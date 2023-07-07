François Bourassa Quartet - Swirl: Live at Piccolo
07.07.2023
Orange Grove Publicity и Эрнесто Червини часто представляют нам молодые лица канадского джаза, их первые альбомы. В данном случае все не так. Для пианиста, композитора и бэнд-лидера Франсуа Бурассы из Монреаля концертный альбом Swirl: Live at Piccolo - уже одиннадцатый в его обширной дискографии. Уже четверть века Франсуа является одним из самых видных джазменов Канады в целом, и, тем более, ее франкоговорящей части. Впервые Бурасса громко заявил о себе на международном фестивале джаза в Монреале в 1985 году, успешно выступив там со своим трио. Затем последовали многочисленные концертные туры, как по стране, так и за ее пределами – в СЩА, Европе, Азии, и, конечно записи. Предыдущий альбом L’Impact du silenceФрансуа Бурасса выпустил в 2021 году. Это был сольный фортепьянный проект. В новой записи участвовал его квартет.
Ансамбль этот прекрасно сыгран. Басист Гай Бойсверт играет с Бурассой с самого начала, саксофонист и флейтист Андре Леру присоединился к группе в 1996 году – именно тогда трио Бурассы превратилось в квартет, а самый «новый» участник квартета, ударник Гийом Пило, работает с группой уже далеко не первый год. Swirl: Live at Piccolo, как явствует из его названия был записан живьем в монреальской студии Piccolo за два июльских дня 2022 года. Таким образом, это своеобразный студийный концерт, в рамках которого квартет исполнил шесть композиций Франсуа Бурассы.
Опыт и мастеровитость музыкантов чувствуется уже по стартовой композиции Pooloop с «закольцованным» мотивом. Открывает ее небольшое интро ударных, потом подключаются последовательно фортепьяно, саксофон, а ближе к финалу Леру меняет саксофон на флейту – и все это очень энергично, упруго и просто красиво. Две следующие композиции решены в гораздо более медленном темпе и с иным настроением: здесь все меланхолично, чуть загадочно и очень хорош лидер квартета, особенно в пьесе Room 58. Активно ведут диалог музыканты в Remous, а в финальной композиции 15, Notre-Dame-de-Lorette словно возвращается яркая энергетика стартового трека. Бурасса и его партнеры играют музыку весьма современную, непростую, как для исполнителей, так и для слушателей: это не тот случай, когда музыка может звучать просто фоном. Swirl: Live at Piccolo требует внимания, щедро вознаграждая за него своих слушателей.
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