Leo Abrahams / Oleg Salkov / Nikita Bondarenko - 30000 Celestial Bodies

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Leo Abrahams / Oleg Salkov / Nikita Bondarenko - 30000 Celestial Bodies

Leo Abrahams / Oleg Salkov / Nikita Bondarenko - 30000 Celestial Bodies

20.10.2023

Leo Abrahams / Oleg Salkov / Nikita Bondarenko - 30000 Celestial Bodies

В 2019 году английский музыкант Лео Абрахамс, гитарист и электронщик, с большим концертным туром выступал в России. Эхо тех гастролей до сих пор продолжает звучать на наших страницах. В 2021 году Лео выпустил альбом Scene Memory 2, где представил уже всем желающим услышать программу, специально подготовленную для выступлений в Сибири. Мне довелось писать об этом альбоме, и тот текст можно легко найти на нашем сайте. И вот, в конце 2023 года – новый отзвук, на сей раз выступления Лео в Воронеже, в книжном клубе «Петровский». Там Абрахамс отыграл соло первую половину концерта, а после перерыва к нему присоединились два местных музыканта: басист Олег Сальков и электронщик Никита Бондаренко. Эта сорокапятиминутная совместная импровизация так бы и осталась памятной только тем, кто был в тот вечер в «Петровском», но, к счастью, музыкант и композитор, а по совместительству – шеф небольшого сетевого лейбла Contempora Юрий Виноградов (ряд его собственных работ также представлен на сайте) выпустил запись этого джэма под названием 30000 Celestial Bodies. Впечатлениями от этой музыки и хочется поделиться.

В обзоре вышеупомянутого Scene Memory 2 сравнительно подробно была представлена и творческая биография Абрахамса, поэтому сейчас я эту тему не затрагиваю, а вот несколько слов о его воронежских партнерах сказать необходимо. Оба они – люди известные на воронежской сцене. Цитирую пресс-релиз от Виноградова: «Никита Бондаренко - музыкант из Воронежа, участник многих разноплановых музыкальных проектов. Лидер и основатель ноу-вейв группы Суперкульт, синт-вейв дуэта Кузина, сольных проектов «Труп Колдуна» (экстравагантного жанра данжн синт) и электронных Sheepray и KEXBR. Также участник групп «Другое Дело», «ЦЁЙ» и Happy55… Олег Сальков – бас-гитарист … Его музыкальные интересы простираются от инди-рока до фри-джаза и современной академической музыки. Участник импров-трио «duso», инди-групп «Другое Дело» и «ЦЁЙ», прогрессив-фолк коллектива «Абастрактор», академического проекта «Happy55» , ноу-вейв группы «Суперкульт». Лидер нео-соул группы «ЭваЭва».

Что же они сотворили вместе? Лео Абрахамс известен своей любовью к эмбиенту. Юрий Виноградов называет его совместное выступление с Бондаренко и Сальковым также эмбиентом. Признаюсь честно: особого пристрастия к этому направлению никогда не питал. Эта музыка всегда казалась мне более или менее приятным фоном, порой скучноватой, порой расслабляющей. Что ж, видно я не тот эмбиент слушал… Во всяком случае, академический час звучания 30000 Celestial Bodies скучать определенно не дал. Необычайно эффектная, интенсивная, постоянно и разнообразно звучащая электроника, пульсирующие ритмические структуры, затейливо вплетенные в этот саунд шумы и голоса, включая отрывок из советского научно-популярного фильма о гибели гипотетической планеты Фаэтон, располагавшейся, как предполагают, между Марсом и Юпитером (плод домашних заготовок воронежских партнеров Абрахамса). Можно, конечно, расслышать в этом джэме и некие космические звучания, но мне музыка англо-российского трио показалась, наоборот, очень земной, очень современной и, если хотите, пророчески-трагической. При этом нигде я не ощутил каких-то лишних «стыков» или лакун, когда партнеры теряют нить развития и мучительно ищут варианты продолжения – так бывает, но не в этот раз: слаженность и взаимопонимание на сцене «Петровского» в тот вечер были на таком высоком уровне, словно Никита и Олег не раз «прогоняли» эту программу с Лео на репетициях. Отличный концерт, сыгранный на одном дыхании, концерт, ставший для меня скорее прекрасным образцом свободной импровизации на электронной основе, чем эмбиентом. Впрочем, дело не в ярлычках…

© & (p) 2023 Contempora

1 tk / 45 mins

(Leo Abrahams – g, electronics; Oleg Salkov – b; Nikita Bondarenko - electronics;)

Линк предоставил Yuri Vinogradov

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Россия
музыкальный стиль
авангард, эмбиент


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2023 г.

Mike Bell - Jazz On The Rails
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания, Люксембург
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, свинг
В 20-х годах прошлого века в Гарлеме были популярны так называемые house rent parties, вечеринки с музыкой, на которых королями были такие выдающиеся мастера стиля страйд-пиано, как Вилли Лайон Смит, Фэтс Уоллер, Джеймс Пи Джонсон. Думаю, если бы с ...
подробнее
03.02.2023
Monika Herzig / Janiece Jaffe - Both Sides of Joni
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Германия, США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Емкому англоязычному понятию singer-songwriter трудно найти столь же краткий аналог на русском: «исполнитель, поющий песни собственного сочинения» - согласитесь, звучит как-то не так… Но, независимо от определения, все хорошо понимают, что за ним ...
подробнее
08.03.2023
MultiTraction Orchestra - Reactor One
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания, Ирландия, Норвегия, США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Корни этого проекта уходят в недоброй памяти ковидный 2020 год. Тогда многие музыканты, оказавшись в вынужденном затворничестве во время локдауна, пробовали сочинять музыку, записывать ее в домашних условиях и выкладывать в Сеть. Некоторые пошли еще ...
подробнее
19.06.2023
Nadia Washington - Hope Resurgence
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, госпел, ритм-энд-блюз
Долгих шесть лет продолжалась работа над этим дебютным альбомом американской вокалистки Нади Вашингтон. Уроженка Далласа, Техас, она, дочь певицы Нельды Вашингтон, с самых юных лет не представляла для себя иной карьеры, кроме певческой. Надя в ...
подробнее
23.01.2023
Nick Finzer - Dreams, Visions, Illusions
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Основатель и руководитель лейбла Outside in Music Ник Финцер – еще и практикующий музыкант, тромбонист, бэндлидер и композитор, причем не рядовой. Он закончил два известных учебных заведения в Нью-Йорке: Eastman School of Music, а затем The ...
подробнее
23.02.2023
Nicole Zuraitis - How Love Begins
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Израиль, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Не в первый раз с удовольствием слушаю альбом, на обложке которого значится имя Николь Зурейтис. Очень сильная американская вокалистка, входящая на сегодняшний день в топ-группу джазовых певиц, выпустила новый альбом, который наверняка является ...
подробнее
03.06.2023
NUDO - Inhabitante
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Аргентина
  • музыкальный стиль: авангард
Расширяем наш кругозор в части аргентинского музыкального авангарда с новым релизом лейбла Numeral. Имена совершенно или почти совершенно новые для нашего сайта: никогда ранее не доводилось слушать ударника Федерико Исасти, а пианист Мариано Сарра ...
подробнее
12.10.2023
Olivia Maisel - A Moment in Time
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада, Франция
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Уроженка французского города Тулуза, джазовая вокалистка Оливия Майзель свои музыкальные дипломы получила в Новом Свете, а сейчас живет и работает в Монреале. В подготовке к дебютному альбому ее консультировала известная певица, номинант Грэмми Кейт ...
подробнее
26.06.2023
Paraskeva - Future Imperfect
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Россия
  • музыкальный стиль: прог-рок, фьюжн
Московский ансамбль Paraskeva возник в начале 2021 года. Летом 2022 года коллектив открыл свою дискографию альбомом Spiritual Ecology, а в мае 2023 года, совсем недавно предъявил публике свою новую работу, небольшой ЕР из трех треков с ...
подробнее
06.06.2023
Parker / Hecht - When It Stares You in the Face
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Аргентина, США
  • музыкальный стиль: фьюжн
Весьма любопытный проект, возникший во многом благодаря стечению обстоятельств и записанный за один присест в течение одного дня. Правда, все получилось так стремительно, потому что Рик Паркер и Эрнан Гехт знают друг друга уже давно и не раз играли ...
подробнее
21.05.2023
Patrick Brennan s0nic 0penings - tilting curvaceous
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: авангард
Альт-саксофонист, композитор, литератор (автор книги Ways & Sounds , 2021) Патрик Бреннан – видная фигура на авангардной джазовой сцене Нью-Йорка вот уже в течение более, чем сорока лет. Проект s0nic 0penings был им основан еще в 1979 году, и все ...
подробнее
06.05.2023
Paul Dunmall / Paul Rogers / Tony Orrell - That’s My Life
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания
  • музыкальный стиль: авангард
Бруклинский лейбл 577 Records продолжает раскапывать интереснейшие архивные записи британского фри-джаза Made In Bristol. На сей раз в поле зрения издателей попал концерт, который сыграли 1 июля 1989 года в местном зале The Albert Inn трое видных ...
подробнее
12.12.2022
© 2012-2023 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com