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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Erica Seguine /Shon Baker Orchestra -The New Day Bends Light

Erica Seguine /Shon Baker Orchestra -The New Day Bends Light

01.03.2023

Erica Seguine /Shon Baker Orchestra -The New Day Bends Light

Биг-бэнды под руководством женщин давно уже не новость. Достаточно вспомнить два таких блистательных примера, как оркестры Тошико Акиоши или Марии Шнайдер. Приятно, что у них появились наследницы. Собственно говоря, появились они уже довольно давно. Еще в 2011 году Эрика Сегуин и Шон (на самом деле Шеннон) Бейкер основали свой биг-бэнд. Это действительно большой коллектив, насчитывающий 21 участника. Биг-бэнд Эрики Сегуин и Шон Бейкер неплохо известен в Нью-Йорке, выступал на многих престижных площадках. Но вот до дебюта в грамзаписи дело дошло только сейчас, с выходом The New Day Bends Light.

Прежде, чем говорить об этой работе, немного подробностей о лидерах бэнда. Пианиста, композитор, аранжировщик, дирижер и педагог Эрика Сегуин сочиняет музыку не только для своего состава. Ее произведения входят в репертуар многих оркестров, как джазового, так и академического толка. Со многими оркестрами она работала и в качестве дирижера. За свою разностороннюю деятельность Эрика снискала немало наград. Шон Бейкер живет в Нью-Йорке с 2009 года. Она работала в нескольких ансамблях, как саксофонистка. Шон также много и плодотворно работает в области композиции. Общую генеральную линию своего коллектива Эрика и Шон определяют так: «Мы не стремимся быть «традиционным» биг-бэндом и не стремимся быть «авангардными» любой ценой. Скорее, мы позволяем сиюминутным эмоциям или переживаниям стать основой музыки, которую мы пишем, прислушиваясь к тому, как эти чувства выразить языком музыки и позволяя им развиваться естественным образом».

Все это есть в The New Day Bends Light, в записи которого вместе с биг-бэндом участвовала гостья, известная японо-нью-йоркская скрипачка Мег Окура. Каждая из лидеров биг-бэнда сочинила по три композиции, еще одна пьеса (In Dreams) принадлежит авторству Нурит Гирш и исполняется в аранжировке Эрики Сегуин. Разные творческие интенции Эрики и Шон видны невооруженным глазом, у них очень разная музыка, что не мешает бэнду быть единым и весьа эффектным коллективом. Эрика явно не равнодушна к мелодиям этнического характера. С недавних пор она увлеклась кельтской музыкой, и стартовая в программе пьеса Reel – это огненная, танцевального характера композиция, пропитанная кельтским мелосом. Другая ее пьеса, Ose Shalom, восходит к сделанной Эрикой еще в 2018 году аранжировке известной еврейской молитвы. Минорный, торжественный лад этой вещи чем-то напоминает израильский национальный гимн «Атиква», есть в этом треке и вокальная часть, исполняемая Тэмми Шеффер на иврите. И, наконец, композиция Tangoing with Delusion – да, название не обманывает, это, конечно же, страстное танго, где очень хорош дуэт трубача Джона Лэйка и альт-саксофониста Бена Коно. В композициях Шон Бейкер этника практически не ощутима. Это сложный по структуре современный джаз с интересными гармоническими и мелодическими решениями. В финале написанной Бейкер титульной композиции The New Day Bends Light звучат и ее стихи в исполнении Тэмми Шеффер. Резюме: более, чем удачный и долгожданный дебют.

© & (p) 2023

7 tks / 66 mins

(Erica Seguine – comp, arr (tks 1, 3, 5, 6), conductor; Shon Baker – comp (tks 2, 4, 7), as, ss (tks 1, 3, 5, 6); Ben Kono – as, fl, cl; Remy Le Boeuf – as, fl, alto fl, piccolo, cl (tks 1-5, 7); Peter Hess, Quinsin Nachoff – ts, fl, cl; Andrew Hadro – bars, bass cl, fl; John Lowery – ts, fl, cl (tk 7); Nathan Eklund, John Lake, Jonathan Saraga, Adam Horowitz – tp, flg; Scott Reeves – tb, alto flg; Nick Grinder, Kalia Vandever – tb; Becca Patterson – bass tb, tuba; Meg Okura – vi, el.vi (tks 1, 3-6); Tammy Scheffer – voice (tks 2, 5-7); Eric Burns – g; Carmen Staaf – p; Evan Gregor – b; Paolo Cantarella – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный джаз


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