Pete McCann - Without Question

Уроженец Висконсина Пит МакКенн уже более тридцати лет является заметной фигурой джазовой жизни Нью-Йорка. Более всего этого гитариста знают, как прекрасного сайдмена, чей инструмент звучит на более, чем ста альбомах. Пит играл со множеством знаменитостей: тут и Ли Кониц, и Дэйв Либмэн, и Брайан Блэйд, и The Manhattan Transfer, и Maria Schneider Orchestra … список можно продолжать очень долго. МакКенн не только играет и сочиняет музыку, но и оценивает ее в качестве журналиста: его материалы появляются в Guitar Player и DownBeat. Если же говорить о собственном творчестве музыканта, то его дискография насчитывает шесть альбомов, а седьмой, Without Question, увидит свет в начале августа. О нем-то мы и поговорим.
«Без вопросов» - так назвал и альбом в целом, и его титульную композицию Пит МакКенн. Это энергичное утверждение, как поясняет музыкант, относится к тому факту, что и в игре на гитаре, и в сочинении музыки, ему удалось выработать свой индивидуальный стиль. Разумеется, он учился у других. Свидетельством тому могут служить в альбоме композиции I Can Remember, посвященная его любимому гитаристу Джону Аберкромби (насколько близки их манеры игры – судить экспертам) и Lovely Thing – трибьют саксофонисту Ли Коницу, с которым МакКенн сотрудничал весьма плодотворно. Есть в альбоме и еще одно посвящение: в блюзовую форму Пит облек свой трибьют выдающемуся академическому композитору ХХ века Оливье Мессиану Blues for O.M. Стоит упомянуть, что все десять пьес в Without Question – авторские. И если продолжить разговор о тематике пьес, то целый ряд композиций МакКенна посвящен пандемии и ее последствиям. Hindsight была первой композицией, сочиненной Питом в период локдауна, Lost City – впечатления от первой поездки по ночному Нью-Йорку после окончания локдауна, а January, написанная в начале 2022 года – это рефлексия по году ушедшему и надежды на будущее. Есть в альбоме и пьесы социального звучания: Conspiracy Theory и Erase the Hate.
Альбом записан в формате квинтета и является электроакустическим. Сам МакКенн играет и на акустическом инструменте, и на электрогитаре, басист Мэтт Паволка чередует контрабас и бас-гитару, а Генри Хей – фортепьяно и клавишные. Ну, а основным партнером лидера безусловно является саксофонист Стив Уилсон, очень ярко раскрывшийся в этой программе. Я имею ввиду и титульную Without Question, где Стив и Пит чередуют свои сольные партии, и жесткую Conspiracy Theory, и Trifecta, где он особенно хорош. Сам Пит МакКенн понравился также в лиричных медленных темах Lost City и January. Это действительно разносторонний профессионал высокого класса, в чем я рекомендую убедиться, прослушав Without Question.
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