Leo Abrahams / Oleg Salkov / Nikita Bondarenko - 30000 Celestial Bodies

В 2019 году английский музыкант Лео Абрахамс, гитарист и электронщик, с большим концертным туром выступал в России. Эхо тех гастролей до сих пор продолжает звучать на наших страницах. В 2021 году Лео выпустил альбом Scene Memory 2, где представил уже всем желающим услышать программу, специально подготовленную для выступлений в Сибири. Мне довелось писать об этом альбоме, и тот текст можно легко найти на нашем сайте. И вот, в конце 2023 года – новый отзвук, на сей раз выступления Лео в Воронеже, в книжном клубе «Петровский». Там Абрахамс отыграл соло первую половину концерта, а после перерыва к нему присоединились два местных музыканта: басист Олег Сальков и электронщик Никита Бондаренко. Эта сорокапятиминутная совместная импровизация так бы и осталась памятной только тем, кто был в тот вечер в «Петровском», но, к счастью, музыкант и композитор, а по совместительству – шеф небольшого сетевого лейбла Contempora Юрий Виноградов (ряд его собственных работ также представлен на сайте) выпустил запись этого джэма под названием 30000 Celestial Bodies. Впечатлениями от этой музыки и хочется поделиться.
В обзоре вышеупомянутого Scene Memory 2 сравнительно подробно была представлена и творческая биография Абрахамса, поэтому сейчас я эту тему не затрагиваю, а вот несколько слов о его воронежских партнерах сказать необходимо. Оба они – люди известные на воронежской сцене. Цитирую пресс-релиз от Виноградова: «Никита Бондаренко - музыкант из Воронежа, участник многих разноплановых музыкальных проектов. Лидер и основатель ноу-вейв группы Суперкульт, синт-вейв дуэта Кузина, сольных проектов «Труп Колдуна» (экстравагантного жанра данжн синт) и электронных Sheepray и KEXBR. Также участник групп «Другое Дело», «ЦЁЙ» и Happy55… Олег Сальков – бас-гитарист … Его музыкальные интересы простираются от инди-рока до фри-джаза и современной академической музыки. Участник импров-трио «duso», инди-групп «Другое Дело» и «ЦЁЙ», прогрессив-фолк коллектива «Абастрактор», академического проекта «Happy55» , ноу-вейв группы «Суперкульт». Лидер нео-соул группы «ЭваЭва».
Что же они сотворили вместе? Лео Абрахамс известен своей любовью к эмбиенту. Юрий Виноградов называет его совместное выступление с Бондаренко и Сальковым также эмбиентом. Признаюсь честно: особого пристрастия к этому направлению никогда не питал. Эта музыка всегда казалась мне более или менее приятным фоном, порой скучноватой, порой расслабляющей. Что ж, видно я не тот эмбиент слушал… Во всяком случае, академический час звучания 30000 Celestial Bodies скучать определенно не дал. Необычайно эффектная, интенсивная, постоянно и разнообразно звучащая электроника, пульсирующие ритмические структуры, затейливо вплетенные в этот саунд шумы и голоса, включая отрывок из советского научно-популярного фильма о гибели гипотетической планеты Фаэтон, располагавшейся, как предполагают, между Марсом и Юпитером (плод домашних заготовок воронежских партнеров Абрахамса). Можно, конечно, расслышать в этом джэме и некие космические звучания, но мне музыка англо-российского трио показалась, наоборот, очень земной, очень современной и, если хотите, пророчески-трагической. При этом нигде я не ощутил каких-то лишних «стыков» или лакун, когда партнеры теряют нить развития и мучительно ищут варианты продолжения – так бывает, но не в этот раз: слаженность и взаимопонимание на сцене «Петровского» в тот вечер были на таком высоком уровне, словно Никита и Олег не раз «прогоняли» эту программу с Лео на репетициях. Отличный концерт, сыгранный на одном дыхании, концерт, ставший для меня скорее прекрасным образцом свободной импровизации на электронной основе, чем эмбиентом. Впрочем, дело не в ярлычках…
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