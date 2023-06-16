Kevin O’Connell Quartet - Hot New York Minutes

Не редкая для джаза история: преуспевающий и востребованный сайдмен наконец-то решает выступить в качестве лидера – и вот перед нами альбом, на обложке которого гордо значится «Квартет Кевина О’Коннелла». Пианист Кевин О’Коннелл сформировался, как джазмен, слушая таких мастеров, как Билл Эванс, Арт Тэйтум, Чик Кориа и Дэйв Брубек. Шесть лет он работал в квартете саксофониста Клиффорда Джордана, восемь лет – в трио ударника Вернела Форнье, сотрудничал с Элом Греем, Билли Хартом, а в Чикаго, куда он переехал в 1993 году, - с Айрой Салливаном, Марком О’Коннором, играл латинский джаз с Conjunto и участвовал в записи двух альбомов биг-бэнда Роба Партона. Но только теперь дело дошло до его собственного проекта.
Квартет Кевина О’Коннелла составили басист Пол Джилл, опытный музыкант, работавший с Джоном Хендриксом, Дайаной Кролл, Патом Мартино и многими другими, ударник Марк Тэйлор, тоже далеко не новичок в джазе, и давний приятель и партнер Кевина, саксофонист Адам Бреннер, много гастролировавший с Лайонелом Хэмптоном и игравший с Диззи Гиллеспи, Лу Дональдсоном, Милтом Джексоном и другими именитыми мастерами. В программу альбома HotNewYorkMinutes вошло несколько не слишком заигранных стандартов, а также три композиции самого О’Коннелла и две пьесы Бреннера.
Понятно, что в данном формате сама логика состава выдвигает на авансцену саксофониста. Бреннер в этой записи играет на теноре и альте, и играет очень достойно. Он эффектен в пьесе Билла Ли Biskit, отлично ведет диалог с фортепьяно лидера в ForHeaven’sSake, выразительно звучит в «латинской» пьесе О’Коннелла PlayaCulebrita, а в еще одной пьесе Ли AThought выказывает себя умелым исполнителем элегической баллады. Сам О’Коннелл не часто пускается в продолжительные сольные партии, его инструмент «держит» весь саунд квартета в лучших традициях современного мэйнстрим-джаза. А вот кто меня приятно удивил, так это басист Пол Джилл. Уже в стартовой пьесе Седара Уолтона NewestBlues он виртуозно провел сольную партию смычком, а в дальнейшем не раз демонстрировал недюжинное мастерство, уже играя пиццикато – например, в пьесе О’Коннелла BlueSeven или в бреннеровской композиции BooDehDah. Возможно, менее эффектно играет в этой программе Тэйлор, но его работа за ударными выглядит столь же солидно, сколь и технически безукоризненно. В целом – крепкий альбом на радость поклонникам мэйнстрима.
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