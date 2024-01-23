Miho Hazama & m_unit - Beyond Orbits

Еще не начав слушать альбом, а только ознакомившись с его выходными данными, я сразу, по ассоциации, вспомнил легендарную Тошико Акиоши и ее биг-бэнд Toshiko Akiyoshi Jazz Orchestra. Вот, думалось, и подросла наследница традиций, «внучка» Тошико, еще одна японская женщина-композитор и руководительница бэнда, сделавшая карьеру в Штатах. Но и альбом Beyond Orbits, и творческая биография Михо Хазамы (ранее я ничего о ней не знал), убедили, что сходство тут чисто формальное. Хазама – человек совсем другого поколения и с совершенно иным путем в музыке.
Михо Хазама родилась в Токио и с самого нежного возраста посвятила себя музыке. Сначала это была специальная музыкальная школа под покровительством всемогущей Yamaha, потом колледж Кунитачи, где она изучала классическую композицию, а потом, в 2010 году, уже накопив опыт работы со многими японскими оркестрами, 24-х летняя Михо переехала в Нью-Йорк и прошла курс джазовой композиции в Manhattan School of Music. Хотя Михо когда-то начинала с игры на клавишных, она (в отличие от пианистки Акиоши) сразу определилась со своим местом в музыкальном мире: композитор, аранжировщик, но ни в коей мере не исполнитель. В 2012 году Хазама основала камерный оркестр m_unit и записала с ним свой дебютный альбом Journey to Journey. Этот состав стал ее постоянным бэндом, с которым она работает и по сей день, но это не единственная точка приложения ее таланта. В 2017 году Хазама стала постоянным композитором Siena Wind Orchestra, в 2019 году получила пост главного дирижера биг-бэнда Датского радио, вписав свое имя в один ряд с именами таких его прежних руководителей, как Тед Джонс, Боб Брукмейер и ее бывший педагог Джим МакНили. Михо сотрудничала в качестве дирижера с Metropole Orkest, WDR Big Band и другими известными коллективами. Хазама успела снискать уже немало наград, из которых отмечу только награду конкурса джазовых композиций имени Чарли Паркера в 2015 году за сочинение Somnambulant.
Программу для нового альбома Михо Хазама готовила преимущественно в дни ковидного локдауна, а сам альбом Beyond Orbits посвятила десятилетию своего состава m_unit. Запись этой работы состоялась в феврале 2023 года в Нью-Йорке, а сам альбом увидел свет в конце сентября на британском лейбле Edition Records. В альбом вошло восемь композиций, центральное место среди которых занимает «космическая» сюита Exoplanet в трех частях: Elliptical Orbit, Three Sunlights и Planet Nine. Миха Хазама - автор музыки всех пьес, кроме одной. Выбор кавера несколько неожиданный: Михо и ее бэнд записали композицию покойного автора романтических баллад Скипа Скарборо Can't Hide Love, но в аранжировке Хазамы этот трек оказался, пожалуй, самым динамичным и темпераментным во всей программе. Музыку же альбома в целом можно охарактеризовать, как не лишенный изящества гибрид между современным джазом и современной же академической музыкой. Состав ансамбля Хазамы – это, конечно же, не биг-бэнд в полном смысле этого слова: линейка из шести духовиков, в которой, помимо характерных для джаза инструментов наличествует и валторна, струнный квартет, вибрафон и традиционная джазовая ритм-группа. Подобно художнику, акцентирующему те или иные цвета на полотне, Михо, когда ей это необходимо, усиливает звучание тех или иных групп инструментов. Так, в стартовой пьесе сюиты Elliptical Orbit она добавила к струнному квартету по дополнительной скрипке и альту, а еще заменила здесь же басиста. На контрабасе в этой композиции играет очень известный гость: Крисчен МакБрайд. Сама Михо рассказывает очень интересную историю появления Крисчена в проекте, заодно, раскрывающую, на мой взгляд, нюансы ее композиторского мышления: «Я была на концерте Крисчена МакБрайда в Нью-Йорке и услышала, как он играет низкую ноту ми на открытой струне… и все. Меня словно током ударило. С тех пор мне захотелось сочинить что-нибудь, что бы он сыграл ЭТУ ноту. Его звук и грув значат все для этой пьесы! Когда он исполнил это произведение, это стало воплощением мечты - он вывел его на новый потрясающий уровень, которого я никогда раньше не добивалась». Оценить работу Крисчена, как и еще одного знатного гостя, альт-саксофониста Иммануэля Уилкинса в финальной композиции From Life Comes Beauty, «попробовать на зуб» звучание m_unit и уровень идей лидера коллектива Михо Хазавы я рекомендовал бы любителям камерной музыки, не признающим жестких стилистических границ.
(Miho Hazama – cond; Steve Wilson – as, ss, fl; Jeremy Powell – ts, cl (tks 1,3-5); Jason Rigby – ts, cl (tks 2, 6-8); Andrew Gutauskas – bars, bass cl; Jonathan Powell – tp, flg; Adam Unsworth - French horn; Tomoko Akaboshi, Ben Russell – vi; Atsuki Yoshida – viola; Meaghan Burke – cello; Maria Im – vi (tk 3); Matt Consul – viola (tk 3); James Shipp – vibe; Billy Test – p; Sam Anning – b (tks 1, 2,4-8); Jake Goldbas – dr; with Christian McBride – b (tk 3); Immanuel Wilkins – as (tk 8);)
Последний раз мы встречались с камерунским гитаристом и композитором Фрэнком Бийонгом в 2022 году на альбоме Kunde. Позволю себе небольшую цитату из той рецензии: «…Kunde практически лишен этнических признаков. Такая музыка могла с равным успехом ...
Orange Grove Publicity и Эрнесто Червини часто представляют нам молодые лица канадского джаза, их первые альбомы. В данном случае все не так. Для пианиста, композитора и бэнд-лидера Франсуа Бурассы из Монреаля концертный альбом Swirl : Live at ...
Интересный гость с нестандартной судьбой сегодня в нашем обзоре. Очевидно, уроженец Стамбула Фуат Туач музыку любил давно, но, как о профессии изначально не думал. Фуат стал юристом, видимо, неплохим, поскольку работал в этом качестве не только в ...
Берт Бакарак, Антониу Карлос Жобим и мексиканский композитор Армандо Манцанеро – на музыке этих авторов вырос музыкант из Мехико Габриэль Эспиноза (р.1952). Подростком он играл на бас-гитаре в семейном ансамбле Los Deltons . Повзрослев, Габриэль ...
Большой сюрприз ожидает тех, кто привык считать бразильский джаз бесконечными вариациями на темы самбы и босса новы. В ауре этого грандиозного по масштабу проекта (двойной альбом, более полутора часов звучания) витает дух скорее не Жобима, а ...
Китай и Западная Африка. Что может быть тут общего? Веками культуры этих регионов развивались обособленно, сталкивались с совершенно не похожими друг на друга проблемами. Но сегодня мир изменился. И, благодаря этому, мы можем слушать удивительный ...
Основатель и шеф чикагского лейбла AFAR Music Ричард Ди Джонсон в своей издательской политике богат на интересные и нестандартные идеи. В 2021 году он выпустил альбом Altoizm, собрав в одной команде трех мастеров игры на альт-саксофоне, разумеется, ...
Саксофонист из Чикаго Джоф Брэдфилд неплохо знаком нашим постоянным читателям. Обзоры целого ряда его работ плюс обзоры альбомов, где он выступал в качестве сайдмена (чаще всего у своих чикагских коллег) можно найти на сайте. Как правило, линки к ...
Проект George и его дебютный альбом Letters To George вызвал бурную реакцию в джазовом мире. Ведущие издания, включая DownBeat и Jazz Times, посвятили этой работе обстоятельные рецензии положительного характера, кто-то называет музыку George будущим ...
Джордж Коулмэн – музыкант, мягко говоря, пожилой. В 2022 году, когда он давал концерт в нью-йоркском клубе Smalls, запись которого выходит сейчас на Cellar Music Group, ему было 87 лет. В том году он отметил также 70-летие своей профессиональной ...
Замечательный альбом и замечательный трибьют. Курт Розенвинкель и шеф лейбла Motéma Яна Герцен сделали достоянием широкого круга любителей джаза запись концерта, который дали 5 сентября 2012 года в парижской филармонии в рамках фестиваля Jazz á la ...
С независимым лейблом Нила Вайса Whaling City Sound ударник, композитор и бэнд-лидер Джерри Джибс по прозвищу Thrasher («Молотильщик») сотрудничает очень давно и весьма плодотворно. Последней его работой здесь был большой двойной альбом Songs From ...