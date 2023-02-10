Jackson Welchner - Blink Twice

Если вы – поклонник строгих джазовых канонов, то молодой канадский вокалист, мультиинструменталист и композитор из Торонто Джексон Велчнер явно не ваш случай. Велчнер, похоже, абсолютно равнодушен к каким-то определенным стилистическим ярлычкам и свободно черпает в своем творчестве из любых источников. А опыта работы в разных стилистках ему, несмотря на молодость, не занимать. Он пел с Toronto All-Star Big Band, создавал сольные проекты, где брал на себя все функции, собирал ансамбли самых разных форматов, писал аранжировки и музыку для хоров, камерных духовых коллективов и струнных квартетов.
Разумеется, для своего нового авторского альбома Blink Twice Джексон сочинил и сделал аранжировки для всех десяти треков программы, сам продюсировал проект и, конечно же, пел. В работе над Blink Twice он задействовал большую группу инструменталистов и вокалистов, щедро используя те или иные нужные ему краски в зависимости от композиции. В трех треках в записи участвовал струнный квартет, в одной, самой большой по объему и сложной по структуре композиции Scrolling ему понадобился модулярный синтезатор, почти в каждой пьесе присутствуют духовые (не могу не отметить соло саксофониста Патрика Смита в When UR), а также очень заметная группа перкуссионистов. Упомянутая When UR, выпущенная ранее в виде сингла, - это, наверное, самый «ударный» трек альбома: красивая латинская тема, ярко поддерживаемая перкуссией, вибрафон Майкла Дэвидсона и тенор-саксофон Смита, и, конечно же, центральное место за диалогом солиста-вокалиста Велчнера и большой вокальной бэк-группы. Велчнер очень разнообразен в своем вокале: порой он использует мелизматику, порой резко дрейфует от джаза в сторону музыки соул, а то и к панку, а оригинальнейшую композицию Past Machinery я бы назвал квази-психоделической прогулкой Джексона и его партнеров. Таким образом, в Blink Twice слушатель обнаружит самую разную музыку, в этом смысле альбом несколько эклектичен. Пойдет ли это на пользу коммерческим достоинствам Blink Twice, цифровой дебют которого состоится в марте с последующим выпуском винилового варианта, покажет будущее.
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