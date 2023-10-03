Ilios Steryannis - Babylonia Suite

Канада, как и ее южный сосед, – страна эмигрантов. В этом легко убедиться, просмотрев список участников записи представляемого нами альбома Babylonia Suite. Все они из Торонто, но о совершенно разном этническом бэкграунде музыкантов их имена и фамилии говорят вполне красноречиво. Да и тема альбома во многом связана именно с темой эмиграции. Впрочем, обо всем по порядку.
Автор музыки альбома и один из его продюсеров (вместе с Генри Хейлигом) – барабанщик и композитор из Торонто Илиос Стерианнис (р.1972). Это опытный музыкант, в свое время увлекшийся игрой на ударных под впечатлением от игры ударника Led Zeppelin Джона Бонэма. С годами в эпицентре творческих интересов Илиоса оказался джаз, тонкости которого он изучал, как на родине, так и в известном колледже Беркли в Бостоне. Свой первый авторский альбом Bethany Project Стерианнис записал в 2017 году. Та работа получила весьма теплый прием у джазовой критики. И вот теперь Илиос представляет на суд публики свою новую работу: Babylonia Suite.
По отцовской линии у Илиоса греческие корни, а вот по материнской они уходят вглубь веков, во времена, когда после вавилонского пленения существенная часть уведенных вавилонянами в плен евреев осталась жить в Месопотамии, и в течение почти двух с половиной тысяч лет на этой территории существовала большая и временами преуспевавшая еврейская община. В ХХ веке с территории уже Ирака большинство членов этой общины эмигрировало. Многие оказались во вновь созданном Израиле, но семью бабушки и дедушки Илиоса ждал более сложный путь: Багдад – Мумбаи – Манчестер – и только потом Торонто. Одиссее своей семьи Илиос и посвятил сюиту под названием Babylonia Suite
Ее составили шесть композиций, как бы иллюстрирующих путь родных Илиоса. Вот Babylonia – музыкальный «очерк истории» Двуречья с библейских времен до наших дней, The Cobra, пронизанная ближневосточными мотивами, Zakir – это уже Индия, и тут, естественно, звучат традиционная флейта бансури (Сундар Вишванатан) и табла (Рави Наимпалли). Madchester – британские впечатления Илиоса, навещавшего там своих родных, The Procession – дань памяти ушедшим близким и финальная Nina’s Dance – гимн дочурке Илиоса, продолжательнице рода. Музыкальный язык сюиты очень разнообразен. Стерианнис свободно комбинирует идиомы постбопа с фанком и, разумеется, с этникой, и получается это у него весьма органично. Не могу не отметить и высокое мастерство его коллег, в первую очередь, Пола Пацановски и Тани Джилл. Своеобразным эпилогом к сюите можно считать единственную неавторскую композицию альбома – ставшую фольклорной среди евреев Ирака композицию Ya Nabat Al-Rehan братьев аль-Кувайти, где к ансамблю присоединяется, аккомпанируя себе на классическом арабской лютне уд, вокалист Наврас Надер.
Но альбом на этом не заканчивается. Стерианнис включил в него еще четыре пьесы, связанные уже не с сюитой, а с собственным музыкальным опытом: афро-кубинскую Blue Rumba, напоминающую соул-джаз 60-х Sun Song, нео-фьюжн 400 North и насыщенную фанковым грувом LaPlante. Несколько пестро? Возможно. Но, на мой вкус, разноцветье красок этого альбома можно объединить одним словом: этно-джаз и поздравить Илиоса с этим ярким проектом.
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