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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Aruán Ortiz - Pastor’s Paradox

Aruán Ortiz - Pastor’s Paradox

01.11.2023

Aruán Ortiz - Pastor’s Paradox

«Парадокс пастора» (так называется альбом) – это вовсе не об абстрактном священнослужителе протестантского вероисповедания. В данном случае речь идет о вполне конкретном человеке. Его имя – Мартин Лютер Кинг. Этот человек оказал влияние на целые поколения американцев, да и не только американцев. Попал под обаяние его личности и Аруан Ортис, американский пианист кубинского происхождения, уроженец Сантьяго-де-Куба, ныне живущий в Бруклине. Знаменитую речь Кинга ’I Have a Dream, произнесенную перед двухсотпятидесятитысячной толпой участников марша на Вашингтон 28 августа 1963 года, Ортис тщательно изучал не только с точки зрения содержания, но и манеры Кинга говорить, динамики структуры его речи: «Это один из шедевров ораторского искусства. Я изучал эту речь с разных точек зрения, особенно обращая внимание на то, как Кинг использует аналогии и как он вплетает в свою речь различные литературные аспекты.Анализ структуры его речи удивителен.»

Вот эту речь, а также еще одно знаменитое выступление Кинга, The Drum Major Instinct, произнесенную в феврале 1968 года в баптистской церкви в Атланте, незадолго до того, как он был убит, Аруан Ортис положил в основу своей сюиты из пяти частей, премьера которой состоялась в Далласе в 2021 году. Позже она разрослась до семи частей и превратилась в альбом Pastor’s Paradox. Как и на выступлении в Далласе, при записи альбома рядом с Ортисом были знаменитый кларнетист Дон Байрон, ударник Ферон акЛафф и виолончелист Лестер Сент-Луис (интересный по инструментарию состав, не правда ли?). Но в записи приняли участие также еще один виолончелист Ив Дхар и чтец Мтуме Гант.

Альбом, в который вмонтированы отрывки из речей Кинга, более всего мне кажется прямым наследником фри-джаза тех самых кинговских времен. Атональная, угловатая, парадоксальная (прямо по названию альбома) музыка, совершенно волшебные кларнеты Байрона, тонкая виолончель, рваный ритм ударных и фортепьяно Ортиса, как всеобщий модератор, а когда надо, то и ускоритель всего действа. Очень ортисовская музыка. Аруан заслужил своими прежними работами репутацию очень креативного адепта авангардного джаза. За его плечами большой опыт работы с такими мастерами, как Вадада Лео Смит, Грег Осби, Уильям Паркер, Генри Граймс, Эндрю Сирил, Терри Линн Кэррингтон, Уоллес Роуни и многими другими. Новый проект Ортиса вполне вписывается в главное русло его творчества.

© & (p) 2023 Clean Feed Records

7 tks / 39 mins

(Aruán Ortiz – p, voice; Don Byron - Bb cl, Eb cl, bass cl, voice; Pheeroan akLaff – dr, voice; Lester St. Louis - cello (tks 1, 2, 4, 5, 6); Yves Dhar - cello (tks 3, 7); Mtume Gant - spoken word (tks 1 ,4, 6);)

Линк предоставлен Ann Braithwaite


Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Куба, США
музыкальный стиль
авангард


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