The Vampires - Nightjar

Под названием, более приличествующим какому-нибудь death metal бэнду, перед нами предстает со своим седьмым по счету альбомом Nightjar австралийский ансамбль из Сиднея со своей довольно богатой историей и своим подходом к творчеству. Что греха таить, наше внимание не слишком часто фокусируют на себе музыканты с этого далекого континента. Надо было быть Bee Gees, AC/DC или Оливией Ньютон-Джон, чтобы тебя заметили в Европе и в США. В сфере джаза без специальных поисков могу вспомнить только покорившую критику в последние годы басистку Линду Мэй Хан О, да и та родилась в Малайзии. The Vampires же – чисто австралийский продукт.
Образовался этот коллектив в 2005 году. Основа коллектива и его основные авторы – это саксофонист Джереми Роуз (сегодня он, помимо прочего, заметная фигура местного музыкального бизнеса, организатор фестивалей, основатель лейбла Earshift Music и обладатель обширной собственной дискографии в 20 альбомов) и трубач Ник Гарбетт (он работает с разными проектами, а живет постоянно то в Сиднее, то в итальянской Лампедузе). Изначально, «Вампиры» ориентировались на сравнительно известное австралийское авангардное джазовое трио The Necks, хотя по альбому Nightjar особой близости к авангарду не усматривается. Впрочем, ранее я никогда The Vampires не слышал, возможно, что-то похожее в их ранних работах и имело место быть. Во всяком случае, отдельные участники The Vampires записывали совместные работы с отдельными участниками The Necks, а альбом Nightjar в этом плане весьма примечателен: это коллаборация, где к квартету The Vampires присоединился один из основателей The Necks, пианист и клавишник Крис Эйбрахамс, новозеландец по происхождению. Но вернемся к истории The Vampires. Судя по отзывам, группа с удовольствием включает в свои композиции элементы (преимущественно ритмические) карибских, африканских, индийских и иных музыкальных культур. До сих пор самым большим успехом The Vampires был альбом 2017 года The Vampires meet Lionel Loueke, совместный проект с известным гитаристом из Бенина, принесший «Вампирам» номинации сразу двух главных австралийских музыкальных премий: ARIA Music Awards и Australian Music Prize, причем в последнем случае The Vampires стал первым чисто инструментальным составом, попавшим в шорт-лист этой премии.
Что же скрывается под очень яркой и эффектной обложкой Nightjar? Десять композиций, шесть из которых сочинил Роуз и четыре, включая титульную, Гарбетт, составили программу этого альбома. Продуманный баланс быстрых (например, Evergreen) и медленных (например, Waves) треков. Крепкие мелодии, некоторые – очень симпатичные, особенно, Khan Shatyr с легким ориентальным привкусом и титульная Nightjar. Устойчивые ритмические структуры: Мэйсон и Массо свое дело знают. Ориентация преимущественно на коллективный саунд: больших сольных партий здесь нет. Тем не менее, хочется отметить работу Роуза в Nightjar и Эйбрахамса в High Plains. Что еще? Да, пожалуй, все. Ни одна композиция «не цепляет». Ровный, без спадов и взлетов альбом инструментальной приджазованной музыки, которую приятно слушать, выполняя какую-то несложную работу, отличный фон для езды в автомобиле или посещения спа-салона. Короче говоря, то, что называют smooth jazz. Признаюсь, я небольшой поклонник подобной музыки, хотя знаю, что она весьма популярна, и в этом направлении есть свои гуру, свои чарты и свои знаменитые альбомы. Не знаю, станет ли знаменит Nightjar, но в рамках своей стилистики это весьма добротный и качественный продукт. Поклонникам smooth jazz’а – рекомендую.
страна: Австрия, Германия, Колумбия, Россия, США, Швейцария
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