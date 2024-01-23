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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Miho Hazama & m_unit - Beyond Orbits

Miho Hazama & m_unit - Beyond Orbits

23.01.2024

Miho Hazama & m_unit - Beyond Orbits

Еще не начав слушать альбом, а только ознакомившись с его выходными данными, я сразу, по ассоциации, вспомнил легендарную Тошико Акиоши и ее биг-бэнд Toshiko Akiyoshi Jazz Orchestra. Вот, думалось, и подросла наследница традиций, «внучка» Тошико, еще одна японская женщина-композитор и руководительница бэнда, сделавшая карьеру в Штатах. Но и альбом Beyond Orbits, и творческая биография Михо Хазамы (ранее я ничего о ней не знал), убедили, что сходство тут чисто формальное. Хазама – человек совсем другого поколения и с совершенно иным путем в музыке.

Михо Хазама родилась в Токио и с самого нежного возраста посвятила себя музыке. Сначала это была специальная музыкальная школа под покровительством всемогущей Yamaha, потом колледж Кунитачи, где она изучала классическую композицию, а потом, в 2010 году, уже накопив опыт работы со многими японскими оркестрами, 24-х летняя Михо переехала в Нью-Йорк и прошла курс джазовой композиции в Manhattan School of Music. Хотя Михо когда-то начинала с игры на клавишных, она (в отличие от пианистки Акиоши) сразу определилась со своим местом в музыкальном мире: композитор, аранжировщик, но ни в коей мере не исполнитель. В 2012 году Хазама основала камерный оркестр m_unit и записала с ним свой дебютный альбом Journey to Journey. Этот состав стал ее постоянным бэндом, с которым она работает и по сей день, но это не единственная точка приложения ее таланта. В 2017 году Хазама стала постоянным композитором Siena Wind Orchestra, в 2019 году получила пост главного дирижера биг-бэнда Датского радио, вписав свое имя в один ряд с именами таких его прежних руководителей, как Тед Джонс, Боб Брукмейер и ее бывший педагог Джим МакНили. Михо сотрудничала в качестве дирижера с Metropole Orkest, WDR Big Band и другими известными коллективами. Хазама успела снискать уже немало наград, из которых отмечу только награду конкурса джазовых композиций имени Чарли Паркера в 2015 году за сочинение Somnambulant.

Программу для нового альбома Михо Хазама готовила преимущественно в дни ковидного локдауна, а сам альбом Beyond Orbits посвятила десятилетию своего состава m_unit. Запись этой работы состоялась в феврале 2023 года в Нью-Йорке, а сам альбом увидел свет в конце сентября на британском лейбле Edition Records. В альбом вошло восемь композиций, центральное место среди которых занимает «космическая» сюита Exoplanet в трех частях: Elliptical Orbit, Three Sunlights и Planet Nine. Миха Хазама - автор музыки всех пьес, кроме одной. Выбор кавера несколько неожиданный: Михо и ее бэнд записали композицию покойного автора романтических баллад Скипа Скарборо Can't Hide Love, но в аранжировке Хазамы этот трек оказался, пожалуй, самым динамичным и темпераментным во всей программе. Музыку же альбома в целом можно охарактеризовать, как не лишенный изящества гибрид между современным джазом и современной же академической музыкой. Состав ансамбля Хазамы – это, конечно же, не биг-бэнд в полном смысле этого слова: линейка из шести духовиков, в которой, помимо характерных для джаза инструментов наличествует и валторна, струнный квартет, вибрафон и традиционная джазовая ритм-группа. Подобно художнику, акцентирующему те или иные цвета на полотне, Михо, когда ей это необходимо, усиливает звучание тех или иных групп инструментов. Так, в стартовой пьесе сюиты Elliptical Orbit она добавила к струнному квартету по дополнительной скрипке и альту, а еще заменила здесь же басиста. На контрабасе в этой композиции играет очень известный гость: Крисчен МакБрайд. Сама Михо рассказывает очень интересную историю появления Крисчена в проекте, заодно, раскрывающую, на мой взгляд, нюансы ее композиторского мышления: «Я была на концерте Крисчена МакБрайда в Нью-Йорке и услышала, как он играет низкую ноту ми на открытой струне… и все. Меня словно током ударило. С тех пор мне захотелось сочинить что-нибудь, что бы он сыграл ЭТУ ноту. Его звук и грув значат все для этой пьесы! Когда он исполнил это произведение, это стало воплощением мечты - он вывел его на новый потрясающий уровень, которого я никогда раньше не добивалась». Оценить работу Крисчена, как и еще одного знатного гостя, альт-саксофониста Иммануэля Уилкинса в финальной композиции From Life Comes Beauty, «попробовать на зуб» звучание m_unit и уровень идей лидера коллектива Михо Хазавы я рекомендовал бы любителям камерной музыки, не признающим жестких стилистических границ.

© & (p) 2023 Edition Records

8 tks / 65 mins

(Miho Hazama – cond; Steve Wilson – as, ss, fl; Jeremy Powell – ts, cl (tks 1,3-5); Jason Rigby – ts, cl (tks 2, 6-8); Andrew Gutauskas – bars, bass cl; Jonathan Powell – tp, flg; Adam Unsworth - French horn; Tomoko Akaboshi, Ben Russell – vi; Atsuki Yoshida – viola; Meaghan Burke – cello; Maria Im – vi (tk 3); Matt Consul – viola (tk 3); James Shipp – vibe; Billy Test – p; Sam Anning – b (tks 1, 2,4-8); Jake Goldbas – dr; with Christian McBride – b (tk 3); Immanuel Wilkins – as (tk 8);)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.ru/miho-hazama-m-unit-beyond-orbits/)



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Япония
музыкальный стиль
современный джаз


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