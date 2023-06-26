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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Olivia Maisel - A Moment in Time

Olivia Maisel - A Moment in Time

26.06.2023

Olivia Maisel - A Moment in Time

Уроженка французского города Тулуза, джазовая вокалистка Оливия Майзель свои музыкальные дипломы получила в Новом Свете, а сейчас живет и работает в Монреале. В подготовке к дебютному альбому ее консультировала известная певица, номинант Грэмми Кейт МакГэрри. Свой первый альбом Оливия решила назвать A Moment in Time. В программе альбома нет песен с таким названием. Его смысл скорее метафизический: Майзель, основываясь на собственном жизненном опыте стремиться рассказать своим слушателям «Историю единения, нашего общего прошлого, настоящего, которое мы переживаем вместе и будущего с его надеждами и переменами».

А в практическом плане молодая певица составила программу альбома в основном из стандартов Great American Songbook. Здесь мы видим такие классические вещи, как My Foolish Heart Янга и Вашингтона, Easy To Love Портера, Embraceable You братьев Гершвинов и так далее. Трудно в таком репертуаре найти что-то новое, что-то подлинно свое. Оливия не стала пытаться поразить слушателей техникой вокала, а сделала акцент скорее на превращении каждого трека в маленький спектакль, в котором она – актриса в главной роли. Пожалуй, получилось. Особенно удачной мне показалась ее версия Send in The Clowns Стивена Зондхайма, пожалуй, одна из лучших интерпретаций этой песни из бродвейского мюзикла. Ну, и, конечно же, особое место в программе заняла единственная франкоязычная вещь: Que Reste-t-il De Nos Amours?, где, как мне показалось Оливия чувствовала себя особенно свободно. Для придания французского аромата этому треку в инструментальный саунд была включена и партия аккордеона в исполнении цыганско-молдавского музыканта Серджиу Попа, также живущего сейчас в Канаде. Крепкая команда инструменталистов, работавшая вместе с Оливией над A Moment in Time, должна разделить с ней возможный успех этой работы. Особенно хотелось бы отметить басиста Алекса Ле Блана в My Foolish Heart и Send in The Clowns, а также гитарное соло Люка Эрмана в финальной Last Time For Love. В целом – достойный дебют, где Оливия Майзель коллекцией стандартов показала, что успешно справилась с «обязательной» для любой джазовой вокалистки программой. Будем ждать новых шагов с программой «произвольной».

© & (P) 2023

8 tks / 49 mins

(Olivia Maisel – voice; Thélonius Garcia – p; Luc Herrmann – g; Sergiu Popa - acc (tk7); Noémy Braun - cello (tk 6); Alex Le Blanc – b; John Buck – dr;)

Линкпредоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада, Франция
музыкальный стиль
мэйнстрим


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