NUDO - Inhabitante

Расширяем наш кругозор в части аргентинского музыкального авангарда с новым релизом лейбла Numeral. Имена совершенно или почти совершенно новые для нашего сайта: никогда ранее не доводилось слушать ударника Федерико Исасти, а пианист Мариано Сарра лишь однажды фигурировал в наших обзорах в качестве сайдмена в одном из альбомов. Оба эти музыканта живут и работают в Буэнос-Айресе. Исасти - не только барабанщик, композитор и импровизатор, но и мастер аудиовизуальных искусств, неоднократно удостававшийся высоких наград. Он участвовал в качестве сайдмена или лидера в записи более, чем двадцати альбомов, работал в Швейцарии и Канаде. Федерико играет в Julián Mekler Sextet, La Cocina Magnética (Alan Plachta), Nicolás Boccanera Тrio, руководит La Disidencias de las Máquinas и, вместе с Мариано Сарра работает в проекте NUDO. Пианист, композитор и педагог Мариано Сарра сотрудничает со многими известными аргентинскими музыкантами, пишет музыку для кино и театра, руководит проектами Atlas, NNN и, вместе с Исасти, – NUDO.
Проект этот возник в 2016 году, когда оба музыканта участвовали в семинаре композиторов в консерватории им. Мануэля де Фалья в Буэнос-Айресе. В 2018 году NUDO выпустил свой первый альбом La Ultima de las Burocracias. Дуэт много выступает на родине, а летом 2023 года гастролировал в Германии и Швейцарии. В середине сентября появился его второй альбом Inhabitante.
Семь композиций, составивших его программу, не дают возможности определить точно, где тут чистая импровизация, а где заранее сочиненная музыка. Собственно, это и есть один из принципов музыки NUDO. Вы ошибетесь, если решите, что главное слово в дуэте принадлежит фортепьяно, а ударные лишь ассистируют ему. В равной степени ошибочным будет и альтернативное предположение. В NUDO оба инструмента – абсолютно равноправные партнеры. При этом Исасти и Сарра весьма вольно относятся к таким понятиям, как ритм, мелодия, гармония. В их очень гибкой и трудно предсказуемой музыке что-то, напоминающее мелодию может всплыть только к финалу композиции, как в Trama de Pampas, гармонии музыканты предпочитают диссонансы, а регулярных ритмов в музыке NUDO практически нет. Тем не менее, такая тотально свободная музыка очень интересна и заставляет слушать альбом с неослабевающим вниманием. Приятное знакомство!
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страна: Великобритания, Ливан, Марокко, Россия, США
музыкальный стиль: мэйнстрим
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