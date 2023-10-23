Elina Duni - A Time To Remember

Вокалистка албанского происхождения Элина Дуни - желанный гость в каталогах ЕСМ. Достаточно сказать, что A Time To Remember – девятый альбом в ее дискографии и при этом пятый с логотипом ЕСМ. С всемирно известным мюнхенским лейблом Дуни сотрудничает с 2012 года. Дуни родилась в музыкальной семье в Тиране еще в годы правления Энвера Ходжи. После падения коммунистического режима мать Дуни с десятилетней тогда девочкой смогла перебраться в Швейцарию, где Элина получила образование и работала долгие годы. Сейчас она обитает в Лондоне вместе со своим партнером по жизни и музыке, британским гитаристом Робом Лафтом.
Вместе с Лафтом, а также с другим английским музыкантом, Фредом Томасом, известным своими творческими переработками музыки Баха, а также швейцарским джазовым духовиком, флюгельгорнистом Матье Мишелем, в 2020 году Дуни выпустила на ЕСМ альбом Lost Ships, продолжением и развитием которого можно считать созданный тем же составом A Time To Remember. В Lost Ships программа альбома состояла из традиционных албанских песен (именно фольклором своей страны она покорила в свое время сердце шефа ЕСМ Манфреда Айхера), собственных песен, сочиненных вместе с Лафтом, джазовых стандартов и качественных образцов поп-музыки (главным хитом в Lost Ships стала ее интерпретация Hier Encore Шарля Азнавура). Пела Дуни на английском, французском и албанском языках. Ровно из тех же компонентов сложена и программа A Time To Remember. Вот разве что, социальные мотивы (тема мигрантов), присутствовавшие в песнях Элины, на сей раз уступили место впечатлениям от путешествий по Синайской пустыне и берегам Красного моря. Правда, в программе из 12 треков собственных песен стало меньше (только пять), джазовых стандартов здесь три - First Song Чарли Хэйдена и Эбби Линкольн, Send In The Clowns Стивена Зондхайма и I'll Be Seeing You Сэмми Файна и Ирвина Кахала, а остальные композиции заимствованы из албанского и косоварского фольклора и авторской музыки. Поет Элина по-прежнему на нескольких языках и поет так, как умеет только она.
О своем вокале и своих партнерах Дуни говорит так: «Я никогда не хотела быть просто вокалисткой с аккомпанирующим трио. С самого начала я предоставляла музыкантам много места для импровизации, а также экспериментировала со своим голосом. Это просто еще один инструмент. Со временем мы пришли к такому взаимопониманию, которое позволяет нам двигаться в любом направлении». И вот тут я бы с Элиной немного поспорил. На мой взгляд, секрет ее успеха в другом: она любое направление делает собственным. Ее интерпретации джазовых стандартов решительно не похожи на американские оригиналы: окутывая известные темы в минорную вуаль, Элина Дуни поет их в свойственной ей очень симпатичной полу-эстрадной, полу-фолковой манере. Ровно также она «присваивает» и любой иной репертуар. Мастерство же высококлассных инструменталистов – и Лафта, и Томаса, и, особенно, на мой взгляд, Мишеля – помогает удерживать зримую связь с джазом за счет импровизации, точных инструментальных реплик, а иногда и контрапункта с вокалом. Если говорить о новом альбоме, то тут я бы назвал наиболее удачными примерами такого подхода исполнение песни албанского композитора Рашида Красники Mallëngjimi («Ностальгия») и сочиненную Дуни и Луфтом композицию Évasion на стихи бельгийско-израильской поэтессы Эстер Гранек. Объективности ради упомяну, что критики, как обычно тепло отозвавшиеся на новую работу Элины Дуни, дружно хвалят ее версию Send In The Clowns. Предоставим читателям и потенциальным слушателям самостоятельно расставить своих фаворитов в этой программе, а уж то, что ее стоит услышать, мне кажется несомненным.
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