Melvin Smith - Perseverance

В творчестве американского саксофониста и композитора Мелвина Смита заметна связь с духовной музыкой. Наверняка это объясняется особенностями его биографии. Мелвин родился в Джексонвилле, Флорида, в семье где любили музыку и чтили христианские традиции. С юных лет он пел в церковном хоре, в 12 лет начал осваивать игру на кларнете, затем перешел к флейте и остановился, наконец, на саксофоне. На этом инструменте он играл в составе молодежного школьного джазового оркестра, выступившего на знаменитом европейском джазовом фестивале в Монтре: неизгладимое впечатление для юного музыканта! Позже Смит учился в Беркли, а затем в Куинс-колледже в Нью-Йорке. Как профессиональный музыкант, Мелвин работал в сфере духовной и светской музыки сначала в Нью-Йорке, а затем вернулся в Джексонвиль. За этот период он записал шесть авторских альбомов, Perseverance - уже седьмой в его дискографии.
Альбом записывался в две сессии с разными составами: одна прошла в Юнион Сити в штате Нью-Джерси, а другая – в нью-йоркском Бруклине. Сам Мелвин Смит в обоих случаях играл на тенор и сопрано-саксофонах, в обоих случаях его сопровождал ударник Джереми Уоррен. А вот дальше начинаются различия. В первой сессии мы наблюдаем классический джазовый квартет – саксофон плюс фортепьянное трио (за фортепьяно – Джеб Паттон), а вот во второй действует уже органное трио: орган – саксофон-ударные (за органным пультом – Грег Льюис). Обе сессии хороши, но каждая по своему: чисто джазовый саунд в первом случае и неизбежный аромат госпел во втором.
Программа альбома весьма разнообразна. Здесь много каверов, знаковых для Смита. Первым назову One by One Уэйна Шортера. Трибьют недавно ушедшему мастеру важен, на мой взгляд, еще и потому, что по манере игры, по атаке, по звучанию, и на теноре, и на сопрано Мелвин немного напоминает Шортера – и это, по-моему, придает пьесе особый эффект. Стартовая Sound for Sore Ears написана Джимми Хитом – это дань уважения человеку, который в свое время был наставником Мелвина Смита. Больше всего в программе вещей Роберта Уотсона, целых три, - несомненный признак особенной близости его музыки вкусам Мелвина. Включение в программу версии традиционного спиричуэлла Sometimes I Feel Like a Motherless Child, конечно в органной сессии – это дань великим традициям черной духовной музыки. Еще одна пьеса, Letter To the Ancestors, обращение к ушедшим предкам автора, также близка к этим традициям. А вот еще одна пьеса Смита, Gettin’ It, - также дань традициям афроамериканской музыки, но уже в другой ее ипостаси – горячему звучанию фанка. Ну, и конечно нельзя не упомянуть титульную композицию Смита Perseverance – это трибьют поколению музыкантов, по стопам которых движется весь современный джазовый мэйнстрим – поколению Джона Колтрейна и его единомышленников. Сам Мелвин Смит, судя по этому альбому, - очень достойный наследник этого поколения.
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