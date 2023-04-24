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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Jared Sims - Hellbender (the Resistance)

Jared Sims - Hellbender (the Resistance)

24.04.2023

Jared Sims - Hellbender (the Resistance)

До сих пор отличного саксофониста Джареда Симса доводилось слушать только в составе каких-то иных коллективов, и вот – первая встреча «лицом к лицу», авторский альбом Джареда, при этом весьма необычный. Но сначала – немного о самом Джареде Симсе. Он играет на разных видах духовых инструментов: на всех типах саксофонов, кларнете, флейте (в данном альбоме – на альт-саксофоне). Симс объездил с концертами чуть ли не весь мир, работал с Soulive, Ханом Беннинком, Стефоном Харрисом, Анат Коэн, Дэйвом Либмэном, Бобом Брукмейером, а также играл в составе таких оркестров, как Artie Shaw Orchestra и Jimmy Dorsey Orchestra. Он участвовал более, чем в сорока записях различной стилистики, руководит джазовой программой университета Западной Вирджинии.

К записи своего нового альбома Hellbender (the Resistance) Симс привлек опытных партнеров. Ударник Вутен руководит группой Blue Man Group в Бостоне, пианист Рор играет там же в Blue Ribbons, басист Фридман сотрудничает со Slip, Натали Мерчант и Райаном Монтблю, гитарист Стерн работает в Naftule’s Dream, Beat Circus и в собственном трио. Но объединяет всех этих музыкантов друг с другом и с самим Симсом одна деталь, о которой Джаред говорит так: «У музыкантов со школы сложился стандартный джазовый словарный запас, но было бы неискренним играть только straight ahead джаз и делать вид, что за пределами школы мы не слышим звуки классического рока, хип-хопа, рэгги и фанка». Сам Джаред также рос, слушая рок, он обожает музыку Led Zeppelin и Black Sabbath, но, одновременно, высоко ценит таких смелых саксофонистов-новаторов, как Стив Гроссман и Дэйв Либмэн.

И программу нового альбома он построил из композиций, где использованы характерные биты Black Sabbath и биты, которые он создал сам с помощью лэптоп. В результате семь треков альбома приобрели подлинно роковую упругость в сочетании с острыми соло Симса на саксофоне, Стерна на гитаре и Рора на клавишных. Infinite Colossus и Vertigo выглядят типичными хард-роковыми номерами, а решенные в более медленном темпе Earth и Orbital приобрели нечто арт-роковое. Вот такой вариант пост-джаз-рока или пост-фьюжн предлагает в этом альбоме Джаред Симс. На мой взгляд, Hellbender (the Resistance) с удовольствием будут слушать и джа—и рок-фэны.

© & (p) 2023 Jared Sims

7 tks / 33 mins

(Jared Sims – as; Andrew Stern – g; James Rohr - keyb; Marc Friedman – b; Randy Wooten – dr;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
фьюжн


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