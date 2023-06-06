Paraskeva - Future Imperfect

Московский ансамбль Paraskeva возник в начале 2001 года. Летом 2002 года коллектив открыл свою дискографию альбомом Spiritual Ecology, а в мае 2023 года, совсем недавно предъявил публике свою новую работу, небольшой ЕР из трех треков с сюрреалистическим названием Future Imperfect и столь же сюрреалистической обложкой авторства дизайнера из Батуми Андре Пойсе (он же оформлял и обложку дебютника группы). К этому времени первоначальный состав Paraskeva претерпел существенные изменения, и ЕР записывал квартет с участием гитариста Алексея Бронникова, синтезаторщика Антона Кузнецова, ударника Валерия Гурова и саксофониста Александра Тимофеева.
Именно благодаря последнему наши читатели получили возможность познакомиться с Paraskeva и ее последней работой. В отличие от коллег, Александр уже «светился» на нашем сайте: сначала с питерской группой Kubikmaggi, а затем с москвичами «Живущие в хоботе». Сейчас он в очередной раз предстает с новой группой и, забегая вперед, возможно, именно здесь он выглядит наиболее органично.
Если судить по трем услышанным композициям (из них одна представлена еще и в виде официального ролика на youtube, которым мы с удовольствием делимся с читателями), то Paraskeva играет симпатичную смесь фьюжн и прог-рока, обильно сдобренную электроникой. Кстати, именно Тимофеев заметно укрепил «акустическую» часть саунда Paraskeva. В энергичной стартовой композиции Moonwalker саксофон в диалоге с синтезаторами создает основной «нерв» пьесы. Следующая пьеса, Stillwater Haven, значительно менее темповая, это, скорее, вещь балладного плана, где особенно хорош гитарист Бронников. А финальная семиминутная Alekseevskaya тянет на этакий прог-роковый мини-эпик, где под темпераментный ритм ударных Гурова саксофон и гитара обмениваются впечатляющими сольными партиями. На своем bandcamp парни характеризуют этот релиз, как «медитацию, поток мыслей – дань давно забытому прошлому, плохо различимому будущему и пожелание оставаться верными себе перед лицом постоянно меняющихся ветров перемен». Что ж, сегодня этот месседж звучит весьма актуально, и обновленная Paraskeva талантливо транслирует его своим слушателям.
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