Exploding Pig - Jazz Futura

Когда опирающийся на свои богатые традиции американский постбоповый джаз встречается с европейским новым джазом, это чаще всего выливается в весьма интересные проекты. Именно такова группа Exploding Pig, базирующаяся в австрийском Граце. Обязана она своему появлению человеку по имени Луис Бонилья. Американский тромбонист, увенчанный не одной премией Грэмми, музыкант с тридцатилетним стажем, он играл с Диззи Гиллеспи, МакКой Тайнером, Лестером Боуи, Фредди Хаббардом, Дэйвом Дугласом и другими звездами. Бонилья работал в Mingus Big Band и 19 лет, с 1999 по 2018 состоял в Vanguard Jazz Orchestra. В 2018 году он переехал в Австрию и стал преподавать в Университете Граца, самого, на мой взгляд, веселого и молодежного города страны. Именно там Луис нашел единомышленников, ставших членами команды Exploding Pig. Гитарист Фабио Шуришустер, уроженец Зальцбурга, известен еще и как саунд-дизайнер и продюсер. Басист Альбрехт Клингер, родом из Линца, является одновременно участником еще нескольких весьма успешных проектов. Ударник Бернхард Виммер с одинаковой страстью и энергией играет музыку самых разных стилей. Все вместе они - Exploding Pig, группа, чью музыку называют «джаз будущего» и даже «джаз встречается с порно-музыкой 70-х».
Не знаю, насколько по вкусу музыкантам Exploding Pig второе определение, но свой новый, только что появившийся (3 ноября 2023 года) альбом они назвали в соответствии с первым: Jazz Futura. В почти час звучания здесь поместилось 20 композиций. Количество не должно вас смущать: часть треков – это короткие, на десять-двадцать секунд, интерлюдии. А тем, кто и ранее был знаком с этой группой, интересна будет другая особенность альбома: наряду с новыми пьесами, восемь треков – это новые версии уже известных композиций Exploding Pig. Так что, рядом с новыми композициями Licor De Nacho, Batman On Acid или Lebowskis Nightflight в программе значатся уже кому-то полюбившиеся Trentin Quarantino, Britney Is Locked Up Now и Bob Marley Had A Shooting Range. Как вы можете заметить по некоторым названиям, мир кино весьма интересен Бонилье и его коллегам. А вообще им интересно многое: джаз здесь в произвольных пропорциях смешивается с фанком, хип-хопом, рэгги (трибьют Бобу Марли), психоделией и так далее: Exploding Pig не чувствует себя связанным какими-то стилистическими границами и выдает подчас шикарные ретро-стилизации (Granny Take Your Pills). Музыканты с большим вкусом работают в быстрых темпах с мощным регулярным ритмом (тот же Trentin Quarantino, к примеру), но тромбон Бонильи может быть и очень лиричным (Lebowskis Nightflight). Каждый новый трек – это неожиданность, которую вам преподносит этот очень интересный коллектив. А как назвать его стилистику по сути не так важно. Лично я, слушая Exploding Pig, вспомнил старый и прочно забытый нынешними критиками термин acid jazz. Очень похоже, вы не находите?
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