Tri Nguyen - Duos-Alone

Вторая для нашего сайта встреча с вьетнамским музыкантом Три Нгуеном – и разительно непохожая на первую и по инструментарию, и по контенту, и по настроению. Альбом The Art of the Vietnamese Zither – ĐànTranh был издан ARC Music в 2019 году и представлял собой сборник пьес из трех предыдущих альбомов музыканта. Три Нгуен играл там исключительно на традиционной вьетнамской цитре дан чанг – инструменте, появившимся во Вьетнаме в XIII веке и представлявшем собой развитие китайского гучжена. Двоюродный брат дан чанга – например, японская цитра кото. За прошедшие столетия инструмент видоизменялся, менялось количество и материал струн, приемы игры. Три Нгуен – виртуоз традиционного дан чанга, и в том альбоме он играл с целым рядом партнеров. Основные этапы его творческой биографии можно найти в рецензии на The Art of the Vietnamese Zither – ĐànTranh.
Сейчас повторим только, что Три Нгуен рос в состоятельной семье еще в Сайгоне, где искусство, как традиционное, так и западное, было в центре интересов. Учился Три Нгуен сначала на родине, потом во Франции, в École Normale de Musique в Париже, и на сегодня является единственным в мире музыкантом, одинаково свободно владеющим игрой и на фортепьяно, и на дан чанге. Оба эти инструмента звучат в его исполнении в альбоме Duos-Alone и никаких партнеров в этом проекте уже нет – это исключительно сольный проект, проект грустно-ностальгичный, чему причиной стали обстоятельства жизни Три Нгуена.
После смерти отца музыканта его мать перебралась в Париж, обосновавшись недалеко от Три Нгуена – уже известного и успешного мастера. Однако, ностальгия заставила ее вернуться в родной город, теперь уже Хо Ши Мин, и теперь Три Нгуен делил свое время между гастролями, Парижем и регулярными визитами на родину. Но потом наступил год пандемии, и Три Нгуену пришла черная весть о смерти матери от ковида. Он уже не мог прилететь во Вьетнам для прощания: в Париже начался локдаун. Запертый в четырех стенах Три Нгуен начинает сочинять музыку, в которой старается передать свои эмоции: жгучую боль от потери, воспоминания о счастливом детстве в очень теплой и дружной семейной атмосфере, воспоминания о родном Сайгоне и о Вьетнаме в целом…
Сначала он записывает все свои сочинения на фортепьяно, потом – на дан чанге. Из соединения этих двух записей и родился альбом Duos-Alone, к которому он написал и liner notes в форме письма к ушедшей навсегда матери. Издание альбома предварили три сингла: That Bicycle Ride (воспоминания о первой поездке на велосипеде по Сайгону – родители долго запрещали ему самостоятельные веловылазки в большой и полный возможных опасностей город), наполненный меланхолией Sigh of Sorrow и Weeping Mango Leaves (традиционное буддистское приношение к домашнему алтарю в память о родителях).
Дитя двух культур, Три Нгуен очень органично воплощает этот факт в своей музыке. В дуэт дан чанга и фортепьяно он смело вводит цитаты из классиков европейской музыки: Drunk построен на скрипичном концерте Вивальди 'Autumn/Adagio из цикла «Времена года», Sigh of Sorrow основан на знаменитой «Арии» Баха из «Гольдберг-Вариаций», That Bicycle Ride включает фрагменты сонат и фантазий Моцарта, а Our Last Waltz – из фортепьянного концерта соль мажор Равеля. А помимо этого в альбоме есть изящные и полные чувства любви и ностальгии пейзажные зарисовки: Rainfall, Scent of the River, Faded Rose - и символичный финал под названием Your Flight to Heaven. Думаю, эта очень личная работа была важна прежде всего для самого Три Нгуена, но и мы получаем возможность еще раз прикоснуться к его музыке.
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