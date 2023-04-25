The Artie Roth Quartet - Resonants

Басист из Торонто Арти Рот – заметная личность на местной джазовой сцене уже более двадцати лет. Он много и плодотворно сотрудничал в записях и концертных турах с Ричем Андерхиллом, записывался с Софи Мильман, гастролировал в разных странах с The ShuffleDemons, The Steve Koven Trio и с The Flying Bulgar Klezmer Band. Свой первый авторский альбом Рот выпустил в 2005 году, а свой квартет основал в 2013 году. В его состав вошли саксофонист и флейтист Майк Филис, ударник Энтони Мичелли и гитарист Сэм Дикинсон. С тех пор квартет не менял своего состава и с ним Арти выпустил два альбома: Currently Experiencing (2015) и Discern (2017). Представляемый нами Resonants - третий альбом квартета Арти Рота.
Название альбома – это неологизм, составленный Арти из двух слов: "resonance" и "tenants". Приблизительный смысл этого соединения состоит в том, что человек – существо социальное и те или иные его действия отражаются на других людях. Возможно, на мысли в этом направлении Рота натолкнул тот факт, что композиции для нового альбома он сочинял в период ковидного локдауна, когда многие переосмыслили свою жизнь и свои поступки. В итоге таких сочинений набралось десять и они составили программу альбома, который TPR Records выпускает 12 мая 2023 года.
Открывает программу почти двухминутное соло Рота под названием Sound And Sky: мощный глубокий звук, нечто медитативное по настроению – очень здорово! Даже возникла мысль, что Арти стоит попытаться сделать полностью сольный альбом, но это уж ему виднее. А пока вслед за этим вступлением последовала весьма разнообразная программа. После темпового номера Sky Blues последовал Circle Maker с прямо-таки психоделическим использованием эффектов. В Second Moment бурные гитарные арпеджио Дикинсона сменил саксофон Филиса, но в целом эта вещь показалась мне не очень сбалансированной. Если Flies With Butterflies отличает романтическое настроение, особенно в начале пьесы, то Out Of The Abyss привлекает жестким ритмическим рисунком, а в Resonants-Chandelier Tears квартет активно использует эффекты реверберации звука. Заканчивается альбом опять короткой, полутораминутной пьесой Resound and Ground.
Зрелый мастер, которому есть что сказать слушателю, мастер, играющий со своим квартетом живой современный джаз, мало обращая внимания на стилистические рамки – так я бы охарактеризовал впечатления от нового альбома Арти Рота.
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