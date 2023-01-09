Ben Wolfe - Unjust

После сорока лет в джазе и десяти авторских альбомов басисту и композитору Бену Вулфу уже не надо ничего никому доказывать. Особенно высока репутация Бена – композитора. Как написал о музыке Вулфа маститый Бен Ратлифф из The New York Times, это «встреча Мингуса и Майлса Дэвиса с Бартоком и Бернардом Херрманом». Новый альбом Вулфа Unjust – это новая коллекция его композиций в исполнении прекрасной команды музыкантов, где опыт и мастерство зрелых сплавлено с энергией и талантом молодых. Назову в этом плане в первую очередь трубача Николаса Пэйтона (Вулф: «Николас – это блистательный музыкант с необычайной интуицией, он вносит глубокое понимание и любовь к музыке») и саксофонистку Николь Гловер (Вулф: «Я чувствовал, что она привнесет что-то особенное, но понятия не имел, насколько взвешенным будет ее вклад»). Можно добавить, что не менее тепло охарактеризовал Бен и других участников записи, из которых вибрафонист Джоэль Росс и саксофонист Иммануэль Уилкинс участвовали также в записи его предыдущего альбома Fatherhood (2019).
В новом альбоме практический каждый музыкант получил широкое поле для демонстрации своего искусства. Пэйтон великолепен с The Heckler и Mask Man, пианист Оррин Эванс просто купается в свинговой атмосфере пьесы Bob French, посвященной ударнику, с которым не раз играл Бен Вулф, вибрафон, бас и ударные составили отличное трио в The Corridor, саксофон Николь Гловер в паре с фортепьяно проникновенно звучит в лиричной колыбельной Lullaby in D. В общем, если вам нравится современный мэйнстрим, то альбом Бена Вулфа и его коллег – из лучших образцов этого направления.
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