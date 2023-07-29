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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » David Helbock - Austrian Syndicate

David Helbock - Austrian Syndicate

29.07.2023

David Helbock - Austrian Syndicate

Забавная случайность: второй раз я обозреваю альбомы австрийского джазмена Давида Хельбока, и второй раз это трибьюты знаменитостям прошлых лет. Трибьюты не прямые, когда вся программа выстраивается из произведений определенного автора, а, скорее, стремление воплотить дух его музыки. Что же касается адресата, то он замаскирован в названии альбома. Десять лет назад это был альбом Think Of Two (прозрачный намек на Телониуса Монка с его композицией Think Of One), а сейчас - Austrian Syndicate (как помнят знатоки джаза Syndicate – название одного из самых известных ансамблей крупнейшего джазового музыканта австрийских кровей Джо Завинула).

Мысль о совпадении отметается уже стартовым треком альбома: Хельбок с его командой исполняют известную пьесу Завинула Money in the Pocket. И если музыки Завинула в альбоме больше не будет, то его дух присутствует в альбоме от начала до конца. Сам Давид, пианист и клавишник, здесь играет только на клавишных и синтезаторах, основных инструментах Джо, а стилистику альбома можно уверенно определить, как тот самый подзабытый фьюжн, который прославил Завинула еще со времен работ с Майлсом Дэвисом. Кстати, в качестве гостя в Money in the Pocket играет и перуанский перкуссионист Алекс Акунья, несколько лет работавший с Завинулом в Weather Report.

Тут самое время поговорить о составе, который записывал этот альбом. Главная фигура здесь, помимо Хельбока, - американский пианист Питер Мадсен. Опытнейший (играл с Гольсоном, Ловано, Черри и многими другими), но не слишком известный музыкант, он в 2001 году переехал в Австрию, где вскоре познакомился с 16-летним Хельбоком и взял его под свое крыло. Сам Давид называет Питера своим главным учителем. В Austrian Syndicate он играет на фортепьяно и является автором нескольких композиций. Колоритная фигура – это и знакомый нашим читателям басист Рафаэль Прёйшль, который здесь играет еще и на необычном инструменте бас-укулеле. Список гостей, помимо упомянутого выше Акуньи, дополняют португальская певица Мария Жоао, вокалист из Туниса Дафер Юссеф, давний партнер Джеймса Брауна, тромбонист Фред Уэсли и джазовая звезда нашего времени, американская саксофонистка Лакеша Бенджамин.

Ну, а теперь можно пройтись по программе, которую мы оставили на первом треке альбома. Далее следует Hymn to Vienna. Гм-м, своеобразный гимн получился на радость тем, кто шумит об исламизации Европы. Здесь солирует Дафер Юссеф, превративший этот трек в нечто наподобие призыва муэдзина к очередной молитве. Короткая пьеса плавно переходит в следующую, TheThird Man, где к голосу Юссефа очень активно добавляются клавиши, да еще с электронными эффектами. Нашлось в альбоме место и для пары фьюжн-баллад, типа Ballad for Schönenbach, также густо приперченных электроникой. Не обойдешь и такую композицию, как Grundbira Dance, где можно услышать традиционную южноиндийскую вокальную технику коннакол. Ну, и конечно, запомнился финал альбома, где мелодию Вольфганга нашего Амадея Моцарта Komm, lieber Mai und mache Мария Жоао при соучастии остальных участников проекта превратила в лихой латинский карнавал. Очень веселый альбом, иначе и не скажешь!

© & (p) 2023 ACT Records

12 tks / 52 min

(David Helbock- rhodes, synth, effects; Peter Madsen– p; Raphael Preuschl– b, bass ukulele; Herbert Pirker– dr; Claudio Spieler– perc; withAlex Acuña– perc; Lakecia Benjamin– sax; Maria João– voice;Fred Wesley– tb; Dhafer Youssef– voice;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Австрия, Перу, Португалия, США, Тунис
музыкальный стиль
фьюжн


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