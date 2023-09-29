Sam Newsome & Jean-Michel Pilc - Cosmic Unconsciousness Unplugged
29.09.2023
Столь громкие имена на обложке уже сами по себе привлекают внимание к проекту и заставляют ждать от Cosmic Unconsciousness Unplugged чего-то любопытного. Сразу скажу, в данном случае ожидания не будут напрасными. Сэм Ньюсам (р.1965) стабильно входит в последние десятилетия в элитную группу джазовых сопрано-саксофонистов мира. От других ведущих мастеров своего инструмента Ньюсама отличает живой интерес к world music (тут, возможно, сказывается влияние его супруги – японской скрипачки Мег Окура, в чьих проектах он частенько участвует), а также неустанные эксперименты со звуком, что сближает Сэма с джазовым авангардом (на его счету целый ряд соответствующих сольных работ). Французский пианист Жан-Мишель Пилц получил европейскую известность до того, как в 1995 году переехал в Северную Америку. Он много работал (и преподавал) в США и Канаде (сейчас Пилц живет и работает в Монреале). На счету Пилца четыре альбома сольных фортепьянных импровизаций.
Впервые Ньюсам и Пилц поработали в дуэте в 2017 году, выпустив альбом Magic Circle. С тех пор Ньюсам далеко продвинулся вперед в сфере обработки звука своего инструмента. Как говорит он сам, «Со времен нашей первой записи, мой звуковой репертуар существенно изменился, так что мне было очень интересно увидеть, как звучания, с которыми я сейчас работаю, будут действовать в контексте дуэта».
Для работы над новым дуэтным проектом, превратившимся в альбом Cosmic Unconsciousness Unplugged, Ньюсам и Пилц использовали заранее подготовленные (препарированные) инструменты, вследствие чего сопрано-саксофон Сэма порой звучит как австралийская диджериду. В отличие от инструментария, никакой подготовки в плане музыки не было. Слово Сэму Ньюсаму: «Все это очень спонтанно. Мы мало говорили о музыке. Мы ничего не репетировали и не думаю, что мы хотя бы раз делали вторую запись или нечто в этом роде. Дуэт или работает, или нет. У нас не было никакой предварительной программы, кроме стремления к тому, чтобы музыка говорила сама за себя».
Результатом стало пятнадцать чисто импровизационных треков, как весьма экспрессивных (вроде The Two Faces Of Samuel Augustus или The Storm Before The Quiet), так и напоминающих музыкальный импрессионизм в духе Дебюсси (Sounds From My Morning Window). Многие импровизации выросли на базе хорошо известных классических джазовых стандартов: All The Things You Are Керна, How Deep Is The Ocean Берлина, Take The A Train Стрейхорна и Solitude Эллингтона. Однако, вряд ли самый искушенный знаток узнает эти темы в свободных импровизациях Ньюсама и Пилца. Поклонники авангардного джаза, думаю, оценят эту работу по достоинству.
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