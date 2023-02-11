AVA Trio - Ash

Эффектная обложка предваряет EP работающего в Нидерландах итало-турецко-швейцарского трио AVA Trio. Несколько лет назад мы знакомили наших читателей с его вторым альбомом Digging The Sand, любопытной смесью новоджазового авангарда и этники. И вот новая работа со странным названием «Пепел». Впрочем, с названием все становится ясно, когда узнаешь об идее проекта. В поздне республиканские времена в Древнем Риме извержение вулкана Везувий уничтожило город Помпеи. Во времена еще более древние землетрясение, гигантская волна цунами и последовавший пожар уничтожили центр минойской культуры на острове Крит, дворец в Кноссе. Пепел и тут, и там накрыл еще мгновение назад цветущие и полные жизни места. Музыканты AVA Trio попытались представить, как могла бы выглядеть музыка Помпей и Кносса, про которую, в отличие от раскопанных археологами артефактов, мы знаем крайне мало.
Сразу скажу, присланный Джузеппе Доронцо линк дал возможность услышать только одиннадцатиминутную пьесу Pompeii. Про Knossos ничего сказать не могу. Судя по техническим данным диска, обе композиции – плод спонтанной импровизации. Pompeii впечатлили длинными однотонными фразами баритон-саксофона Доронци и чрезвычайно разнообразными ритмическими рисунками, в создании которых принмал участие не только ударник трио Пино Базиле, но и Доронцо с басистом Эсатом Экинчиоглу, активно использовавшим различные перкуссионные инструменты. Кто знает, возможно, музыка Помпей могла выглядеть и так. Во всяком случае, AVA Trio характеризует эту свою работу, как «археомузыкологическое исследование». Что ж, оно оказалось интересным.
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