, неплохим, поскольку работал в этом качестве не только в ...
Большой сюрприз ожидает тех, кто привык считать бразильский джаз бесконечными вариациями на темы самбы и босса новы. В ауре этого грандиозного по масштабу проекта (двойной альбом, более полутора часов звучания) витает дух скорее не Жобима, а ...
Китай и Западная Африка. Что может быть тут общего? Веками культуры этих регионов развивались обособленно, сталкивались с совершенно не похожими друг на друга проблемами. Но сегодня мир изменился. И, благодаря этому, мы можем слушать удивительный ...