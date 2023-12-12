Roz Vitalis - Quia Nesciunt Quid Faciunt

Вроде бы немало работ петербургского ансамбля Roz Vitalis довелось мне слушать и обозревать в последние годы, но к собственному удивлению я обнаружил, что среди них пока не было ни одного студийного альбома. Даже знаковый юбилейный 20 Years – Alive and Well, посвященный двадцатилетию со дня основания в 2001 году старейшего из проектов клавишника и композитора Ивана Розмаинского – это тоже концертник. И вот пробел ликвидируется с новой работой Roz Vitalis под названием Quia Nesciunt Quid Faciunt. Предыдущий студийный альбом группы The Hidden Man of the Heart датируется 2018 годом и, как и нынешний, был издан итальянским лейблом Lizard Records.
Quia Nesciunt Quid Faciunt переводится с латыни, как «Не ведают, что творят». Это недвусмысленная реакция Розмаинского и его коллег, на события в мире, на кровь, льющуюся на Ближнем Востоке и в Украине, на все более и более тревожную атмосферу на планете в целом. Не могу сказать, что этой теме посвящен весь альбом. Большинство его композиций обкатывалось и готовилось к студийной записи на концертах группы все последние пять лет, и музыканты вдохновлялись в этих пьесах иными мотивами. Пожалуй, только The Man Whose Wings Were Cut Off («Человек, которому отрезали крылья»), ранее изданный в виде сингла в 2020 году, идеально соответствует названию альбома, потому что вопиющее бесправие людей под властью тоталитарных и близких к ним режимов столь же чудовищно, как и пожар войны. Ну, и композиция сама по себе, уже чисто в музыкальном плане выглядит очень и очень достойно.
Кстати, это самая длинная пьеса альбома: почти восемь минут звучания. Немного? Не забывайте – это не концертный, а студийный альбом. При этом сравнительно небольшое время звучания пьес компенсировано их почти повсеместно сложной, я бы даже сказал, порой чересчур сложной структурой, с неоднократной, иногда неожиданной сменой тем, настроения, ритмического и мелодического рисунка внутри композиции. Исключение тут – две короткие акварельные зарисовки от ударника Евгения Трефилова, Fountain и Nocturne, исполненные на синтезаторном пианино. Можно сказать, что они стали прощальным приветом музыканта: Трефилов уже покинул Roz Vitalis. Авторство же остальных композиций привычно принадлежит Ивану Розмаинскому. Лидер ансамбля, пожалуй, именно в этой работе максимально разнообразил саунд группы. Розмаинский и ранее не раз применял клавесин, но только в Quia Nesciunt Quid Faciunt он сделал его своим основным инструментом, так что барочный аромат стал одним из превалирующих в изысканном букете звучания альбома. В уже упомянутой выше композиции The Man Whose Wings Were Cut Off саунд особенно цветист: частый партнер Розмаинского Леонид Перевалов здесь играет на кларнете, Игорь Лунев – на укулеле, а еще один гость, Сергей Любченко – не только на гитаре, но и на ориентальных рубабе и дойре. Из гостей альбома нельзя не упомянуть и трубача Алексея Горшкова – он очень заметен в общем саунде. Ну, а основной состав группы, с безукоризненным гитаристом Владимиром Тянь-Шанским, неизменными флейтами от Владислава Коротких и бас-гитарой Руслана Кириллова вместе с Иваном Розмаинским, демонстрирует с известными вариациями характерный для группы интеллектуальный прог-рок, в котором рок, джаз, академическая музыка наших дней и музыка барокко, меняясь в пропорциях от пьесы к пьесе, дарят слушателю редкую по красоте и содержательности музыку.
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