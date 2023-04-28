Lauren Henderson - Conjuring

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Ливия, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Lauren Henderson - Conjuring

Lauren Henderson - Conjuring

28.04.2023

Lauren Henderson - Conjuring

Имя американской певицы афро-карибского происхождения Лорин Хендерсон не первый раз появляется на наших страницах. На сей раз знакомим наших читателей с ее юбилейным, десятым по счету альбомом Conjuring, выпущенным, как и предыдущий La Bruja (мы о нем писали), на собственном лейбле Лорин Brontosaurus Records.

Conjuring – коллекция из десяти песен, половину из которых сочинила сама Лорин, а другая – известные и не очень стандарты в новых аранжировках. Для ее записи Хендерсон собрала в полном составе команду музыкантов, уже работавших с ней на La Bruja – в этих людях она уверена и взаимопонимание в этом коллективе уже отработано на прошлогоднем альбоме. Не изменила Лорин и своей излюбленной стилистике – латинскому джазу с изрядной долей мистицизма в текстах собственных песен.

Такие ее композиции, как Spells, Amuleto или титульная Conjuring гармонично сочетают богатые вокальные данные певицы с тщательно продуманными инструментальными партиями, где особенно хороши талантливый молодой вибрафонист Джоэль Росс и пианист Шон Мейсон. У стандартов свои особенности. Как говорит Хендерсон, "я не представляю, как можно сделать сильную интерпретацию и представить песню, если не нахожу способа прочувствовать ее». Текст каждого из стандартов, будь то That Old Black Magic Хэролда Арлена или Day Dream Стрейхорна и Эллингтона, становится своеобразным сценарием, в соответствии с которым певица Хендерсон становится еще и драматической актрисой – и весьма успешной. Эти треки словно уносят слушателю в эру сороковых годов, атмосферу которых она талантливо воспроизводит. Единственный, на мой вкус, недостаток новой работы – это некая остановка на уже освоенных рубежах. Принципиально новых моментов в этой коллекции я не услышал. Впрочем, в занятой нише Лорин Хендерсон чувствует себя вполне уютно и, похоже, пока не собирается ее покидать.

© & (p) 2023 Brontosaurus Records

10 tks / 45 mins

(Lauren Henderson – voc; Joel Ross –vibes; Eric Wheeler – b; Joe Dyson – dr; Gabe Schneider, Nick Tannura – g; Sean Mason, John Chin – p;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
Латинский джаз


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2023 г.

Marina Pacowski - Inner Urge
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США, Франция
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Большинство певиц-дебютанток, чьи первые альбомы мне доводилось обозревать для « Jazz -Квадрата», как правило, демонстрируют джаз и «еще что-то». Это «что-то» может быть музыкой соул, фолком, ритм-энд-блюзом, поп-музыкой и так далее. Джаз в «чистом» ...
подробнее
21.04.2023
Mark Ortwein - It Was Time
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, фанк
Ни одного из участников этого проекта, включая его создателя Марка Ортвейна, я ранее не слышал. И как же приятно удивила эта большая группа незнакомцев! It Was Time, дебютный альбом Ортвейна наглядно демонстрирует, как много креативных идей может ...
подробнее
27.02.2023
Massimo Biolcati - On a Misty Night
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия, США, Швеция
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
В отличие от двух предыдущих своих альбомов, знакомый уже нашим постоянным читателям басист Массимо Биолкати в новом, четвертом по счету, проекте On a Misty Night отказался от формата квартета и перешел к еще более камерному варианту: трио. На сей ...
подробнее
01.04.2023
Matt Greenwood - Atlas
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Зимбабве, Канада
  • музыкальный стиль: современный джаз
Гитарист Мэтт Гринвуд родился в городе Хараре. Он - представитель белого меньшинства Зимбабве, который вырос и стал музыкантом в этой стране на юге Африки. На родине он играл с такими местными знаменитостями, как Оливер Мтукудзи и Форвард Квенда. На ...
подробнее
05.01.2023
Melissa Pipe Sextet - Of What Remains
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: современный джаз
Альбом Of What Remains для музыканта из Монреаля Мелиссы Пайп – это, конечно, этап. Начинала она с изучения джазового саксофона и композиции. Но постепенно Мелисса ощутила, что ей особенно интересны инструменты, которые джазовые саксофонисты ...
подробнее
09.04.2023
Melvin Smith - Perseverance
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
В творчестве американского саксофониста и композитора Мелвина Смита заметна связь с духовной музыкой. Наверняка это объясняется особенностями его биографии. Мелвин родился в Джексонвилле, Флорида, в семье где любили музыку и чтили христианские ...
подробнее
19.03.2023
Michael Rabinowitz - Next Chapter
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Конечно, фагот в гораздо большей степени ассоциируется с академической музыкой, а не с джазом. Тем не менее, время от времени этот инструмент использовался в джазе с давних лет. Еще в 20-е годы ХХ века на нем играл иногда Фрэнк Трамбауэр, в 50-х и ...
подробнее
18.02.2023
Mike Bell - Jazz On The Rails
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания, Люксембург
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, свинг
В 20-х годах прошлого века в Гарлеме были популярны так называемые house rent parties, вечеринки с музыкой, на которых королями были такие выдающиеся мастера стиля страйд-пиано, как Вилли Лайон Смит, Фэтс Уоллер, Джеймс Пи Джонсон. Думаю, если бы с ...
подробнее
03.02.2023
Monika Herzig / Janiece Jaffe - Both Sides of Joni
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Германия, США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Емкому англоязычному понятию singer-songwriter трудно найти столь же краткий аналог на русском: «исполнитель, поющий песни собственного сочинения» - согласитесь, звучит как-то не так… Но, независимо от определения, все хорошо понимают, что за ним ...
подробнее
08.03.2023
Nadia Washington - Hope Resurgence
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, госпел, ритм-энд-блюз
Долгих шесть лет продолжалась работа над этим дебютным альбомом американской вокалистки Нади Вашингтон. Уроженка Далласа, Техас, она, дочь певицы Нельды Вашингтон, с самых юных лет не представляла для себя иной карьеры, кроме певческой. Надя в ...
подробнее
23.01.2023
Nick Finzer - Dreams, Visions, Illusions
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Основатель и руководитель лейбла Outside in Music Ник Финцер – еще и практикующий музыкант, тромбонист, бэндлидер и композитор, причем не рядовой. Он закончил два известных учебных заведения в Нью-Йорке: Eastman School of Music, а затем The ...
подробнее
23.02.2023
Paul Dunmall / Paul Rogers / Tony Orrell - That’s My Life
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания
  • музыкальный стиль: авангард
Бруклинский лейбл 577 Records продолжает раскапывать интереснейшие архивные записи британского фри-джаза Made In Bristol. На сей раз в поле зрения издателей попал концерт, который сыграли 1 июля 1989 года в местном зале The Albert Inn трое видных ...
подробнее
12.12.2022
© 2023 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com