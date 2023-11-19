Benjamin Koppel - White Buses. Passage to Freedom

Комментировать этот проект датского саксофониста и композитора Бенджамина Коппеля необходимо, начиная издалека, вспоминая времена Второй мировой войны. На земле, где я живу, в Беларуси, она оставила особо страшный след. Оккупационный нацистский режим вел здесь тотальное уничтожение евреев, в маленьких местечках – немедленное, сразу после их захвата, в больших городах – постепенное, в гетто, уничтожались цыгане, нацисты и их пособники сожгли тысячи белорусских деревень, половину из них – вместе с жителями. В лагере смерти Тростенец под Минском, четвертом по масштабам уничтожения в Европе, нашли свою смерть тысячи мирных граждан, военнопленных, а евреев для уничтожения сюда вывозили даже из Австрии и Германии. Но не везде оккупационный режим был таким. Самый мягкий характер он носил в Дании, где нацисты сохранили для датчан некое самоуправление. Не буду вспоминать хорошо известную историю спасения и переброски в Швецию большинства датских евреев в 1943 году (был среди них и дед Бенджамина, композитор Герман Давид Коппель). Но даже для 645 евреев, вывезенных нацистами в «образцовое» гетто в чешском Терезине, датские власти добились обещания не отправлять их для уничтожения далее на Восток.
В самом конце войны, в марте-апреле 1945 года, шведскому Красному Кресту и его вице-президенту графу Фольке Бернадотту в результате переговоров с нацистскими бонзами, уже чувствовавшими неминуемый крах, удалось добиться согласия на эвакуацию в Швецию узников концлагерей-граждан Дании и Норвегии. Через всю оккупированную часть Европы потянулись специально выкрашенные в белый цвет автобусы со знаками Красного Креста. Вся экспедиция была организованы шведскими добровольцами, на финальном этапе переправки в Швецию активно помогали операции и датские волонтеры. В результате, по разным данным, удалось спасти от 15 до 20 тысяч узников, и не только скандинавов, а граждан около 20 стран. Были спасены из Терезина и 425 датских евреев (все эти данные приводит в своих liner notes датский историк Бо Лидегаард). Эта операция стала достоянием истории, которую многие склонны забывать. Увы, до знакомства с альбомом White Buses. Passage to Freedom не знал о ней и я.
Бенджамину Коппелю сейчас 49 лет, он родился уже в 70-е годы, но «пепел Клааса стучит в его сердце». Коппель не забывает историю войны, переплетенную с историей его собственной семьи. Его джазовая сюита, где музыка перемежается короткими репликами участников операции «Белые автобусы», производит сильнейшее эмоциональное потрясение. Средствами музыки Коппелю удалось рассказать эту волнующую историю. Альбом Бенджамин записывал в Нью-Йорке, собрав для этого проекта команду музыкантов экстра-класса, среди которых многократный лауреат Грэмми, мексиканский ударник Антонио Санчес, один из ярчайших мастеров нью-йоркской даунтаун-сцены пианист Ури Кейн, старый партнер Коппеля, басист Скотт Колли, хорватско-американская вокалистка Тана Алекса, чей вклад в саунд альбома трудно переоценить. Партию виолончели исполнил единственный в ансамбле не джазовый музыкант, солист датского Национального симфонического оркестра Хенрик Дам Томсен. И, конечно, центральную роль в большинстве треков играет саксофон автора этого проекта. А своеобразным и эпиграфом, и послесловием к альбому можно считать реплику одного из переживших эту операцию: «Дьявол сидит под кожей любого человека – берегитесь, он никуда не исчезает!» Увы, в наши дни он все чаще вырывается наружу…
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