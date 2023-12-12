Roz Vitalis - Quia Nesciunt Quid Faciunt

С греческой пианисткой Таней Джаннули мы познакомили наших читателей в 2020 году. То был альбом ее очень необычного по составу трио In Fading Light. В той рецензии (ее легко найти на сайте) говорилось и о творческом пути Джаннули, о ее тяготении к ...