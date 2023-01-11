Ilya Dynov - Bridges

Россия – Бельгия – США: так географически выглядят главные вехи на жизненном пути барабанщика и перкуссиониста Ильи Динова. В Москве он родился, степень получил в Королевской консерватории в Антверпене, да и, судя по данным с его сайта, характеризует себя, как бельгийского музыканта, а в настоящее время живет и работает в Нью-Йорке. Мы уже встречались с этим музыкантом в составе ансамбля MicroCorgi, об альбоме которогоMicroCosmos (2020) сайт писал в свое время. Это не единственный американский проект с участием Ильи, есть у него и другие коллаборации, он много гастролирует и в Штатах, и в Европе, и в Азии. А в Нью-Йорке Динов кроме того руководит собственным ансамблем, с которым в июле 2022 года записал свой первый авторский альбом Bridges.
Ансамбль Динова - весьма камерный по составу. В него входят трубач Алекс Норрис, чья карьера в джазе связана в основном с выступлениями в биг-бэндах, пианистка Цзихее Хо (если я правильно транскрибирую трудное имя этой уроженки южнокорейского Инчхона) и, наверное, самый известный в команде – басист Лонни Плаксико, сотрудничавший с Артом Блэйки, Кассандрой Уилсон и Джеком ДеДжонеттом. При этом только в трех композициях звучит полный квартет исполнителей, большую часть композиций играет трио классического для джаза состава (без Норриса), а стартовый и финальный треки – это небольшие сольные номера в исполнении самого Динова за ударной установкой.
И это, пожалуй, наряду с финалом титульной пьесы, единственные эпизоды, где Илья позволил себе полную свободу самовыражения и дал возможность слушателям оценить свою технику игры. В остальных композициях он играет строго по теме и предстает перед нами, прежде всего, как композитор и бэнд-лидер. И в той и в другой ипостаси Динов – зрелый и креативный мастер, опирающийся в своих пьесах на традиции необопового мэйнстрима. На мой вкус, он особенно хорош в вещах балладного плана, например, в 68thstreet. Самой эффектной пьесой альбома я бы назвал Constellation, где все музыканты были на высоте, а прежде всего Норрис и Хо. Обоих я слушал впервые – и не пожалел об этом. Хо играет удивительно точно: ни одной лишней ноты, все по делу! Норрис для меня стал вообще открытием. Его звучание чем-то напоминает незабвенного Чета Бэйкера – эффектно и очень эмоционально. В целом же о Bridges язык не поворачивается говорить, как о дебюте. Сильная и ровная работа, предвещающая, что о Динове мы услышим еще не раз.
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