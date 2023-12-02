Félix Tellier Pouliot - Hometown Zero

Гитарист и композитор Феликс Телье Пульо живет и работает в Монреале. Он уже достаточно известен на музыкальной сцене этого крупнейшего города франкоязычной Канады. Феликс играет в исполняющей фьюжн группе Upsydaisy и участвовал в записи ее альбома Alpha B в 2018 году, входит в акустический джазовый дуэт F&M Radio вместе с Маршаллом Хериджем – они выпустили в 2021 году альбом Play It Again. Кроме того, как настоящий профессионал, Телье Пульо играет также музыку в далеких от джаза стилистиках – от трип-хопа до ритм-энд-блюза. Но теперь впервые он издает альбом под собственным именем, где без каких-либо компромиссов может представить публике собственную музыку и собственные музыкальные вкусы.
К записи Hometown Zero Феликс привлек опытных музыкантов, с которыми он играет уже более десяти лет – басиста Кристиана Байле и ударника Мартина Огюста. Кроме того, задействован в записи и звукоинженер альбома Грегори Фитцджеральд, играющий на перкуссии в большинстве треков. Пять композиций из семи, составивших программу альбома, сочинил сам Феликс Телье Пульо, остальные две пьесы принадлежат перу Кристиана Байле. Изданию альбома предшествовал пилотный выпуск сингла Upsy Daisy. Уже по сопоставлению его названия с фьюжн-группой, в которой работает Феликс, можно судить о близости его собственной музыки эстетике фьюжн, или, точнее говоря, нео-фьюжн, если учитывать, что расцвет этой музыки пришелся на 70-е годы прошлого века, а сейчас она переживает известное возрождение.
И прослушивание Hometown Zero дает еще больше оснований для такого утверждения, буквально с первого, он же титульный, трека. Жесткая динамичная работа ритм-группы, гитарные пассажи лидера на авансцене. Феликс любит длинные фразы, любит «покачать» звук, но нигде, как мне показалось, не злоупотребляет этим. Его музыка, особенно в том самом Upsy Daisy, показалась мне очень романтичной. Быстрый темп, в котором решены первые пять композиций, несколько спадает к концу альбома. В Ciel Blues, особенно во второй части пьесы, слышишь настоящую блюзовую гитару, а финальный Valse Perdue показывает, что Телье Пульо не чуждо и лирическое настроение. В целом Hometown Zero – очень достойный дебют обретающего собственный голос молодого музыканта.
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