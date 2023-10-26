Drew Zaremba - Reunion

Альбом Reunion – дебют нового биг-бэнда на американской сцене, дебют в качестве его руководителя мультинструменталиста, композитора и аранжировщика Дрю Зарембы. Именно в последних двух ипостасях он известен более всего. Дрю писал и аранжировал музыку для множества джазовых и неджазовых оркестров, включая немецкие WDR и NDR Big Band, BBC Orchestra, японский Pyramid Jazz Orchestra. Он работал в Китае, где экспериментировал с соединением китайской оперы с джазом, играл на альт-саксофоне в биг-бэндах, на органе – в джазовом трио – универсал, одним словом. В 2018 году в возрасте 27 лет Заремба присоединился к команде факультета джазовых исследований Университета Северного Колорадо, где работает и по сей день. Свой биг-бэнд он составил в основном из коллег по преподавательской деятельности и ряда гостей. Самый известный из них – это, конечно, трубач Уэйн Бержерон. Сам Заремба особо подчеркивает роль еще двух людей: тромбониста и вокалиста Сета Уивера, своего бывшего однокашника, и своего бывшего педагога, композитора и бэнд-лидера Джона Клейтона, продюсировавшего проект Reunion.
Название альбома связано с тем радостным вдохновением, с которым музыканты взялись за работу после долгого периода локдауна в связи с пандемией. Радость – вообще ключевое слово в музыкальной философии Зарембы. Он стремится внушать своей музыкой чувство надежды и оптимизма, независимо оттого, в каком ключе звучит та или иная пьеса. А программа дебютного альбома Дрю действительно необычна. Заремба словно стремится показать, что его составу доступно все – от корневого джаза до рока и классики. Эклектика? Если хотите, да, это так, жизнерадостная и очень толково задуманная и исполненная эклектика. Сулите сами. В программу альбома попали классический рэгтайм Скотта Джоплина The Entertainer (в аранжировке Зарембы он звучит, как на фестивале Марди Гра в Новом Орлеане) и знаменитая композиция Money из шедеврального альбома Pink Floyd (с вокалом от Мэрион Пауэрс), Symphony No. 94, Mvmt. 2 Гайдна («я представил себе, что было бы, если бы Гайдн сотрудничал с оркестром Каунта Бэйзи», - шутит Заремба) и Waltz in Db major Шопена, классический стандарт How Deep Is the Ocean (с тромбоном и вокалом Уивера) и отличный авторский блюз You Ain’t Got The Blues (с блистательным Бержероном). Можно перечислить все треки этой программы из десяти композиций, и в каждой есть своя «изюминка».
Разумеется, сказал свое слово и уровень музыкантов. Тут трудно выделить персоналии при очень ровном и сильном составе, но я все же назову гитариста Стива Ковальчика, пианиста Дану Лэндри и самого Дрю на сопрано-саксофоне в очень личной для него балладе Together, которую он посвятил жене и сыну. Словом, дебют – как минимум, интересный, а как максимум – это уже зависит от ваших персональных предпочтений.
(Drew Zaremba – sax, org, conductor; Andrew Janak, Jared Cathey, Austin Cebulske, Allison Young – saxes; Jake Boldman, Gabe Mervine, Dawn Kramer, Shawn Williams – tp; Zach Rich, Paul Mckee – tb; Seth Weaver – tb, voc;; John Matthews – bass tb; Steve Kovalcheck – el.g; Dana Landry – p; Erik Applegate – ac.b, el.b; Jim White – dr; Brian Claxton – perc; Marion Powers – voc; Wayne Bergeron – tp;)
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