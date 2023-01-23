Nadia Washington - Hope Resurgence

Долгих шесть лет продолжалась работа над этим дебютным альбомом американской вокалистки Нади Вашингтон. Уроженка Далласа, Техас, она, дочь певицы Нельды Вашингтон, с самых юных лет не представляла для себя иной карьеры, кроме певческой. Надя в качестве бэк-вокалистки выступала с Эсперанцей Сполдинг, Лайлой Хатауэй, Дайаной Ривз, Терри Линн Кэррингтон. Она много гастролировала в Штатах и Европе (включая Россию), выпускала синглы, но долгожданный большой альбом появился только сейчас.
Вызывает уважение полностью авторский характер альбома. Вашингтон сочинила все девять композиций, составивших его программу. Вместе с продюсерами проекта Джесси Фишером и Кораном Хенли она собрала представительную команду музыкантов, в которой, конечно, выделяются фигуры двух трубачей – Фила Ласситера и Николаса Пэйтона, многократных лауреатов Грэмми. Кстати, и продюсеры вошли в эту команду в качестве исполнителей (Фишер – на клавишных, Хенли – на ударных), и сама Надя Вашингтон оказалась не только вокалисткой, но и мультиинструменталисткой.
Ее пение, стилистика ее песен далеки от джазовой классики в духе Эллы или Сары. Манера исполнения Нади Вашингтон – это смесь джаза с ритм-энд-блюзом и госпел. Кроме того, она очень разная в разных треках. Например, в финальном треке Pagliacci’s Lament она при содействии Фишера преображается чуть ли не в оперную певицу. Столь же плодотворно они взаимодействуют в титульной Hope Resurgence, а, вооружившись акустической гитарой, Надя великолепно исполняет лиричную композицию Bitter Cold. Другая вершина диска – это, конечно, Machine, пышущая гневом мощная композиция чуть ли не хард-роковой энергетики, посвященная судьбе застреленного полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Вашингтон универсальна, как вокалистка и интересна, как автор песен. Это, пожалуй, главное впечатление от ее дебютного альбома.
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