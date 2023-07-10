Paul Dunmall New Quartet - World Without

Когда-то, в начале 70-х годов Пол Данмолл играл прог-рок. Сегодня ветеран-саксофонист – один из столпов британского фри-джаза и свободной импровизационной музыки, связующее звено между еще действующими «отцами-основателями» и более молодыми адептами музыкального авангарда. Наши читатели последнее время не раз знакомились с работами Данмолла в разных конфигурациях благодаря релизам бруклинского лейбла 577 Records. И вот – новая встреча, теперь в рамках Paul Dunmall New Quartet.
Новый квартет Данмолла объединил весьма интересных исполнителей. Гитарист и композитор Стивен Сондерс работает, как в области мэйнстрим-джаза, так и в сфере свободной импровизации. В этом качестве он уже не раз играл и записывался с Полом. Выходец из Северной Ирландии, ныне живущий и работающий в Лидсе басист Дэйв Кейн успел посотрудничать с цветом британского авангарда, включая Ивена Паркера, Кита Типпетта, Элтона Дина, Марка Сандерса и – Пола Данмолла. Наконец, позицию за ударной установкой в квартете занимает Майлс Левин, продолжатель династии ударников-авангардистов: его отец Тони Левин (не путать с известным американским бас-гитаристом) был очень заметной фигурой в британском фри-джазе. Сам Майлс работал с Аланом Скидмором и – Полом Данмоллом.
Как видите, в свой новый квартет Данмолл пригласил людей, которых он уже неплохо знает и в полном взаимопонимании при импровизациях не сомневается. 10 декабря 2021 года в одной из студий Бирмингема они записали программу, превратившуюся в альбом World Without. Музыканты исполнили два больших импровизационных полотна, почти по полчаса звучания каждая: The Beauty In You и собственно World Without. Не скажу, что Данмолл чересчур радикален: его музыкальные абстракции поданы во вполне пригодной для восприятия даже неподготовленным слушателем форме, а оценить мастерство каждого из исполнителей, их творческую фантазию и высокий уровень взаимодействия тем более просто: достаточно послушать World Without.
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