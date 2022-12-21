The Heavy Hitters - The Heavy Hitters

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2023 г. » The Heavy Hitters - The Heavy Hitters

The Heavy Hitters - The Heavy Hitters

21.12.2022

The Heavy Hitters - The Heavy Hitters

The Heavy Hitters – новый джазовый коллектив, который создали старые джазовые друзья. Еще этот секстет впору назвать супер-группой – уж больно известные имена у его участников. Впрочем, все по порядку. Пианист Майк ЛеДонн и тенор-саксофонист Эрик Александер знакомы уже четверть века. Они не раз работали вместе, у каждого за плечами солидная карьера, имя каждого из них много говорит знатокам джаза. И вот впервые Майк и Эрик решили совместно возглавить ансамбль, в который пригласили также не последних в джазе людей – трубача Джереми Пелта, альт-саксофониста Винсента Херринга и неразлучную ритм-группу, заполучить которую мечтает любой бэнд-лидер – двух Вашингтонов (не родственников, а однофамильцев): басиста Питера и ударника Кенни.

Ансамбль и его первый альбом получили одинаковое название: The Heavy Hitters. Программу его составили совместно оба лидера: шесть композиций принадлежат ЛеДонну, три – Александеру. Секстет с тремя духовиками и ритм-группой вынесли на суд слушателей работу, которую я, возможно, несколько высокопарно, назвал бы «манифестом креативного мэйнстрима». Музыканты не скрывают, что ориентируются в своем творчестве на тех, у кого они учились играть джаз, на кумиров прошлых лет: «Это не значит оглядываться назад, мы говорим: «Это все еще актуально, потому что это происходит прямо сейчас». Это в значительной степени то, чем мы занимались всю нашу жизнь.» И музыка The Heavy Hitters доказывает, что в старом добром мэйнстриме есть еще масса возможностей для самовыражения. В стартовой пьесе ЛеДонна Hub музыканты чествуют Фредди Хаббарда, еще одна его пьеса Cedar Land посвящена Седару Уолтону, а Silverdust –вы правильно догадались, Хорэсу Сильверу. Александер в своей This Is Something New использует прогрессию аккордов одной из тем Джорджа Коулмэна. При этом The Heavy Hitters отнюдь не прячутся за тени героев прошлых лет, это не подражание, а развитие их идей. Тем, кто любит мэйнстрим, будет интересно.

© & (P) 2023 Cellar Music Group

9 tks / 61 mins

(Mike LeDonne – p; Eric Alexander – ts; Jeremy Pelt - tp; Vincent Herring – as; Peter Washington - b; Kenny Washington – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2023 г.

Esbe - Blow The Wind Southerly

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания
Эсбе не перестает удивлять. С этой британской вокалисткой, выпускницей Королевской академии музыки в Лондоне, мы встречались пару лет назад, рецензируя ее пятый альбом Saqqara, удивительное и необычное сочетание world music с ...
подробнее
30.09.2022

Kenny Barron - The Source

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Пояснять, кто такой Кенни Бэррон, обладатель высшей в США награды для ныне здравствующих джазменов NEA Jazz Master, нет необходимости. А вот оценить уникальность его нового альбома The Source надо обязательно. Дело в том, что это первый ...
подробнее
11.12.2022

Lakecia Benjamin - Phoenix

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бразилия, Казахстан, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
На обложке своего нового альбома Phoenix Лакеша (которую я далее из соображений благозвучия буду называть Лакеция) Бенджамин выглядит королевой, у которой в руках вместо скипетра или державы другой атрибут власти – саксофон. И в ...
подробнее
29.10.2022
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com