Gerry Gibbs Thrasher People - Family

С независимым лейблом Нила Вайса Whaling City Sound ударник, композитор и бэнд-лидер Джерри Джибс по прозвищу Thrasher («Молотильщик») сотрудничает очень давно и весьма плодотворно. Последней его работой здесь был большой двойной альбом Songs From My Father (2021), эпичный памятник творчеству его отца, знаменитого вибрафониста Терри Джибса. Здесь музыку Джиббса-старшего в формате трио с Джерри играли такие великаны джаза, как Чик Кориа, Рон Картер, Кенни Бэрон и другие. В начале этого года появился удивительный альбом The Terry Gibbs Songbook, где играл 98-летний Терри и, конечно, сам Джерри, вдохновитель и душа этого проекта. И вот теперь Whaling City Sound предлагает любителям джаза новую авторскую работу Джерри Гиббса в рамках проекта GerryGibbsThrasherPeople, тоже очень объемный двойной альбом (более двух часов звучания) под названием Family.
Что же за семья такая образовалась у Джерри Джибса? В своих странствиях по Америке Джерри обнаружил в Сан-Антонио, Техас целую группу талантливых и амбициозных музыкантов, которые и вошли в состав «людей Молотильщика» на этот проект. Это духовики Эрик Харгетт и Джерри Эспиноза, басист Джеймс Сутер и гитарист Томми Ховард. Чуть позже к ним присоединилась незаурядная вокалистка Мишел Гайбей Кэри. Ансамбль Texas Low Budget Orchestra «одолжил» для записи своих струнников и валторниста. Вот таким составом и был записан альбом.
Нил Вайс был впечатлен работой музыкантов и дал согласие на выпуск двойного альбома, в который вошли более двух десятков треков, амальгама из классических стандартов и авторских вещей. Ярких эпизодов в такой большой программе, конечно, набралось немало. Запомнилась жизнерадостная латино-карибская тема Тhe Caribbean Song, композиция с оптимистичным названием Everything Must Change, пропитанная ароматом блюза темповая композиция Pickin'Up The Pieces, ироничный финал альбома под названием The Band of Losers, неожиданный рэп от Томми Ховарда в Directions/Roll Call. Конечно, украсили программу вокальные партии Мишел Гайбей Кэри, особенно в Song for My Father и My Favorite Things. Но все же программа показалась мне несколько затянутой. Возможно, альбом бы только выиграл, если бы Джерри Джибс произвел более жесткий отбор и ограничился одним диском. Но мастерство исполнителей и их сыгранность сомнений, разумеется, не вызывают: GerryGibbsThrasherPeople с техасским акцентом отнюдь не испортили дискографию лидера этим уже тринадцатым по счету альбомом на Whaling City Sound.
музыкальный стиль: академическая музыка, современный джаз
С греческой пианисткой Таней Джаннули мы познакомили наших читателей в 2020 году. То был альбом ее очень необычного по составу трио In Fading Light. В той рецензии (ее легко найти на сайте) говорилось и о творческом пути Джаннули, о ее тяготении к ...
Даже на фоне удивительно разнообразной издательской программы британского лейбла ARC Music, специализирующегося на этнической музыке со всего мира, этот релиз выделяется своей необычностью. Двойной альбом пианистки и композитора из Шри Ланки Тани ...
Терри Джибс – уникальная личность в джазе. Попробуйте назвать другого из ныне живущих музыкантов, который бы играл с Гиллеспи и Паркером, Томми Дорси и Бенни Гудменом, Коулменом Хокинсом и Роем Элдриджем, Вуди Херманом и Рэем Брауном, Сарой Воэн и ...
Басист из Торонто Арти Рот – заметная личность на местной джазовой сцене уже более двадцати лет. Он много и плодотворно сотрудничал в записях и концертных турах с Ричем Андерхиллом, записывался с Софи Мильман, гастролировал в разных странах с The ...
The Heavy Hitters – новый джазовый коллектив, который создали старые джазовые друзья. Еще этот секстет впору назвать супер-группой – уж больно известные имена у его участников. Впрочем, все по порядку. Пианист Майк ЛеДонн и тенор-саксофонист Эрик ...
Прежде всего – не путайте этот проект и одноименный альбом с известной во второй половине 80-х –первой половине 90-х и возродившейся в 2020 году одноименной джазовой группой из Лондона. The Jazz Warriors, о которых мы говорим, - это новый проект ...
Мне не раз доводилось слушать и рецензировать музыку израильских джазовых музыкантов. В девяноста процентах случаев их карьера развивалась по одной и той же схеме: учеба и определенный успех на родине – переезд для продолжения учебы в США (чаще ...
The Pacific Jazz Group – новый проект очень многоликого музыканта по имени Дред Скотт. Пианист, продюсер, автор музыки для фильмов, театральных и хореографических постановок, обладатель солидной собственной дискографии, насчитывающей (вместе с ...
У Тима Рэя богатая джазовая биография. Много лет он сотрудничал с Тони Бенеттом в качестве музыкального директора. Тим играл со многими известными людьми из мира джаза и поп-музыки, участвовал в более, чем ста записях. Любимый формат Рэя – трио, ...
Уроженец Портленда, Орегон Таунер Галахер увлекся музыкой в 9 лет, посмотрев то самое знаменитое шоу Эда Салливена, в котором американцы впервые увидели Beatles. Похоже, самое сильное впечатление на мальчика произвел Ринго Старр, потому что ...
Ручаюсь, вы не таким представляли себе эстонский фолк! Трио Trad.Attack! разрушает до основания все стереотипы – и с большим успехом. У этой группы, образовавшейся в 2013 году, на счету аж 29 различных музыкальных наград в своей стране и четыре ...
Новейший релиз немецкого лейбла Nemu Records, который еще только должен состояться. Название проекта полностью отражает его характер – формат ансамбля действительно квинтет, и квинтет этот действительно трансатлантический. Две его трети представляют ...