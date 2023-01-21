Rogue Parade - Dion’s Quest

Впервые «Парад мошенников» (именно так переводится название группы чикагского альт-саксофониста и композитора Грега Уорда) мы наблюдали в 2019 году, когда увидел свет альбом Stomping Off From Greenwood. Издан он был лейблом Greenleaf Music. Новый альбом Уорда и его «Парада мошенников» Dion’s Quest – первый релиз его собственного лейбла Sugah Hoof Records.
С удовольствием констатирую, что необычный состав квинтета Уорда сохранился полностью – с классной ритм-группой Мэтт Юлери (бас) – Куин Кирхнер (ударные) и сразу двумя гитаристами – Мэттом Голдом и Дэйвом Миллером. Сохранилась и стилистика музыки, и характер звучания: композитор, инструменталист и бэнд-лидер Грег Уорд продолжает двигаться в избранном направлении. А направление это – поиск новых глубин (или высот, если хотите) в старом добром мэйнстрим-джазе. И «Парад мошенников» по-прежнему выглядит ярким и привлекательным, во многом за счет оригинального сочетания саксофона и сдвоенных гитар.
Как говорит сам Грег, «Dion’s Quest — это мой путь по жизни, как человека и артиста. Это приключение полно взлетов и падений, и я по-прежнему настроен на преодоление всех трудностей, которые встречаются на моем пути, в поисках собственного голоса.» Восемь новых композиций Уорда, составивших программу альбома, иллюстрируют кредо музыканта. Стартовая Crimson Clay, навеянная путешествием автора в ЮАР, впечатляет дуэтом гитаристов, столь же хорошо звучит гитара в Noir Nouveux. Музыкант из Чикаго, конечно же, не смог обойтись без блюза. Blues of the Earth, лучшая, на мой вкус, композиция альбома, начинается фри-джазовым саксофонным соло, постепенно превращающемся в блюз под тяжелый ритм ударных. Эта пьеса – рефлексия Уорда на события последних лет в Штатах, с пандемией, убийством полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда и последующими волнениями и бурной президентской кампанией с борьбой Байдена и Трампа, расколовшей американское общество почти пополам. Bravo Constantine – возможно, лучший пример взаимодействия альт-саксофона с гитарами, а финишная пьеса с философским оттенком Ocean of Faith – прекрасный образчик лиричной, близкой по духу к балладе, джазовой музыки. В общем, достойное продолжение предыдущей работы.
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