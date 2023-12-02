Félix Tellier Pouliot - Hometown Zero

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Félix Tellier Pouliot - Hometown Zero

Félix Tellier Pouliot - Hometown Zero

02.12.2023

Félix Tellier Pouliot - Hometown Zero

Гитарист и композитор Феликс Телье Пульо живет и работает в Монреале. Он уже достаточно известен на музыкальной сцене этого крупнейшего города франкоязычной Канады. Феликс играет в исполняющей фьюжн группе Upsydaisy и участвовал в записи ее альбома Alpha B в 2018 году, входит в акустический джазовый дуэт F&M Radio вместе с Маршаллом Хериджем – они выпустили в 2021 году альбом Play It Again. Кроме того, как настоящий профессионал, Телье Пульо играет также музыку в далеких от джаза стилистиках – от трип-хопа до ритм-энд-блюза. Но теперь впервые он издает альбом под собственным именем, где без каких-либо компромиссов может представить публике собственную музыку и собственные музыкальные вкусы.

К записи Hometown Zero Феликс привлек опытных музыкантов, с которыми он играет уже более десяти лет – басиста Кристиана Байле и ударника Мартина Огюста. Кроме того, задействован в записи и звукоинженер альбома Грегори Фитцджеральд, играющий на перкуссии в большинстве треков. Пять композиций из семи, составивших программу альбома, сочинил сам Феликс Телье Пульо, остальные две пьесы принадлежат перу Кристиана Байле. Изданию альбома предшествовал пилотный выпуск сингла Upsy Daisy. Уже по сопоставлению его названия с фьюжн-группой, в которой работает Феликс, можно судить о близости его собственной музыки эстетике фьюжн, или, точнее говоря, нео-фьюжн, если учитывать, что расцвет этой музыки пришелся на 70-е годы прошлого века, а сейчас она переживает известное возрождение.

И прослушивание Hometown Zero дает еще больше оснований для такого утверждения, буквально с первого, он же титульный, трека. Жесткая динамичная работа ритм-группы, гитарные пассажи лидера на авансцене. Феликс любит длинные фразы, любит «покачать» звук, но нигде, как мне показалось, не злоупотребляет этим. Его музыка, особенно в том самом Upsy Daisy, показалась мне очень романтичной. Быстрый темп, в котором решены первые пять композиций, несколько спадает к концу альбома. В Ciel Blues, особенно во второй части пьесы, слышишь настоящую блюзовую гитару, а финальный Valse Perdue показывает, что Телье Пульо не чуждо и лирическое настроение. В целом Hometown Zero – очень достойный дебют обретающего собственный голос молодого музыканта.

© & (p) 2023

7 tks / 36 mins

(Félix Tellier Pouliot – g, keyb(tks 4-5), p(tk 7); Christian Bailet – b; Martin Auguste – dr; Gregory Fitzgerald – perc (tks 1-6);)

Линк предоставил Félix Tellier Pouliot

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
фьюжн


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2023 г.

Gabriel Espinosa - Bossas & Boleros
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Армения, Израиль, Мексика, США
  • музыкальный стиль: Латинский джаз
Берт Бакарак, Антониу Карлос Жобим и мексиканский композитор Армандо Манцанеро – на музыке этих авторов вырос музыкант из Мехико Габриэль Эспиноза (р.1952). Подростком он играл на бас-гитаре в семейном ансамбле Los Deltons . Повзрослев, Габриэль ...
подробнее
22.07.2023
Gaia Wilmer Large Ensemble - Folia: The Music of Egberto Gismonti
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бразилия
  • музыкальный стиль: Латинский джаз
Большой сюрприз ожидает тех, кто привык считать бразильский джаз бесконечными вариациями на темы самбы и босса новы. В ауре этого грандиозного по масштабу проекта (двойной альбом, более полутора часов звучания) витает дух скорее не Жобима, а ...
подробнее
05.04.2023
Gao Hong & Kadialy Kouyate - Terri Kunda
  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Китай, Сенегал
  • музыкальный стиль: африканская музыка, кроссовер
Китай и Западная Африка. Что может быть тут общего? Веками культуры этих регионов развивались обособленно, сталкивались с совершенно не похожими друг на друга проблемами. Но сегодня мир изменился. И, благодаря этому, мы можем слушать удивительный ...
подробнее
02.02.2023
Geof Bradfield / Richard D. Johnson / John Tate / Samuel Jewell - Our Heroes
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Основатель и шеф чикагского лейбла AFAR Music Ричард Ди Джонсон в своей издательской политике богат на интересные и нестандартные идеи. В 2021 году он выпустил альбом Altoizm, собрав в одной команде трех мастеров игры на альт-саксофоне, разумеется, ...
подробнее
08.09.2023
Geof Bradfield Quintet - Quaver
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Саксофонист из Чикаго Джоф Брэдфилд неплохо знаком нашим постоянным читателям. Обзоры целого ряда его работ плюс обзоры альбомов, где он выступал в качестве сайдмена (чаще всего у своих чикагских коллег) можно найти на сайте. Как правило, линки к ...
подробнее
11.11.2023
George - Letters To George
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада, Колумбия, США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Проект George и его дебютный альбом Letters To George вызвал бурную реакцию в джазовом мире. Ведущие издания, включая DownBeat и Jazz Times, посвятили этой работе обстоятельные рецензии положительного характера, кто-то называет музыку George будущим ...
подробнее
08.10.2023
George Coleman - Live at Smalls Jazz Club
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Джордж Коулмэн – музыкант, мягко говоря, пожилой. В 2022 году, когда он давал концерт в нью-йоркском клубе Smalls, запись которого выходит сейчас на Cellar Music Group, ему было 87 лет. В том году он отметил также 70-летие своей профессиональной ...
подробнее
24.03.2023
Gerry Gibbs Thrasher People - Family
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
С независимым лейблом Нила Вайса Whaling City Sound ударник, композитор и бэнд-лидер Джерри Джибс по прозвищу Thrasher («Молотильщик») сотрудничает очень давно и весьма плодотворно. Последней его работой здесь был большой двойной альбом Songs From ...
подробнее
03.08.2023
Ghazals & Thumris From The Musical Heart of Budapest
  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Венгрия, Индия
  • музыкальный стиль: индийская музыка
Если вы читали в начале прошлого года наш обзор ЕР Inheritance и вас заинтересовало соединение индийских песен-тумри с музыкой академического европейского оркестра, то этот релиз лейбла Sufiscore – для вас. Inheritance можно рассматривать, как некий ...
подробнее
24.01.2023
Greenhouse Ensemble - Rez-de-chaussée
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: современный джаз
В Канаде, как известно, два официальных языка: английский и французский. Группа молодых музыкантов из Монреаля, две девушки и пятеро парней, политкорректно дали сформированному ими в 2019 году ансамблю англоязычное название Greenhouse Ensemble , а ...
подробнее
15.02.2023
Gregory Lewis - Organ Monk Going Home
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: фанк, современный джаз
Грегори Льюис – не новое имя для нашего сайта, но, так как последние встречи с ним прошли довольно давно, имеет смысл повторить базовые факты его творческой биографии. Льюис рос в Нью-Йорке, и первыми джазовыми дисками, которые он слушал, были ...
подробнее
04.10.2023
Gretchen Parlato / Lionel Loueke - Lean In
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бенин, США
  • музыкальный стиль: кроссовер
Творческие пути-дороги американской вокалистки Гретчен Парлато и гитариста из африканского государства Бенин Лионеля Луэке частенько пересекались. Мир музыки стал наследственным даром для уроженки Лос-Анджелеса Гретчен Парлато: ее отец играл на басу ...
подробнее
07.04.2023
© 2012-2023 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com