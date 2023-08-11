Jack Jones Featuring Joey DeFrancesco - Artwork

Макс Збирал-Теллер родился в Чикаго, Мото Фукусима родился в японском городе Кобе, а встретились они в Бруклине, в Нью-Йорке, где основали в 2008 году группу House of Waters. Каждый из них был уже сложившимся музыкантом с определенным бэкграундом, ...