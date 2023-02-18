Michael Rabinowitz - Next Chapter

Конечно, фагот в гораздо большей степени ассоциируется с академической музыкой, а не с джазом. Тем не менее, время от времени этот инструмент использовался в джазе с давних лет. Еще в 20-е годы ХХ века на нем играл иногда Фрэнк Трамбауэр, в 50-х и 60-х годах экспериментировали с фаготом Иллинойс Жаке и Юссеф Латиф, а вплоть до своей кончины в прошлом десятилетии играл джаз профессиональный фаготист Дэниэл Смит. Но Майкл Рабинович отличается тем, что на протяжении всей своей уже сорокалетней карьеры он играет на фаготе исключительно джаз. Он работал со дня основания в Charles Mingus Orchestra, сотрудничал с Джо Ловано, Дэйвом Дугласом, Энтони Брэкстоном, Крисом Поттером, Уинтоном Марсалисом, не забывая и об индивидуальной карьере: на счету Майкла шесть авторских альбомов. Новой работой Next Chapter («Следующая глава») он продолжает свой джазовый путь с фаготом в руках.
Альбом записан в формате квартета, в который Рабинович пригласил пианиста Мэтта Кинга, басиста Энди МакКи и ударника Томми Кэмпбелла. Этим составом они уже играли в Нью-Йорке после снятия локдауна и закономерно пришли к идее увековечить свое сотрудничество в альбоме. В довольно большой по объему программе шесть треков принадлежат авторству Майкла Рабиновича и два – Мэтта Кинга. Стилистически альбом выглядит очень цельным: добротный мэйнстрим, прекрасный свинг и, главная фишка – мурлыкающий и умеющий, неожиданно для многих, быть таким подвижным, фагот лидера. На мой вкус наиболее эффектно он звучит – и, повторюсь – всегда в чисто джазовом контексте, в композиции Рабиновича One Four All, но есть еще и замечательные баллады Lydian Dream и Next Chapter, вкуснейшие блюзы Minor Blues Experiment и Tuesday Blues – и везде не перестаешь удивляться возможностям этого инструмента в руках мастера. Хороши и обе пьесы Мэтта Кинга: явно посвященная лидеру квартета MRab и реплика на пьесу Жобима One Note Samba под названием Twelve Note Samba («Самба на 12 нот»). Кстати, бразильские интонации можно расслышать и в стартовой пьесе Рабиновича Lydian Dream. Что же до Кинга, то в собственных композициях он играет не только на фортепьяно, но и на мелодике – и делает это прекрасно. Хочется отметить и опытнейшего МакКи, блеснувшего в Twelve Note Samba и Emily Alt Line, и очень достойную игру ударника Кэмпбелла. Любителям мэйнстрима явно будет не скучно, ну, а уж ценителям звучания фагота в джазе – тем более.
В начале прошлого года петербургский музыкант Илья Белоруков, работающий преимущественно в сфере экспериментальной музыки, выпустил удивительный альбом A Fluteophone In The Forest. Впервые я услышал в нем Илью, играющего на флейтофоне, а записи для ...
В 2017 году Илья Белоруков и португальский ударник Габриэль Феррандини записали в Санкт-Петербурге совместный альбом Disquiet, увидевший свет в 2019 году. Мы писали об этой работе, там же можно найти и биографическую информацию об участниках дуэта. ...
Россия – Бельгия – США: так географически выглядят главные вехи на жизненном пути барабанщика и перкуссиониста Ильи Динова. В Москве он родился, степень получил в Королевской консерватории в Антверпене, да и, судя по данным с его сайта, ...
Если вы – поклонник строгих джазовых канонов, то молодой канадский вокалист, мультиинструменталист и композитор из Торонто Джексон Велчнер явно не ваш случай. Велчнер, похоже, абсолютно равнодушен к каким-то определенным стилистическим ярлычкам и ...
Джаз из Канады, джаз по-монреальски. Любопытно, что всех участников записи альбома Жака Кубы Сегена Parfum #1, включая давно живущего в Монреале французского пианиста Жана-Мишеля Пилца, слушать ранее доводилось, а что касается басиста Реми-Жана ...
Всегда был не равнодушен к низкому басовому звучанию, будь то струнный или духовой инструмент. Возможно, поэтому каждый альбом лучшего тубиста в современном джазе Джима Селфа для меня всегда праздник. До сих пор на нашем сайте было представлено ...
У австралийской вокалистки Джо Лори интересный послужной список. Почти десять лет она выступала и записывалась со Стингом, сотрудничала также с Полом Саймоном и Питером Гэбриэлом – все имена очень достойные, хотя и не джазовые. Но и джаз Джо также ...
Хорошее чувство юмора с некоторой долей иронии отражает обложка альбома Джона Даверсы и Тала Коэна The Art Of Duo. Volume 1 с боксирующими джентльменами из XIX века. Впрочем, сами музыканты считают, что с определенной точки зрения в дуэте есть некий ...
Пояснять, кто такой Кенни Бэррон, обладатель высшей в США награды для ныне здравствующих джазменов NEA Jazz Master, нет необходимости. А вот оценить уникальность его нового альбома The Source надо обязательно. Дело в том, что это первый за более, ...
На обложке своего нового альбома Phoenix Лакеша (которую я далее из соображений благозвучия буду называть Лакеция) Бенджамин выглядит королевой, у которой в руках вместо скипетра или державы другой атрибут власти – саксофон. И в современном джазе ...
Несмотря на свою «островную» фамилию, итальянский музыкант и композитор электронной музыки Луи Сицилиано родился в материковой части страны: он появился на свет в Неаполе в 1975 году. Сицилиано очень много работает для кино, телевидения, театра, ...
Итальянская скрипачка Лодовика Бартоне родилась в городе Удине на северо-востоке Италии, в области Фриули, где даже говорят на особом, фриуланском диалекте итальянского языка. Она начинала в качестве скрипачки академического стиля, выступала с ...