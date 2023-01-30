Scott Petito - Many Worlds

И стиль оформления обложки, и большой звездный состав участников проекта, и тот же лейбл, подтверждают генетическую связь нового альбома басиста, композитора и продюсера из США Скотта Петито Many Worlds с его предыдущей работой Rainbow Gravity (2018). Чтобы убедиться в этом, вам достаточно через поисковое окошко нашего сайта найти рецензию на тот пятилетней давности диск. Многие из музыкантов участвовали и в том проекте: Боб Минцер,Майк Майниери, Питер Эрскин, Омар Хаким, Рэйчел Зет (сейчас Рэйчел Зет Хаким),Башири Джонсон, а теперь к этому блистательному списку можно добавить имена вездесущего Рэнди Брекера, многоопытных Стива Гэдда и Мино Чинелу, классных Кевина Хейса и Лэрри Гренадера, а также польской джазовой дивы Анны Марии Йопек. Понятно, они играют не все вместе, состав меняется от трека к треку, но можно снять шапку перед Скоттом, сумевшим подобрать такой внушительный состав партнеров.
Можно и подивиться верности Петито своим творческим идеям. Вновь он обращается к джазу 70-х, являющемуся для него источником вдохновения. Кстати, почти все участники проекта пришли в джаз именно в тот период. Сам Петито говорит о своем проекте так: «Many Worlds – это не ностальгия, а переосмысление того периода». При этом он включил в программу не только собственные композиции, но и пьесу Close to Home одного из героев того времени, участника группы Пэта Мэтини Лайла Мэйса, ушедшего в 2020 году. Мне в новой программе (как и в предыдущей) очень понравились пьесы, где звучит вибрафон Майка Майниери: The Alchemist, Bombogenesis. Не устаю поражаться мастерству этого музыканта. Очень выразительно солировал и сам Петито в пьесе Mr. Peanut. Но, на мой взгляд, альбому не хватает характерных для того времени грувов и рОковой жесткости, присущих золотому времени фьюжн, отчего отдельные треки больше напоминают смус-джаз или эмбиент. Впрочем, такой авторитетный специалист, как Сет Роговой, считает иначе: «Называть эту музыку «фьюжн», значит преуменьшать важность глубоких корней этой музыки и этих музыкантов в бопе, фанке и латинской музыке. Но это и рок тоже, конечно». Право слушателя оценить, чья позиция вам ближе.
(Scott Petito – b; Bob Mintzer – sax; Mike Mainieri – vibe; Randy Brecker – tp; Steve Gadd, Peter Erskine, Omar Hakim – dr; Mino Cinelu, Bashiri Johnson – perc; Rachel Z Hakim, Kevin Hays – p; Larry Grenadier – b; Anna Maria Jopek – voc;)
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