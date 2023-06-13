Terry Gibbs Legacy Band - The Terry Gibbs Songbook
13.06.2023
Терри Джибс – уникальная личность в джазе. Попробуйте назвать другого из ныне живущих музыкантов, который бы играл с Гиллеспи и Паркером, Томми Дорси и Бенни Гудменом, Коулменом Хокинсом и Роем Элдриджем, Вуди Херманом и Рэем Брауном, Сарой Воэн и Эллой Фитцджеральд, Сонни Роллинсом и Лестером Янгом, Дюком Эллингтоном и Каунтом Бэйзи – этот список можно продолжать до бесконечности: Тедди Джибс играл со ВСЕМИ!
Терри, чье настоящее имя звучит, как Юлиус Губенко, родился в нью-йоркском Бруклине 13 октября 1924 года в семье учителя музыки и лидера своего небольшого ансамбля, игравшего на различных еврейских семейных праздниках, Абы Губенко. В годы войны Джибс служил в одном из военных оркестров, а после нее стал завсегдатаем нью-йоркских клубов на 52-й улице – Мекке бопа. Терри, кстати, стал одним из первых вибрафонистов, игравших в этом стиле. За свою долгую карьеру он записал более 80 альбомов, сочинил более 300 композиций, был удостоен многих престижных наград.
В возрасте 90 лет Терри решил уйти на покой. Но это ему только казалось! В апреле 2016 года известный, в том числе и нашим читателям, барабанщик Джерри «Трешер» Джиббс, сын Терри, организовал прямо в доме отца студию, собрал крепкую команду музыкантов и с благословления шефа Whaling City Sound Нила Вайса осуществил запись альбома 92 Years Young: Jammin' at the Gibbs House с Терри за вибрафоном. Альбом появился в 2017 году, произвел фурор и стал достойным финальным аккордом долгой карьеры. Но, опять-таки, это только казалось! Порох еще не иссяк!
Как пишет сам Терри в liner notes представляемого альбома, вскоре после записи 92 Years Young он сочинил новую мелодию. Последовали переговоры с потенциальным автором текстов, с Нилом Вайсом и другими заинтересованными лицами, и 27 декабря 2022 года был записан новый альбом The Terry Gibbs Songbook с 15 лично отобранными Терри его композициями. Разумеется, в записи участвовал сын Джерри, участвовал басист Майк Гуррола, игравший и в 92 Years Young, был приглашен вокалист Дэнни Бачер, все аранжировки сделал пианист и тенор-саксофонист Том Рэньер, а духовую секцию в три тенора Терри видел, как некую реинкарнацию секции оркестра Вуди Хермана, где играли три ученика Лестера Янга: Зут Симс, Стен Гетц и Эл Кон. В результате к Реньеру присоединились такие саксофонные эксперты, как Скотт Хэмильтон и Харри Аллен. Сам Терри Джибс уже отказался от малет и участвовал в записи, как пианист и вокалист(!). Что сказать об альбоме? Классные композиции, классные музыканты, образцовый мэйнстрим-джаз. Понятно всем, что особой виртуозности от 98-летнего Терри ждать не приходилось, но сам факт его участия дорогого стоит. Для меня самым эмоциональным моментом альбома стал вокальный диалог Терри с Дэнни Бачером в композиции Now’s the Time to Groove. Это надо слышать. А заканчивает свои liner notes к альбому Терри Гиббс так: « слушая этот CD, я в свои 98 лет счастлив и горд, зная, что это без сомнения моя последняя работа в музыке, но чувствуя себя победителем». Терри не поставил в конце этой фразы восклицательный знак. Мне хочется сделать это за него!
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