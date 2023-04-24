Jared Sims - Hellbender (the Resistance)

«Можно считать, что теперь у Roz Vitalis – как у Кино и Metallica – тоже есть «Чёрный альбом», только не студийный, а «живой», гордо сообщает пресс-релиз в связи с выходом нового альбома петербургской группы Roz Vitalis. Запись эта была сделана на ...