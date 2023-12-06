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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Vladimir Luchansky / Vitaliy Ovchinnikov - Laves Phases

Vladimir Luchansky / Vitaliy Ovchinnikov - Laves Phases

06.12.2023

Vladimir Luchansky / Vitaliy Ovchinnikov - Laves Phases

Когда в конце 2022 года появился альбом питерского авангардного дуэта Лучанский – Овчинников Language Of Mismatch, это можно было посчитать разовой акцией. Ну, встретились летом 2022 года в стенах кластера «Вавилов Лофт» два известных музыканта, звезды так сошлись, - и записали за две сессии совместную программу. Но вот в конце марта 2023 года в тех же стенах Владимир и Виталий вновь оказались вместе – тенденция, однако! Похоже, музыкантам показалось комфортно играть вместе и эффект «общей химии» сработал так, что дуэт Лучанский-Овчинников теперь можно считать постоянно действующей творческой единицей на питерской авангардной сцене. На сей раз музыканты представили на суд публики программу Laves Phases. Ее запись осуществил Владимир Лучанский, а микшированием и мастерингом занялся Виталий Овчинников. В результате в ноябре 2023 года альбом увидел свет, как и ранее, на лейбле Овчинникова Extra Notes.

Два больших импровизационных полотна, Compound и Density, одно чуть больше двадцати минут звучания, другое – чуть меньше, составили программу альбома, как мне показалось, несколько более радикальную, чем Language Of Mismatch. Помните, когда-то покойный Фил Спектор удивил мир рок и поп-музыки понятием «стена звука»? Мне кажется, в сфере свободной импровизации Владимир и Виталий применили нечто подобное. Но даже если не учитывать тонкости приемов обработки записи, которых я не знаю, музыка дуэта на сей раз удивила. Да, основной инструмент Лучанского – альт-саксофон, а Овчинникова – электрогитара, но вряд ли вы отыщете в почти сорокапятиминутной программе хотя бы короткий отрывок с узнаваемым звуком этих инструментов. Обилие электроники (Лучанский), разнообразнейшие "объекты", которыми оперировал Овчинников, создали вместе со звучанием саксофона и гитары плотный, донельзя насыщенный саунд, отдельные компоненты которого просто неразличимы. В большей степени это относится, на мой взгляд, к Compound, в меньшей – к Density. А если учесть, что во время сессии шло постоянное динамическое взаимодействие изменений окраски звука, темпа импровизации и громкости звучания, то, понятно, для неподготовленного слушателя восприятие этого действа сродни культурному шоку.

Впрочем, авангардную музыку, будь то джаз или свободная импровизация, слушают, как правило, люди подготовленные. Другой вопрос, что круг их, увы, достаточно узок. Но это уж явление совершенно интернациональное, идет ли речь о Берлине, Нью-Йорке, Париже или, как в данном случае, о Санкт-Петербурге. А дуэт Лучанский-Овчинников теперь становится для этого узкого круга ценителей постоянной точкой притяжения. Поражать воображение эти музыканты умеют!

© & (p) 2023 Extra Notes

2 tks / 43 mins

(Vladimir Luchansky - as, electronics; Vitaliy Ovchinnikov – el. g, objects;)

Линк предоставил Vitaliy Ovchinnikov

Леонид АУСКЕРН





стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
авангард


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