Tyshawn Sorey Trio - Continuing

Примерно год назад мне уже доводилось комментировать на этих электронных страницах альбом трио Тайшона Сори Mesmerism (2022). Желающие могут найти на сайте тот текст и познакомиться с некоторыми подробностями творческой биографии весьма заметного (далеко не только из-за солидных габаритов) на американской джазовой сцене композитора, ударника и бэнд-лидера. Здесь я этого делать не буду, а только упомяну, что между Mesmerism и нынешним альбомом Continuing трио успело выпустить в 2022 году еще и концертный альбом TheOff-OffBroadwayGuidetoSynergism, где к трио на правах гостя присоединился саксофонист Грег Осби.
В записиContinuing принимали участие те же партнеры Тайшона, с которыми он создавал два предыдущих альбома: пианист Аарон Дил и басист Мэтт Брюэр. Если сам Сори ранее много работал в сфере авангардного джаза, то оба его партнера всегда отличались приверженностью к мэйнстриму. Возможно, поэтому поворот Тайшона к более традиционному джазу, ознаменованный альбомом Mesmerism, где взаимопонимание музыкантов оказалось на самом высоком уровне, оказался очень удачным, и эта работа снискала немало положительных оценок у критики. Continuing, как известно, по-английски означает «Продолжение». Название в данном случае подобрано очень точно и, пожалуй, символично.
Да, и на этот раз Тайшон Сори предпочел остаться в рамках мэйнстрим-джаза, при этом, как это ни парадоксально звучит импровизационного пространства у музыкантов трио стало больше. Первоначально в альбом собирались включить десять треков, но в реальности их оказалось только четыре. Зато эти четыре трека представляют собой большие масштабные полотна, от десяти до пятнадцати минут звучания каждое. Сори посвятил альбом памяти пианиста Хэролда Мэйберна, которого он считает своим учителем. Но по сути его можно считать трибьютом нескольким недавно ушедшим из жизни гигантам джаза. Помимо Мэйберна, это Уэйн Шортер и Ахмад Джамал. Программу альбома составили шортеровская пьеса Reincarnation Blues, написанная в свое время для Арта Блэйки и его Jazz Messengers, Seleritus Ахмада Джамала, пьеса Мэйберна In What Direction Are You Headed, а также AngelEyes, старая пьеса 1946 года, самый известный стандарт Мэтта Дэнниса.
Независимо от вашего отношения к пост-боповому мэйнстриму, прослушав альбом, вы не сможете не отдать должное высокому мастерству и безукоризненному взаимодействию Сори и его партнеров. Reincarnation Blues в новой аранжировке блистает сочными басовыми линиями Брюэра, в Seleritus выше всяких похвал связка Дил-Сори, тот же Дил очень элегантно звучит в AngelEyes, а в финишной пьесе Мэйберна очень эффектно "встретились фанк с пост-бопом", как написал один из критиков, причем фанковое начало здесь именно за партией ударных от Тайшона Сори. В целом - ровный и сильный альбом, но, как мне кажется, в нем уже нет того эффекта неожиданного творческого поворота, которым заставил о себе говорить Mesmerism.
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