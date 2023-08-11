Jack Jones Featuring Joey DeFrancesco - Artwork

Очень любопытный во многих отношениях релиз. Во-первых, это впечатляющая коллекция знаменитых хитов от «последнего крунера», каковым после смерти Тони Беннетта можно смело считать 85-летнего Джека Джонса. Этот вокалист удачно вышел на сцену, как выразился один журналист, «между Пресли и Beatles» - в 1959 году, и успел завоевать, а в последующие десятилетия – сохранить популярность. Джонса нельзя назвать чисто джазовым певцом: его амплуа лежит между популярной музыкой и джазом, у него свой круг поклонников, он и сегодня часто выступает в Лас-Вегасе. Неудивительно, что именно лейбл из Лас-Вегаса Cavalry Productions и его шеф Пол Лауден стали инициаторами этой записи, осуществленной в 2022 году. Джонса здесь сопровождает большой оркестр Джона Клейтона с солидными духовыми и струнными группами и ряд первоклассных джазовых звезд, включая ударника Джеффа Хэмилтона, пианиста Тамира Гендельмана и, прежде всего, Джои ДеФранческо.
Участие в записи альбома этого выдающегося мастера игры на Хэммонд-органе стало бы событием в любом случае. Но здесь добавилось печальное обстоятельство: эта запись стала одной из последних в его жизни. Вскоре после нее, 25 августа 2022 года он скоропостижно скончался в возрасте всего лишь 51 года. Не случайно его имя также вынесено на обложку альбома Artwork, где мы видим два портрета: Джека Джонса и Джои ДеФранческо. Кстати, портрет Джонса принадлежит кисти Тони Беннетта – он был еще и незаурядным и известным художником. А ДеФранческо изображен с трубой в руках – и это тоже не случайно – он ведь был мультинструменталистом, что продемонстрировал и в этой записи, играя на тенор-саксофоне и трубе, причем в Not While I'm Around открытым звуком, а в Here's to Life – на трубе с сурдиной. Но главное, конечно, его Хэммонд, его небольшие, но очень выразительные соло, украсившие большинство треков альбома.
Тут пора перейти и к программе альбома. В ней собран самый характерный для Джонса репертуар: джазовые стандарты разных времен (Lush Life Билли Стрейхорна, If Love is Overrated Грегори Портера), пестрый набор поп-музыкальных хитов (Hello Лайонела Ричи, This Masquerade Леона Расселла, Is That All There Is Лейбера и Столлера), любимые им вещи французских авторов (If You Go Away Жака Бреля, One Day Мишеля Леграна). И поет он тоже в характерном для себя стиле, который кому-то может показаться несколько старомодным. Но что вы хотите: Джек Джонс – это «последний крунер»!
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