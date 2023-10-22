Allison Au with The Migrations Ensemble - Migrations
22.10.2023
Не раз обращал на это внимание, а контекст представляемого альбома заставляет говорить на эту тему снова и снова: взгляните на технические данные многих альбомов, линки на которые приходят к нам из США и Канады, пробежите взглядом список музыкантов, произнесите мысленно эти очень непохожие друг на друга имена – и вы воочию убедитесь в том, насколько обе эти страны являются гигантским резервуаром для иммигрантов из самых разных уголков мира. Список участников проекта канадской саксофонистки и композитора Эллисон Оу также характерен в этом смысле. Да и весь проект Эллисон посвящен теме миграции и команда его участников так и называется - The Migrations Ensemble.
Для 33-хлетней Эллисон Оу это уже четвертый альбом, она опытный и успешный музыкант, обладатель премии Джюно (канадский аналог Грэмми), а сама она считает этот проект совершенно особым: «Migrations – одно из самых важных музыкальных произведений, созданных мной, потому что оно носит очень личный характер. Оно связано с моей идентичностью, как канадки, которая родилась в семье иммигрантов. Оно погружает в тему, которую я и ранее пыталась выразить каким-то образом, но до сих пор не находила проекта, в рамках которого это можно сделать».
В этническом плане канадка Эллисон Оу – китайско-еврейского происхождения. По отцовской линии ее корни идут в Южный Китай и Малайзию, а по материнской – в Польшу и Израиль. Эллисон долго размышляла над проблемой миграции в широком смысле, о том, что заставляет людей радикально менять образ жизни и искать счастья в других странах, о причинах политических, экономических, религиозных, о трудностях, которые вынуждены преодолевать мигранты, о мироощущении их потомков, особенно полукровок. Как рассказывает она сама, Эллисон перебрала все семейные архивы, забросала родителей тысячью вопросов. Плодом этих размышлений и поисков, транслируемых в музыку, стала сюита Migrations, премьера которой состоялась на одном из музыкальных фестивалей в Торонто в 2020 году, а 16 октября этого года состоялся релиз записи этого произведения.
Для записи сюиты Оу привлекла свой постоянный квартет с пианистом Тоддом Пентни, басистом Джоном Махараджем и ударником Фабио Раньелли, добавив к ним вибрафон (Майкл Дэвидсон), академический струнный квартет и вокал джазовой вокалистки и номинанта Джюно Лайлы Биали. Если вся музыка сочинена, аранжирована и оркестрована Оу, то с лирикой для своих композиций она поступила иначе. Оу сознательно ушла от конкретики своей собственной судьбы и, желая придать теме проекта всеобщий характер, использовала поэзию самых разных авторов – афроамериканцев Лэнгстона Хьюза и Ванды Коулмен, канадских индейцев Чиф Дэн Джорджа, Эммы ЛаРок и так далее. В музыкальном плане импровизация в этой записи занимает явно подчиненное положение по отношению к заранее сочиненной Оу музыке, а музыку сюиты можно назвать синтезом джаза и современной академической музыки с акцентом на последней.
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