Dhaivat Jani PLUS - Sum // Parts

Дхайват Джани: имя этого ударника, таблиста и композитора выдает его индийское происхождение. И действительно, Дхайват родился в Ахмадабаде и уже в пять лет начал обучаться игре на табла и осваивать азы индийской классической музыки. В 16 лет он окончил соответствующее учебное заведение с тремя золотыми медалями. В колледже Дхайват постигал секреты работы звукоинженера и тогда же начал сочинять музыку для кино. В равной степени юношу увлекали индийская классическая музыка, джаз, рок и электронная музыка. Возможно, в этой связи среди тех, кто оказал на него влияние, мы находим такие разные имена, как Крис Поттер и Тигран Амасян, Led Zeppelin и Radiohead, Трилок Гурту и Брайан Блэйд.
Переезд в Канаду (Джани сейчас живет и работает в Торонто) придал новый импульс его творчеству. Степень бакалавра он получил уже в местном Humber College. Дхайват Джани является лидером сразу двух коллективов: джазово-электронного трио Electrio и основанной в 2020 году фьюжн-группы Dhaivat Jani PLUS. Дебютный альбом этой группы мы и представляем сегодня. Sum // Parts, альбом с полностью авторской музыкой Джани, был записан с участием музыкантов из Торонто, входящих в Dhaivat Jani PLUS.
В восьми композициях альбома можно услышать отзвуки и увлечений Джани, и его индийского бэкграунда. В качестве таблиста он показался мне особенно эффектным, сопровождая вокал Элианы Паркер в Pulwama, а вот в композициях Day и Peshkaar он сам продемонстрировал отличный вокальный «скэт по-индийски» под названием солкатту (эту манеру силлабического пения, подражающего звучанию ударных называют еще конокол и она очень распространена в южноиндийской музыкальной традиции). Прочие треки практически мало связаны с индийскими корнями Дхайвата. It Might Rain своим тяжелым ритмом адресует нас скорее к рок-музыке. Из партнеров Джани отмечу пианиста Джошуа Стенберри и саксофониста Лукаса Дубовика. А вот игра вибрафонистов (их в записи сразу двое, правда, в разных треках) мне показались не слишком выразительной. И в целом, на мой вкус, альбом не очень сбалансирован, заметно и отсутствие какого-то «ударного», «хитового» трека. Впрочем, это только дебют ансамбля. Будем следить за дальнейшим творчеством Dhaivat Jani PLUS и его лидера.
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