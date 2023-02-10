Jackson Welchner - Blink Twice

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Jackson Welchner - Blink Twice

Jackson Welchner - Blink Twice

10.02.2023

Jackson Welchner - Blink Twice

Если вы – поклонник строгих джазовых канонов, то молодой канадский вокалист, мультиинструменталист и композитор из Торонто Джексон Велчнер явно не ваш случай. Велчнер, похоже, абсолютно равнодушен к каким-то определенным стилистическим ярлычкам и свободно черпает в своем творчестве из любых источников. А опыта работы в разных стилистках ему, несмотря на молодость, не занимать. Он пел с Toronto All-Star Big Band, создавал сольные проекты, где брал на себя все функции, собирал ансамбли самых разных форматов, писал аранжировки и музыку для хоров, камерных духовых коллективов и струнных квартетов.

Разумеется, для своего нового авторского альбома Blink Twice Джексон сочинил и сделал аранжировки для всех десяти треков программы, сам продюсировал проект и, конечно же, пел. В работе над Blink Twice он задействовал большую группу инструменталистов и вокалистов, щедро используя те или иные нужные ему краски в зависимости от композиции. В трех треках в записи участвовал струнный квартет, в одной, самой большой по объему и сложной по структуре композиции Scrolling ему понадобился модулярный синтезатор, почти в каждой пьесе присутствуют духовые (не могу не отметить соло саксофониста Патрика Смита в When UR), а также очень заметная группа перкуссионистов. Упомянутая When UR, выпущенная ранее в виде сингла, - это, наверное, самый «ударный» трек альбома: красивая латинская тема, ярко поддерживаемая перкуссией, вибрафон Майкла Дэвидсона и тенор-саксофон Смита, и, конечно же, центральное место за диалогом солиста-вокалиста Велчнера и большой вокальной бэк-группы. Велчнер очень разнообразен в своем вокале: порой он использует мелизматику, порой резко дрейфует от джаза в сторону музыки соул, а то и к панку, а оригинальнейшую композицию Past Machinery я бы назвал квази-психоделической прогулкой Джексона и его партнеров. Таким образом, в Blink Twice слушатель обнаружит самую разную музыку, в этом смысле альбом несколько эклектичен. Пойдет ли это на пользу коммерческим достоинствам Blink Twice, цифровой дебют которого состоится в марте с последующим выпуском винилового варианта, покажет будущее.

© & (p) 2023 Plutoid Records

10 tks / 48 mins

(Jackson Welchner – voc; Marito Marques (2, 4, 8, 9,), Sarah Thawer (5,7), Harry Vetro (1, 3) – perc; Marina Lopez (2, 4, 9) – b; Thom Gill (1, 5) – g; Yunjin Claire Lee (2, 4, 8, 9) – keyb; : Anh Phung (1, 2, 5) – fl; Marie Goudy – tp; Kae Murphy (9) – tp solo; Patrick Smith – ts; Charlotte Alexander - French Horn; Chelsea McBride – bars; Michael Davidson (1 - 3, 5) – vibe;
Venuti String Quartet (3, 6, 7); ACOTE (8) – modular synth; Charlotte Alexander, Jocelyn Barth, Noel Brett, Olivia Cox, Paul Geldart, Will Jarvis, Alisa Kanda Kovac, Patricio Llovet, Jenna Marie, Katelyn Molgard, Nolan Murphy, Alisha Oliver, Henry Paterson, Heidi Savoie, Raquel Skilich, Harry Vetro – crowd voc (1,2);)

Линк предоставил Jackson Welchner

Леонид АУСКЕРН





стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
современный джаз


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2023 г.

Ilya Dynov - Bridges
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бельгия, Корея, Россия, США
Россия – Бельгия – США: так географически выглядят главные вехи на жизненном пути барабанщика и перкуссиониста Ильи Динова. В Москве он родился, степень получил в Королевской консерватории в Антверпене, да и, судя по данным с его сайта, ...
подробнее
11.01.2023
Jacques Kuba Séguin - Parfum #1
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада, Польша
  • музыкальный стиль: современный джаз
Джаз из Канады, джаз по-монреальски. Любопытно, что всех участников записи альбома Жака Кубы Сегена Parfum #1, включая давно живущего в Монреале французского пианиста Жана-Мишеля Пилца, слушать ранее доводилось, а что касается басиста Реми-Жана ...
подробнее
06.02.2023
Jim Self - My America 2: Destinations
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, свинг
Всегда был не равнодушен к низкому басовому звучанию, будь то струнный или духовой инструмент. Возможно, поэтому каждый альбом лучшего тубиста в современном джазе Джима Селфа для меня всегда праздник. До сих пор на нашем сайте было представлено ...
подробнее
28.12.2022
Jo Lawry - Acrobats
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Австралия, США
  • музыкальный стиль: современный джаз
У австралийской вокалистки Джо Лори интересный послужной список. Почти десять лет она выступала и записывалась со Стингом, сотрудничала также с Полом Саймоном и Питером Гэбриэлом – все имена очень достойные, хотя и не джазовые. Но и джаз Джо также ...
подробнее
15.01.2023
John Daversa & Tal Cohen - The Art Of Duo. Volume 1
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Австралия, Израиль, США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Хорошее чувство юмора с некоторой долей иронии отражает обложка альбома Джона Даверсы и Тала Коэна The Art Of Duo. Volume 1 с боксирующими джентльменами из XIX века. Впрочем, сами музыканты считают, что с определенной точки зрения в дуэте есть некий ...
подробнее
03.02.2023
Kenny Barron - The Source
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Пояснять, кто такой Кенни Бэррон, обладатель высшей в США награды для ныне здравствующих джазменов NEA Jazz Master, нет необходимости. А вот оценить уникальность его нового альбома The Source надо обязательно. Дело в том, что это первый за более, ...
подробнее
11.12.2022
Lakecia Benjamin - Phoenix
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бразилия, Казахстан, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
На обложке своего нового альбома Phoenix Лакеша (которую я далее из соображений благозвучия буду называть Лакеция) Бенджамин выглядит королевой, у которой в руках вместо скипетра или державы другой атрибут власти – саксофон. И в современном джазе ...
подробнее
29.10.2022
Louis Siciliano - Ancient Cosmic Truth
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия, Перу, США
  • музыкальный стиль: фьюжн
Несмотря на свою «островную» фамилию, итальянский музыкант и композитор электронной музыки Луи Сицилиано родился в материковой части страны: он появился на свет в Неаполе в 1975 году. Сицилиано очень много работает для кино, телевидения, театра, ...
подробнее
14.01.2023
Matt Greenwood - Atlas
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Зимбабве, Канада
  • музыкальный стиль: современный джаз
Гитарист Мэтт Гринвуд родился в городе Хараре. Он - представитель белого меньшинства Зимбабве, который вырос и стал музыкантом в этой стране на юге Африки. На родине он играл с такими местными знаменитостями, как Оливер Мтукудзи и Форвард Квенда. На ...
подробнее
05.01.2023
Mike Bell - Jazz On The Rails
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания, Люксембург
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, свинг
В 20-х годах прошлого века в Гарлеме были популярны так называемые house rent parties, вечеринки с музыкой, на которых королями были такие выдающиеся мастера стиля страйд-пиано, как Вилли Лайон Смит, Фэтс Уоллер, Джеймс Пи Джонсон. Думаю, если бы с ...
подробнее
03.02.2023
Nadia Washington - Hope Resurgence
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, госпел, ритм-энд-блюз
Долгих шесть лет продолжалась работа над этим дебютным альбомом американской вокалистки Нади Вашингтон. Уроженка Далласа, Техас, она, дочь певицы Нельды Вашингтон, с самых юных лет не представляла для себя иной карьеры, кроме певческой. Надя в ...
подробнее
23.01.2023
Paul Dunmall / Paul Rogers / Tony Orrell - That’s My Life
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания
  • музыкальный стиль: авангард
Бруклинский лейбл 577 Records продолжает раскапывать интереснейшие архивные записи британского фри-джаза Made In Bristol. На сей раз в поле зрения издателей попал концерт, который сыграли 1 июля 1989 года в местном зале The Albert Inn трое видных ...
подробнее
12.12.2022
© 2023 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com