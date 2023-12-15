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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Franck Biyong - Moonwatching II

Franck Biyong - Moonwatching II

15.12.2023

Franck Biyong - Moonwatching II

Последний раз мы встречались с камерунским гитаристом и композитором Фрэнком Бийонгом в 2022 году на альбоме Kunde. Позволю себе небольшую цитату из той рецензии: «…Kunde практически лишен этнических признаков. Такая музыка могла с равным успехом появиться и в Камеруне, и в Исландии, и в Чили.» До того в работах Бийонга его африканские корни практически всегда прослеживались. Kunde, на мой взгляд, стал неким поворотным моментом, и новая работа музыканта, вышедший в ноябре 2023 года альбом Moonwatching II новую тенденцию в его творчестве явно поддерживает и вышеприведенная цитата вполне применима и к нему.

Пожалуй, только симпатичная девушка на обложке напоминает здесь про Африку. В остальном – это не очень большой по объему, но вполне достойный прог-роковый (так мне кажется) альбом. В отличие от Kunde, на сей раз Бийонг привлек к записи альбома большую группу исполнителей. Писался альбом в четырех студиях в разных уголках планеты: что-то в родном для Бийонга столичном камерунском городе Яунде, что-то в столице Кении Найроби, а что-то – во Франции, в Париже (это для Фрэнка второй дом) и Туре. При этом, несмотря на разные составы в разных сессиях, какой-то существенной стилистической разницы не ощущаешь: альбом ровный и достаточно цельный.

Конечно, Фрэнк – отличный гитарист. Возможно, упомянутое в пресс-релизе определение «африканский Джими Хендрикс» - все-таки преувеличение, но послушайте, скажем, On This Road – здесь гитара на высоте во всех смыслах этого слова. Или, возьмем Music Better – здесь все существенно жестче, Фрэнк широко применяет эффекты, шумы, конкретные звуки с боем часов в коде – и все работает в этой композиции, где акцент больше делается на РОК, чем на ПРОГ. А вот Fever или Freedom Day – это классический прог-рок, может быть, несколько менее замысловатый, чем это любили делать в Кентерберри, но вполне достойный. А в Soldier Boy Бийонг попытался сделать балладу, по крайней мере, начало композиции указывало на это, но потом эффекты и темпоритм эту идею заглушили – на мой вкус, это единственная неудача альбома. Moonwatching II вполне способен занять место на полочке с заветными дисками любителя прог-рока – и Африканскую экзотику западный слушатель найдет только на обложке!

© & (p) 2023 Afrolectric Music Ltd. / Akhetaton Records

7 tks / 25 mins

(Tess Crowther – cello; Melissa James (tks 2, 7), Haylen Namvarazad (tks 2, 6) – voc; Emmanuel Yakobo ( tk 3), Gabriel Oladayo (tks 1,2,4-7) – dr; Florian Pellissier – p, Fender Rhodes (tk 4), Hammond org (tk 2); Asaph Uzele ( tk 1), Antonella Mazza (tks 2, 5, 6, 7) – el.b; Franck Biyong - tape effects, perc, b (tks 3,4), g;)

Линк предоставлен Ruth Kioko, Afrolectric Music Ltd.

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Камерун, Франция, Кения
музыкальный стиль
прог-рок


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