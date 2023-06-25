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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Leandro García - Anecdotario

Leandro García - Anecdotario

25.06.2023

Leandro García - Anecdotario

Аргентинский пианист и композитор Леандро Гарсиа пришел в джаз из академической музыки, которую начинал изучать в родном городе Баия Бланка. Интерес к джазу возник, когда 18-летний музыкант переехал в Буэнос-Айрес, а впоследствии брал уроки и в Нью-Йорке у таких мэтров, как Аарон Голдберг и Лео Дженовезе. Свой первый альбом Despierta Гарсиа выпустил в 2015 году, а мы знакомимся с его творчеством на втором альбоме музыканта, который называется Anecdotario.

Выстроен этот проект довольно оригинально: Anecdotario состоит из двух частей, у каждой из которых своя обложка и каждая содержит по четыре трека: своего рода два EP, составляющих вместе один альбом. Состав исполнителей также существенно отличается в этих двух частях одного проекта.

Часть первая представляет собой классическое джазовое фортепьянное трио (лишь в одном треке Гарсиа вводит дополнительную перкуссию. Стартовую композицию Güemes Гарсиа начинает шквальным выбросом энергии, музыкальное напряжение чуть снижается в средней части, где Леандро демонстрирует почти академические пассажи фортепьяно, переходящие во вполне себе свинговый джаз, а в финале слушателя ждет продолжительное чувственное соло на контрабасе от Флавио Ромеро – на мой вкус, это одна из интереснейших композиций альбома в целом. В La pausa bajo el cielo джазовое трио превращается в квартет, если учитывать, что каждая рука Гарсиа ведет свою линию. В целом это более спокойная пьеса, где в игре лидера еще в большей степени чувствуется связь автора с академической традицией. А вот басиста Ромеро обязательно стоит отметить еще и в композиции Obstinado, где у него опять появляется возможность демонстрации своей незаурядной техники.

Во второй части фортепьянное трио остается основой саунда, но здесь Гарсиа гораздо активнее использует дополнительные краски. В титульной для альбома в целом пьесе Anecdotario это вокал (Леандро составляет вокальный дуэт с Хуаной Сальес) и струнная группа: скрипка, альт и виолончель, а в финальной Asilo en tu corazón появляется скорее академическая, чем джазовая группа духовых: флейта, кларнет и гобой. В сочетании с характерной для лидера манерой игры на фортепьяно это подчеркивает амбивалентность музыкальных корней Гарсиа. И в этой части весьма активен басист Ромеро, использующий здесь помимо контрабаса и электрогитару – единственный электрический инструмент в саунде группы. Меня, правда, больше впечатлила его игра смычком в Apolíneo.

Очень разнообразной, но интересной практически в каждом треке выглядит эта работа аргентинского пианиста, композитора и бэнд-лидера. Можно только порадоваться знакомству с творчеством этого самобытного музыканта.

© & (p) 2023 IslaDesiertaDiscos

Acto 1: 4 tks / 22 mins

Acto 2: 4 tks / 19 mins

(Acto 1: Leandro García – p; Flavio Romero – b; Juan Cava – dr; Rodrigo Bernier – perc (tk 4); Acto 2: Leandro García – p, voc; Flavio Romero – b, el.b; Juan Cava – dr; Juana Sallies – voc (tk 1); Serdar Geldymuradov – vi (tk 1); Emanuel Vilches - viola (tk 1); Yetsabel Ramirez – cello (tk 1); Jaime Shocron – fl (tk 4); Andres Vigil – oboe (tk 4); Diego Casoni – cl (tk 4);)

Линкпредоставил Leandro García

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина
музыкальный стиль
современный джаз


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