Eva Novoa - Novoa / Kamaguchi / Cleaver Trio - Vol. 1

У фортепьяно славные традиции в каталонском джазе. Достаточно вспомнить такое известное имя, как Тете Монтулиу. Продолжательницей этих традиций является пианистка и композитор Ева Новоа. Она родилась в Барселоне, начинала, как это часто бывает, с изучения академической музыки, но потом начала постигать тайны джаза в Высшей школе музыки Каталонии и продолжила эту учебу в США и Нидерландах. С 2012 года Ева живет и работает в Бруклине. В Штатах и Европе она играла со многими известными в джазе людьми, записала восемь альбомов с авторской музыкой. В общем, это зрелый музыкант с устоявшимися вкусами, тяготеющий к джазу свободной формы.
Альбом Novoa / Kamaguchi / Cleaver Trio - Vol. 1 был записан в январе 2020 года в Нью-Йорке. Классическое фортепьянное трио Новоа организовала с хорошо ей знакомыми партнерами. С японским басистом Масой Камагучи она сотрудничает с 2010 года. Этот уроженец Хоккайдо учился в Токио и в колледже Беркли, в Нью-Йорке он живет давно, еще с 1994 года, но много выступает и в Европе. Начинал Маса с бас-гитары, но постепенно перешел к контрабасу. Он предпочитает прежде всего интуитивную импровизацию, поэтому и с Евой Новоа, и с ударником из Детройта Джеральдом Кливером, они говорят на одном музыкальном языке. Вместе трио в таком составе выступает еще с 2017 года, так что партнеры прекрасно изучили друг друга, и взаимопонимание в команде полнейшее.
В восьми композициях Новоа, составивших альбом, Ева в основном играет на акустическом инструменте, но использует и Fender Rhodes (например, очень выразительно в финальном треке Spheres). Работает Ева в очень эмоциональной манере, но таким уж «отвязным» авангардом я бы ее вариант джаза свободной формы я бы не назвал. Здесь, в определенной степени, присутствует тематизм, логика развития, часто линия фортепьяно вступает в контрапункт с партиями партнеров, которые чутко отзываются на мысль лидера своего трио. Такие композиции, как Circles In Blue и Gong Steps, я отнес бы к наиболее интересным эпизодам программы, но это, разумеется, вкусовые ощущения конкретного слушателя. Одно могу сказать – слушать стоит!
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