AVA Trio - Ash

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2023 г. » AVA Trio - Ash

AVA Trio - Ash

11.02.2023

AVA Trio - Ash

Эффектная обложка предваряет EP работающего в Нидерландах итало-турецко-швейцарского трио AVA Trio. Несколько лет назад мы знакомили наших читателей с его вторым альбомом Digging The Sand, любопытной смесью новоджазового авангарда и этники. И вот новая работа со странным названием «Пепел». Впрочем, с названием все становится ясно, когда узнаешь об идее проекта. В поздне республиканские времена в Древнем Риме извержение вулкана Везувий уничтожило город Помпеи. Во времена еще более древние землетрясение, гигантская волна цунами и последовавший пожар уничтожили центр минойской культуры на острове Крит, дворец в Кноссе. Пепел и тут, и там накрыл еще мгновение назад цветущие и полные жизни места. Музыканты AVA Trio попытались представить, как могла бы выглядеть музыка Помпей и Кносса, про которую, в отличие от раскопанных археологами артефактов, мы знаем крайне мало.

Сразу скажу, присланный Джузеппе Доронцо линк дал возможность услышать только одиннадцатиминутную пьесу Pompeii. Про Knossos ничего сказать не могу. Судя по техническим данным диска, обе композиции – плод спонтанной импровизации. Pompeii впечатлили длинными однотонными фразами баритон-саксофона Доронци и чрезвычайно разнообразными ритмическими рисунками, в создании которых принмал участие не только ударник трио Пино Базиле, но и Доронцо с басистом Эсатом Экинчиоглу, активно использовавшим различные перкуссионные инструменты. Кто знает, возможно, музыка Помпей могла выглядеть и так. Во всяком случае, AVA Trio характеризует эту свою работу, как «археомузыкологическое исследование». Что ж, оно оказалось интересным.

© & (p) 2023 Tora Records

2 tks

(Giuseppe Doronzo - bars mouthpiece and neck, mizmar mouthpiece, perc; Esat Ekincioglu - b, perc, feedbacks; Pino Basile - frame dr, cupaphon, voice;)

Линк предоставил Giuseppe Doronzo

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия, Нидерланды, Турция, Швейцария
музыкальный стиль
этно-джаз


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2023 г.

Heather Luckhart - Make It Through
  • стиль: блюз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: госпел, современный блюз
Канадская вокалистка из Торонто Хезер Лакхарт поет преимущественно песни собственного сочинения. В англоязычном мире такое сочетание принято называть singer-songwriter. Но у песен и манеры исполнения Хезер есть вполне четкая стилистическая ...
подробнее
04.02.2023
Ilia Belorukov - A Fluteophone in the House
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Россия
  • музыкальный стиль: авангард
В начале прошлого года петербургский музыкант Илья Белоруков, работающий преимущественно в сфере экспериментальной музыки, выпустил удивительный альбом A Fluteophone In The Forest. Впервые я услышал в нем Илью, играющего на флейтофоне, а записи для ...
подробнее
27.01.2023
Ilia Belorukov & Gabriel Ferrandini - Sculptor
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Португалия, Россия
  • музыкальный стиль: авангард
В 2017 году Илья Белоруков и португальский ударник Габриэль Феррандини записали в Санкт-Петербурге совместный альбом Disquiet, увидевший свет в 2019 году. Мы писали об этой работе, там же можно найти и биографическую информацию об участниках дуэта. ...
подробнее
05.02.2023
Ilya Dynov - Bridges
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бельгия, Корея, Россия, США
Россия – Бельгия – США: так географически выглядят главные вехи на жизненном пути барабанщика и перкуссиониста Ильи Динова. В Москве он родился, степень получил в Королевской консерватории в Антверпене, да и, судя по данным с его сайта, ...
подробнее
11.01.2023
Jackson Welchner - Blink Twice
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: современный джаз
Если вы – поклонник строгих джазовых канонов, то молодой канадский вокалист, мультиинструменталист и композитор из Торонто Джексон Велчнер явно не ваш случай. Велчнер, похоже, абсолютно равнодушен к каким-то определенным стилистическим ярлычкам и ...
подробнее
10.02.2023
Jacques Kuba Séguin - Parfum #1
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада, Польша
  • музыкальный стиль: современный джаз
Джаз из Канады, джаз по-монреальски. Любопытно, что всех участников записи альбома Жака Кубы Сегена Parfum #1, включая давно живущего в Монреале французского пианиста Жана-Мишеля Пилца, слушать ранее доводилось, а что касается басиста Реми-Жана ...
подробнее
06.02.2023
Jim Self - My America 2: Destinations
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, свинг
Всегда был не равнодушен к низкому басовому звучанию, будь то струнный или духовой инструмент. Возможно, поэтому каждый альбом лучшего тубиста в современном джазе Джима Селфа для меня всегда праздник. До сих пор на нашем сайте было представлено ...
подробнее
28.12.2022
Jo Lawry - Acrobats
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Австралия, США
  • музыкальный стиль: современный джаз
У австралийской вокалистки Джо Лори интересный послужной список. Почти десять лет она выступала и записывалась со Стингом, сотрудничала также с Полом Саймоном и Питером Гэбриэлом – все имена очень достойные, хотя и не джазовые. Но и джаз Джо также ...
подробнее
15.01.2023
John Daversa & Tal Cohen - The Art Of Duo. Volume 1
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Австралия, Израиль, США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Хорошее чувство юмора с некоторой долей иронии отражает обложка альбома Джона Даверсы и Тала Коэна The Art Of Duo. Volume 1 с боксирующими джентльменами из XIX века. Впрочем, сами музыканты считают, что с определенной точки зрения в дуэте есть некий ...
подробнее
03.02.2023
Kenny Barron - The Source
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Пояснять, кто такой Кенни Бэррон, обладатель высшей в США награды для ныне здравствующих джазменов NEA Jazz Master, нет необходимости. А вот оценить уникальность его нового альбома The Source надо обязательно. Дело в том, что это первый за более, ...
подробнее
11.12.2022
Lakecia Benjamin - Phoenix
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бразилия, Казахстан, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
На обложке своего нового альбома Phoenix Лакеша (которую я далее из соображений благозвучия буду называть Лакеция) Бенджамин выглядит королевой, у которой в руках вместо скипетра или державы другой атрибут власти – саксофон. И в современном джазе ...
подробнее
29.10.2022
Louis Siciliano - Ancient Cosmic Truth
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия, Перу, США
  • музыкальный стиль: фьюжн
Несмотря на свою «островную» фамилию, итальянский музыкант и композитор электронной музыки Луи Сицилиано родился в материковой части страны: он появился на свет в Неаполе в 1975 году. Сицилиано очень много работает для кино, телевидения, театра, ...
подробнее
14.01.2023
© 2023 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com