Lauren Henderson - Conjuring

Имя американской певицы афро-карибского происхождения Лорин Хендерсон не первый раз появляется на наших страницах. На сей раз знакомим наших читателей с ее юбилейным, десятым по счету альбомом Conjuring, выпущенным, как и предыдущий La Bruja (мы о нем писали), на собственном лейбле Лорин Brontosaurus Records.
Conjuring – коллекция из десяти песен, половину из которых сочинила сама Лорин, а другая – известные и не очень стандарты в новых аранжировках. Для ее записи Хендерсон собрала в полном составе команду музыкантов, уже работавших с ней на La Bruja – в этих людях она уверена и взаимопонимание в этом коллективе уже отработано на прошлогоднем альбоме. Не изменила Лорин и своей излюбленной стилистике – латинскому джазу с изрядной долей мистицизма в текстах собственных песен.
Такие ее композиции, как Spells, Amuleto или титульная Conjuring гармонично сочетают богатые вокальные данные певицы с тщательно продуманными инструментальными партиями, где особенно хороши талантливый молодой вибрафонист Джоэль Росс и пианист Шон Мейсон. У стандартов свои особенности. Как говорит Хендерсон, "я не представляю, как можно сделать сильную интерпретацию и представить песню, если не нахожу способа прочувствовать ее». Текст каждого из стандартов, будь то That Old Black Magic Хэролда Арлена или Day Dream Стрейхорна и Эллингтона, становится своеобразным сценарием, в соответствии с которым певица Хендерсон становится еще и драматической актрисой – и весьма успешной. Эти треки словно уносят слушателю в эру сороковых годов, атмосферу которых она талантливо воспроизводит. Единственный, на мой вкус, недостаток новой работы – это некая остановка на уже освоенных рубежах. Принципиально новых моментов в этой коллекции я не услышал. Впрочем, в занятой нише Лорин Хендерсон чувствует себя вполне уютно и, похоже, пока не собирается ее покидать.
Большинство певиц-дебютанток, чьи первые альбомы мне доводилось обозревать для « Jazz -Квадрата», как правило, демонстрируют джаз и «еще что-то». Это «что-то» может быть музыкой соул, фолком, ритм-энд-блюзом, поп-музыкой и так далее. Джаз в «чистом» ...
Ни одного из участников этого проекта, включая его создателя Марка Ортвейна, я ранее не слышал. И как же приятно удивила эта большая группа незнакомцев! It Was Time, дебютный альбом Ортвейна наглядно демонстрирует, как много креативных идей может ...
В отличие от двух предыдущих своих альбомов, знакомый уже нашим постоянным читателям басист Массимо Биолкати в новом, четвертом по счету, проекте On a Misty Night отказался от формата квартета и перешел к еще более камерному варианту: трио. На сей ...
Гитарист Мэтт Гринвуд родился в городе Хараре. Он - представитель белого меньшинства Зимбабве, который вырос и стал музыкантом в этой стране на юге Африки. На родине он играл с такими местными знаменитостями, как Оливер Мтукудзи и Форвард Квенда. На ...
Альбом Of What Remains для музыканта из Монреаля Мелиссы Пайп – это, конечно, этап. Начинала она с изучения джазового саксофона и композиции. Но постепенно Мелисса ощутила, что ей особенно интересны инструменты, которые джазовые саксофонисты ...
В творчестве американского саксофониста и композитора Мелвина Смита заметна связь с духовной музыкой. Наверняка это объясняется особенностями его биографии. Мелвин родился в Джексонвилле, Флорида, в семье где любили музыку и чтили христианские ...
Конечно, фагот в гораздо большей степени ассоциируется с академической музыкой, а не с джазом. Тем не менее, время от времени этот инструмент использовался в джазе с давних лет. Еще в 20-е годы ХХ века на нем играл иногда Фрэнк Трамбауэр, в 50-х и ...
В 20-х годах прошлого века в Гарлеме были популярны так называемые house rent parties, вечеринки с музыкой, на которых королями были такие выдающиеся мастера стиля страйд-пиано, как Вилли Лайон Смит, Фэтс Уоллер, Джеймс Пи Джонсон. Думаю, если бы с ...
Емкому англоязычному понятию singer-songwriter трудно найти столь же краткий аналог на русском: «исполнитель, поющий песни собственного сочинения» - согласитесь, звучит как-то не так… Но, независимо от определения, все хорошо понимают, что за ним ...
музыкальный стиль: мэйнстрим, госпел, ритм-энд-блюз
Долгих шесть лет продолжалась работа над этим дебютным альбомом американской вокалистки Нади Вашингтон. Уроженка Далласа, Техас, она, дочь певицы Нельды Вашингтон, с самых юных лет не представляла для себя иной карьеры, кроме певческой. Надя в ...
Основатель и руководитель лейбла Outside in Music Ник Финцер – еще и практикующий музыкант, тромбонист, бэндлидер и композитор, причем не рядовой. Он закончил два известных учебных заведения в Нью-Йорке: Eastman School of Music, а затем The ...
Бруклинский лейбл 577 Records продолжает раскапывать интереснейшие архивные записи британского фри-джаза Made In Bristol. На сей раз в поле зрения издателей попал концерт, который сыграли 1 июля 1989 года в местном зале The Albert Inn трое видных ...