Fuat Tuaç - Immigrant

Интересный гость с нестандартной судьбой сегодня в нашем обзоре. Очевидно, уроженец Стамбула Фуат Туач музыку любил давно, но, как о профессии изначально не думал. Фуат стал юристом, видимо, неплохим, поскольку работал в этом качестве не только в родной Турции, но и в Англии, во Франции. И вот, в какой-то момент он понял, что музыка, пение для него все же важнее. В 2011 году Туач переехал в Канаду и поступил в монреальский университет Конкордия, где и получил степень. Еще в годы учебы он начал выступать в местных барах и клубах, а в 2017 году, уже перебравшись в Торонто, выпустил свой дебютный альбом Late Bloomer, благосклонно принятый публикой и прессой.
Фуат поет преимущественно песни собственного сочинения, в том числе и в своем новом, втором по счету альбоме, который он назвал Immigrant. Название это не случайно. Как объясняет сам Фуат, «Мне хотелось рассказать о своем пути в Канаду. Мне хотелось рассказать о людях, которых я повстречал на нем, моем опыте внутри и вне джазового мира, о том, каким люди видят меня и о том, какими я вижу их. Мне хотелось рассказать обо всем этом и вдохновить людей». И Фуат Туач поет о бездомных в парках Торонто (Moss Park), о том, как социальные сети меняют жизнь людей, причем не всегда в лучшую сторону (Who’s That Man?), об особенностях иммигрантского бытия (Immigrant), о незабытой родине (Uzun Ince Bir Yoldayim). Поет он на трех языках – английском, французском и турецком. Приятный голос Фуата превращает каждый из треков альбома в маленькую пьесу, преображаясь в зависимости от настроения композиции, то в лирического героя, то в неравнодушного наблюдателя. Столь же выразительна и музыка альбома. Записывал ся он преимущественно в Торонто в сопровождении небольшого джазового комбо, собранного из опытных и известных на здешней сцене музыкантов: например, ударник Эрик Вест – номинант канадской премии Джюно, местного аналога Грэмми. Два трека – это дуэты мужского и женского голосов. Для записи Chez Moi с Ким Ричардсон Туач специально летал в Монреаль, а дуэт с Есим Акын в Uzun Ince Bir Yoldayim он записывал в Стамбуле.
Очень достойный проект, очень достойный певец, композитор и бэнд-лидер – рекомендую познакомиться с Фуатом Туачем!
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