OKAN - Okantomi

Встреча с очень любопытным коллективом ожидает слушателей под обложкой альбома Okantomi, третьего в дискографии ансамбля OKAN. Возник этот коллектив в Торонто в 2017 году и сегодня хорошо известен во всей Канаде, гастролировал он и в Штатах. Альбом 2020 года Espiral, выпущенный OKAN, получил самую престижную канадскую премию в области грамзаписи Джюно. С самого начала и по сей день у OKAN два равноправных лидера: скрипачка и вокалистка Элизабет Родригес и перкуссионистка и вокалистка Магделис Савинь. Вместе они сочиняют музыку для OKAN, вместе являются номинантами премий Грэмми и Латинская Грэмми. Последняя номинация вполне логична – этот канадский ансамбль создан кубинками и Куба – главная тема его творчества.
Для меня знакомство с OKAN началось именно с этого альбома, и, исходя из музыки и идейного наполнения Okantomi, я бы назвал OKAN канадско-кубинским женским ответом знаменитому американо-кубинскому пианисту Омару Сосе. Этих исполнителей объединяет очень многое: фундаментальная опора на афро-кубинскую музыкальную традицию, переплетенную с джазом (а в случае OKAN еще и с академической музыкой), любовь к своей островной родине, а еще почитание распространенной среди афро-кубинцев синкретической религии, которую ее адепты называют лакуми, а за пределами Кубы – сантерия (сами афро-кубинцы считают это название уничижительным). Это причудливая смесь верований африканского народа йоруба (значительная часть рабов, в свое время привезенных на Кубу, принадлежала к йоруба) с католицизмом. Разумеется, у возглавляемого женщинами OKAN (сердце – в терминологии лакуми) есть и свои особые, чисто женские темы, неподвластные Омару Сосе.
В программе Okantomi я бы выделил несколько основных и переплетающихся друг с другом пластов. Один – это композиции, связанные с культом лакуми, другой – материнство, третий – родная Куба и ее проблемы. Тему лакуми поднимает уже стартовая композиция Eshu Nigue – это имя получила при инициации Магделис Савинь в честь Элегуа, живущего в лесах могущественного духа (ориша), управляющего всеми путями и дорогами. Титульная Okantomi воспевает Ошуна, духа, который защищает людей, находящихся далеко от дома – это еще и прямой отклик на самоощущение недавних эмигрантов с Кубы в той же Канаде или США. Oriki Oshun посвящена женскому духу, покровителю всех матерей и женщин в целом. С этой песней тесно связана нежная баллада A Solas Contigo, отражающая страхи и мучительную тревогу Элизабет перед рождением сына, а Guerrero воспевает уже новорожденного. La Reina Del Norte и финальная реприза Reina Conga Outro ведут слушателя в провинцию Сантьяго-де-Куба, родину музыкального стиля конго, а No Volvi – острый политический трек, где любовь к Кубе смешана с яростной критикой ее посткастровских правителей. Особняком в программе стоитPreludio y Changui, единственная не авторская композиция, основанная на Prelude & Allegro Фрица Крейслера – эффектная квази-академическая музыка, где царят, естественно, скрипки.
Тут уместно вспомнить, что помимо основного состава OKAN Элизабет и Магделис привлекли к записи альбома большую группу гостей, инструменталистов и вокалистов, включая отличного гитариста Элмера Феррера и академическую исполнительницу-скрипачку Лару Сент-Джон, составившую великолепный дуэт с Элизабет Родригес в вышеупомянутой Preludio y Changui. Резюмируя, можно предположить, что этот проект существенно расширит ваши представления о кубинской музыке.
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