Ben Wendel - All One

Саксофонист и композитор Бен Уэндел родился в Канаде, в Ванкувере в 1976 году, но уже с детства живет в США, рос он в Калифорнии. Семья Уэнделов была музыкальной: мама музыканта, лирическое сопрано, пела в опере Лос-Анджелеса. Сам же Бен был влюблен в звучание духовых инструментов. И не просто влюблен: никто его специально не учил музыкальной теории, никто ничего не показывал, но он самостоятельно уже в 14 лет пробовал для собственного удовольствия писать аранжировки для духовых секций к музыке различных авторов. Не удивительно, что он выбрал музыкальную карьеру и получил образование профессионального фаготиста. Но играет он все-таки джаз – и весьма успешно. Как композитор, Уэндел получил премию ASCAP, заработал несколько грантов Общества камерной музыки. Он любит музыку сложную, можно сказать, пост-джазовую.
Именно таков его новый альбом All One, изданный набирающей обороты английской фирмой Edition Records. Бену удалось здесь собрать целое созвездие крупнейших мастеров джаза. В каждом из шести треков альбома солирует кто-то из знаменитостей. Арию Бесс из классической оперы Гершвина I Loves You Porgy поет Сесиль МакЛорин Сальвант. В его собственной пьесе Wanderers звучит золотая труба Теренса Бланчарда. Билл Фризелл играет на гитаре в своей композиции Throughout. В еще одной пьесе Уэндела Speak Joy играет флейтистка Елена Пиндерхьюз. Стандарт Tenderly украсил своим вокалом Хосе Джеймс. Наконец, в финальной композиции Уэндела In Anima играет на фортепьяно блистательный Тигран Амасян. Все аранжировки расписал сам Бен, причем сделал это в своем любимом стиле, уделив особое внимание духовым (сам он играет на двух типах саксофонов, фаготе и активно использует электронику). Только для I Loves You Porgy он расписал 30 партий духовых. При этом именитым коллегам в остальном он предоставил полную свободу, разослав им ноты «их» композиций с минимальными пояснениями. Как говорит Бен, «Это столь яркие музыкальные личности – кто я такой, чтобы им что-то указывать? Мне нужна была ситуация, в которой все ясно из аранжировки, и я знал, что таким артистам этого достаточно. Я хотел только, чтобы они делали то, что умеют – и я очень рад, что мне вообще не пришлось ничего говорить».
Результат: несомненный джаз, заключенный в академическую форму и деликатно приправленный электроникой. Возможно, это еще один вариант «третьего течения» Гюнтера Шуллера – но уже из ХХI века.
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