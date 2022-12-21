The Heavy Hitters - The Heavy Hitters

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The Heavy Hitters – новый джазовый коллектив, который создали старые джазовые друзья. Еще этот секстет впору назвать супер-группой – уж больно известные имена у его участников. Впрочем, все по порядку. Пианист Майк ЛеДонн и тенор-саксофонист Эрик Александер знакомы уже четверть века. Они не раз работали вместе, у каждого за плечами солидная карьера, имя каждого из них много говорит знатокам джаза. И вот впервые Майк и Эрик решили совместно возглавить ансамбль, в который пригласили также не последних в джазе людей – трубача Джереми Пелта, альт-саксофониста Винсента Херринга и неразлучную ритм-группу, заполучить которую мечтает любой бэнд-лидер – двух Вашингтонов (не родственников, а однофамильцев): басиста Питера и ударника Кенни.
Ансамбль и его первый альбом получили одинаковое название: The Heavy Hitters. Программу его составили совместно оба лидера: шесть композиций принадлежат ЛеДонну, три – Александеру. Секстет с тремя духовиками и ритм-группой вынесли на суд слушателей работу, которую я, возможно, несколько высокопарно, назвал бы «манифестом креативного мэйнстрима». Музыканты не скрывают, что ориентируются в своем творчестве на тех, у кого они учились играть джаз, на кумиров прошлых лет: «Это не значит оглядываться назад, мы говорим: «Это все еще актуально, потому что это происходит прямо сейчас». Это в значительной степени то, чем мы занимались всю нашу жизнь.» И музыка The Heavy Hitters доказывает, что в старом добром мэйнстриме есть еще масса возможностей для самовыражения. В стартовой пьесе ЛеДонна Hub музыканты чествуют Фредди Хаббарда, еще одна его пьеса Cedar Land посвящена Седару Уолтону, а Silverdust –вы правильно догадались, Хорэсу Сильверу. Александер в своей This Is Something New использует прогрессию аккордов одной из тем Джорджа Коулмэна. При этом The Heavy Hitters отнюдь не прячутся за тени героев прошлых лет, это не подражание, а развитие их идей. Тем, кто любит мэйнстрим, будет интересно.
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9 tks / 61 mins
(Mike LeDonne – p; Eric Alexander – ts; Jeremy Pelt - tp; Vincent Herring – as; Peter Washington - b; Kenny Washington – dr;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН