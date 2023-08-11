Jack Jones Featuring Joey DeFrancesco - Artwork

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Jack Jones Featuring Joey DeFrancesco - Artwork

Jack Jones Featuring Joey DeFrancesco - Artwork

11.08.2023

Jack Jones Featuring Joey DeFrancesco - Artwork

Очень любопытный во многих отношениях релиз. Во-первых, это впечатляющая коллекция знаменитых хитов от «последнего крунера», каковым после смерти Тони Беннетта можно смело считать 85-летнего Джека Джонса. Этот вокалист удачно вышел на сцену, как выразился один журналист, «между Пресли и Beatles» - в 1959 году, и успел завоевать, а в последующие десятилетия – сохранить популярность. Джонса нельзя назвать чисто джазовым певцом: его амплуа лежит между популярной музыкой и джазом, у него свой круг поклонников, он и сегодня часто выступает в Лас-Вегасе. Неудивительно, что именно лейбл из Лас-Вегаса Cavalry Productions и его шеф Пол Лауден стали инициаторами этой записи, осуществленной в 2022 году. Джонса здесь сопровождает большой оркестр Джона Клейтона с солидными духовыми и струнными группами и ряд первоклассных джазовых звезд, включая ударника Джеффа Хэмилтона, пианиста Тамира Гендельмана и, прежде всего, Джои ДеФранческо.

Участие в записи альбома этого выдающегося мастера игры на Хэммонд-органе стало бы событием в любом случае. Но здесь добавилось печальное обстоятельство: эта запись стала одной из последних в его жизни. Вскоре после нее, 25 августа 2022 года он скоропостижно скончался в возрасте всего лишь 51 года. Не случайно его имя также вынесено на обложку альбома Artwork, где мы видим два портрета: Джека Джонса и Джои ДеФранческо. Кстати, портрет Джонса принадлежит кисти Тони Беннетта – он был еще и незаурядным и известным художником. А ДеФранческо изображен с трубой в руках – и это тоже не случайно – он ведь был мультинструменталистом, что продемонстрировал и в этой записи, играя на тенор-саксофоне и трубе, причем в Not While I'm Around открытым звуком, а в Here's to Life – на трубе с сурдиной. Но главное, конечно, его Хэммонд, его небольшие, но очень выразительные соло, украсившие большинство треков альбома.

Тут пора перейти и к программе альбома. В ней собран самый характерный для Джонса репертуар: джазовые стандарты разных времен (Lush Life Билли Стрейхорна, If Love is Overrated Грегори Портера), пестрый набор поп-музыкальных хитов (Hello Лайонела Ричи, This Masquerade Леона Расселла, Is That All There Is Лейбера и Столлера), любимые им вещи французских авторов (If You Go Away Жака Бреля, One Day Мишеля Леграна). И поет он тоже в характерном для себя стиле, который кому-то может показаться несколько старомодным. Но что вы хотите: Джек Джонс – это «последний крунер»!

© & (p) 2023 Cavalry Productions

15 tks / 78 mins

(Jack Jones – voc; Joey Defrancesco - B3 org, ts, tp; Jeff Hamilton – dr; Tamir Hendelman – p; Jon Hamar – b; Graham Dechter – g; Tom Scott – ts; Orchestra Conducted By John Clayton;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим, свинг


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2023 г.

Gerry Gibbs Thrasher People - Family
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
С независимым лейблом Нила Вайса Whaling City Sound ударник, композитор и бэнд-лидер Джерри Джибс по прозвищу Thrasher («Молотильщик») сотрудничает очень давно и весьма плодотворно. Последней его работой здесь был большой двойной альбом Songs From ...
подробнее
03.08.2023
Ghazals & Thumris From The Musical Heart of Budapest
  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Венгрия, Индия
  • музыкальный стиль: индийская музыка
Если вы читали в начале прошлого года наш обзор ЕР Inheritance и вас заинтересовало соединение индийских песен-тумри с музыкой академического европейского оркестра, то этот релиз лейбла Sufiscore – для вас. Inheritance можно рассматривать, как некий ...
подробнее
24.01.2023
Greenhouse Ensemble - Rez-de-chaussée
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: современный джаз
В Канаде, как известно, два официальных языка: английский и французский. Группа молодых музыкантов из Монреаля, две девушки и пятеро парней, политкорректно дали сформированному ими в 2019 году ансамблю англоязычное название Greenhouse Ensemble , а ...
подробнее
15.02.2023
Gretchen Parlato / Lionel Loueke - Lean In
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бенин, США
  • музыкальный стиль: кроссовер
Творческие пути-дороги американской вокалистки Гретчен Парлато и гитариста из африканского государства Бенин Лионеля Луэке частенько пересекались. Мир музыки стал наследственным даром для уроженки Лос-Анджелеса Гретчен Парлато: ее отец играл на басу ...
подробнее
07.04.2023
Guzmán Calzada / Sofía Scheps - Sierra Madre
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Уругвай
  • музыкальный стиль: авангард
Музыканты со вкусом к авангардным поискам экспериментируют с разнообразными электронными звучаниями по всему миру. На сей раз представляем нашим читателям результат одного из таких экспериментов из Южной Америки, точнее – из Уругвая. Альбом Sierra ...
подробнее
04.06.2023
Heather Luckhart - Make It Through
  • стиль: блюз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: госпел, современный блюз
Канадская вокалистка из Торонто Хезер Лакхарт поет преимущественно песни собственного сочинения. В англоязычном мире такое сочетание принято называть singer-songwriter. Но у песен и манеры исполнения Хезер есть вполне четкая стилистическая ...
подробнее
04.02.2023
Hernan Cassibba - Nuevos Aires
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Аргентина
  • музыкальный стиль: современный джаз
Аргентинский джазмен Эрнан Кассиба (р.1989), выпускник консерватории им. Мануэля де Фалья, хорошо известен прежде всего у себя в стране. Басист, композитор и аранжировщик, он участвует в многочисленных коллаборациях с отечественными и зарубежными ...
подробнее
26.03.2023
House of Waters - On Becoming
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Индия, Мексика, США, Япония
  • музыкальный стиль: индийская музыка, кроссовер
Макс Збирал-Теллер родился в Чикаго, Мото Фукусима родился в японском городе Кобе, а встретились они в Бруклине, в Нью-Йорке, где основали в 2008 году группу House of Waters. Каждый из них был уже сложившимся музыкантом с определенным бэкграундом, ...
подробнее
06.08.2023
Igor Yakovenko Trio - Hyperfocus
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Россия
  • музыкальный стиль: современный джаз
Игорь Яковенко – Макар Новиков – Саша Машин: такое трио записывало этот альбом в конце июня 2022 года в Италии, благо все три музыканта сейчас живут в этой стране. Кстати, и лейбл Rainy Days Records сейчас на своем bandcamp в качестве адреса ...
подробнее
31.05.2023
Ilia Belorukov - A Fluteophone in the House
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Россия
  • музыкальный стиль: авангард
В начале прошлого года петербургский музыкант Илья Белоруков, работающий преимущественно в сфере экспериментальной музыки, выпустил удивительный альбом A Fluteophone In The Forest. Впервые я услышал в нем Илью, играющего на флейтофоне, а записи для ...
подробнее
27.01.2023
Ilia Belorukov & Gabriel Ferrandini - Sculptor
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Португалия, Россия
  • музыкальный стиль: авангард
В 2017 году Илья Белоруков и португальский ударник Габриэль Феррандини записали в Санкт-Петербурге совместный альбом Disquiet, увидевший свет в 2019 году. Мы писали об этой работе, там же можно найти и биографическую информацию об участниках дуэта. ...
подробнее
05.02.2023
Ilya Dynov - Bridges
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бельгия, Корея, Россия, США
Россия – Бельгия – США: так географически выглядят главные вехи на жизненном пути барабанщика и перкуссиониста Ильи Динова. В Москве он родился, степень получил в Королевской консерватории в Антверпене, да и, судя по данным с его сайта, ...
подробнее
11.01.2023
© 2012-2023 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com