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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Scatter - On A Clear Day Like This

Scatter - On A Clear Day Like This

11.02.2023

Scatter - On A Clear Day Like This

Мне кажется, одно присутствие в составе ансамбля Scatter такого мастера, как Фил Минтон, должно привлечь внимание поклонников свободной импровизационной музыки. Минтон (р.1940) – яркий представитель первой волны британского джазового авангарда, наряду с Дереком Бэйли или Ивеном Паркером. Но, в отличие от них, Фил Минтон – вокалист, причем вокалист уникальный. На мой взгляд, в мужском авангардном вокале рядом с ним поставить просто некого. Во фри-джазовых проектах баритон Фила озвучивал тексты Джойса, стихи Уильяма Блейка, Даниила Хармса, Иосифа Бродского. Позже Минтон решительно перешел к неидеоматической и экспериментальной свободной импровизации и сотрудничал практически со всеми представителями европейской авангардной сцены. Но ансамбль Scatter основал не он.

Это сделал в 1992 году другой британский авангардист, пианист из Оксфорда Пэт Томас. В квартет Scatter наряду с ним и Минтоном вошли их соотечественники: гитарист Дэйв Такер, пришедший в свободную импровизацию из панк-рока, и ударник Роджер Тернер, частый партнер Минтона в дуэтах и составах более крупного формата. Запись альбома On A Clear Day Like This они сделали в 2017 году в лондонском кафе Cafe Oto. Излишне упоминать, что это – в чистом виде импровизационный проект, музыканты даже не договаривались предварительно, что же они будут делать на сцене. В результате проект вылился в две композиции: огромную, более полу-часа звучания On A Clear Day и сравнительно небольшую и выдержанную в том же ключе Like This, так сказать, кратком варианте их свободного музицирования.

Конечно, главная звезда тут – это Фил Минтон, тогда 77-летний, демонстрирующий во всем блеске особенности своего уникального стиля. Сказать, что это силлабическое пение, будет правдой лишь где-то на четверть. Потому что Фил еще кричит, плачет, хныкает, что-то бормочет себе под нос, стонет, хрюкает…перечень глаголов можно продолжать почти до бесконечности. Понятно, воспринимать такое неподготовленному слушателю сложно, но для тех, кто Минтона знает и любит (сознаюсь, принадлежу к их числу) – это полный восторг. Очень эффективно подкрепляет его старый партнер, Роджер Тернер, своей аритмичной работой на ударных. Возможно, менее заметны фортепьяно и электроника Томаса и гитары Такера, но и они вносят свой вклад в общий фантастический саунд. Спасибо бруклинскому лейблу, возродившему из небытия эту шестилетней давности запись.

© & (p) 2023 577 Records

2 tks / 38 mins

(Phil Minton – voice; Pat Thomas – p, electronics; Dave Tucker – el.g, ac.g; Roger Turner – dr, perc;)

Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
музыкальный стиль
авангард


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